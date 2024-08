No apto para supersticiosos: un malagueño pide el número 13 y gana medio millón de euros en el sorteo de la ONCE

Nuevo premio de la ONCE en Málaga. El Cupón Diario ha dejado medio millón de euros en la capital, con un número no apto para supersticiosos: un vecino pidió un 13 a su vendedor y ha conseguido la suerte en el sorteo del martes 27 de agosto, según han indicado desde la ONCE en un comunicado.

Este malagueño ha conseguido los 500.000 euros del premio mayor del Cupón Diario de la ONCE, que también ha repartido por toda España 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

El vendedor de este boleto, Sergio Higueras, ya repartió 535.000 euros el pasado mes de julio en su puesto de la avenida Ortega y Gasset, y ahora ha vuelto a dar suerte a través de su terminal.

Higueras regenta desde 2019 su quiosco de la ONCE, el número 109 de la capital malagueña, y en dos meses ha conseguido repartir dos grandes premios.

Este sorteo ha dejado premios de 35.000 euros en localidades de Sevilla, Huelva y Cádiz. El cupón de la ONCE del 27 de agosto, dedicado a la Fiesta Normanda de Foz (Lugo), ha dejado premios importantes en localidades de Galicia, Castilla-La Mancha, Comunidad Valenciana, Canarias y Cataluña.

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además, 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros) y reintegro de dos euros a la primera o la última cifra del número premiado.

Los cupones de la ONCE son parte de los productos de "lotería social, segura, responsable y solidaria". Según explican, desde su diseño hasta su comercialización, implementan controles para neutralizar consumos descontrolados, prohíbe expresamente la venta a menores de edad o el consumo a crédito, entre otras medidas.