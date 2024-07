"En Málaga no paran de aumentar las alergias a alimentos, medicamentos y a las picaduras de abejas"

La alergóloga María José Torres Jaén siempre tuvo clara cuál iba a ser su especialidad. Trabajar e investigar sobre las alergias ha sido siempre su prioridad y no dudó en escogerla cuando estudiaba medicina, pese a que el trabajo era escaso y no sabía si finalmente iba a conseguir un puesto.

Después de años de trabajo y dedicación consiguió un puesto de interina, luego su plaza, más tarde la nombraron jefa de sección y desde 2016 es jefa del Servicio de Alergología del Hospital Regional Universitario de Málaga. Además, es catedrática del Departamento de Medicina de la Universidad de Málaga, investigadora principal del grupo de investigación Enfermedades Alérgicas a Fármacos y Alérgenos del Instituto de Investigación Biomédica de Málaga y Plataforma BIONAND (IBIMA Plataforma BIONAND) y, desde hace unas semanas, presidenta de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica (EAACI).

En su despacho en el Hospital Civil recibe a EL ESPAÑOL de Málaga para hablar de cómo ha sido su carrera profesional y analizar en qué punto se encuentra la especialidad de Alergología en la provincia.

¿Qué tiene de especial Alergología para que la escogiera cuando estudió Medicina?

En aquel momento era una especialidad muy novedosa, diferente y que aunaba dos cosas que a mí me gustaban mucho: la clínica y el laboratorio. Además aquí en Málaga había un servicio que era muy potente porque tenía mucha investigación y me lancé. No tuve ninguna duda pese a que podría haber elegido lo que quisiera, pero lo tuve muy, muy claro.

¿Cómo afronta su nuevo puesto de presidenta de la Academia Europea de Alergia e Inmunología Clínica?

Es una responsabilidad enorme. Desde que empecé mi carrera como alergóloga, incluso de residente, ya era miembro de la academia. Hay un trabajo detrás importante, creo que podemos hacer grandes cosas en estos dos años. Además, estoy contenta porque desde que empecé mi carrera como alergóloga, incluso de residente, ya era miembro de la academia, o sea que es algo en lo que he crecido y conozco muy bien.

¿Qué planes tiene para estos dos años de mandato?

Estos próximos dos años vamos a trabajar para colocar al paciente en el centro de todas las decisiones que tomemos y favorecer la especialidad. Por otro lado, consideramos que la investigación es prioritaria y queremos hacer que en Europa entiendan que Alergología debe de ser un área prioritaria en la que invertir para investigar, porque es una enfermedad que afecta a un porcentaje muy importante de europeos.

Y, profesionalmente hablando, empezó como estudiante de Medicina y ahora es jefa de Servicio de Alergología del Hospital Regional, ¿cómo ha sido el camino?

Ha sido complicado, porque cuando yo acabé apenas había trabajo con lo cual la mayoría de los compañeros o bien se iban a la privada o bien se dedicaban a la investigación. Empecé con un contrato de los que había antes, donde te contrataban semana a semana o mes a mes, después saqué mi plaza con un contrato de interina, luego mi plaza de propietaria, subí a jefe de sección y por último a jefe de servicio. Y a la vez fui haciendo la carrera en la universidad, donde he estado de profesora asociada, profesora titular y desde hace un año catedrática.

¿Cuál es su función en la universidad?

Ahora mismo estoy en la parte de enfermedades del aparato respiratorio, pero afortunadamente tras el reciente cambio en el plan de estudios va a haber una asignatura nueva de respiratorio y alergia, lo cual es un gran avance.

¿Qué se está haciendo para atraer a los jóvenes a la Alergología?

En la Sociedad Española de Alergia se está trabajando un montón en este sentido porque en muchas facultades de medicina no hay una asignatura que se llame Alergología, sino que la enseñanza se imparte de forma fragmentada en varias asignaturas a la vez. Esto dificulta que el alumno tenga una visión global de la especialidad y aprenda que un paciente alérgico puede tener a la vez patologías que pueden llegar a afectar a diferentes órganos como la piel, la nariz y el sistema inmune.

Hay alumnos que llegan a las prácticas y conocen por primera vez la Alergología en el hospital.

Exacto y no sabe identificar bien qué paciente puede derivar a alergia cuando está en urgencias. Por eso es tan importante que en la carrera se enseñe bien la alergia en una asignatura, lo mismo que se puede enseñar cardiología o digestivo.

¿Cómo es el servicio de Alergología en Málaga?

Somos una unidad provincial, es decir, tenemos que dar asistencia a toda Málaga, no hay ningún otro hospital. En el Materno se da la asistencia infantil y en el Hospital Civil se atiende a todos los adultos. Por ello estamos intentando favorecer la asistencia a pacientes evitando desplazamientos innecesarios y por ello tratamos de priorizar la asistencia mediante Teleconsulta directa con los médicos de atención primaria y hospitalaria y la asistencia al paciente en consultas médicas telefónicas.

En Málaga, ¿Qué tipo de las alergias son las que más han aumentado?

Las alergias a nivel respiratorio han incrementado, pero al mismo tiempo no paran de aumentar las alergias a alimentos y a medicamentos y además, tras la pandemia, al dejar de usar las mascarillas ha habido un incremento enorme en la demanda de primera consulta por alergia respiratoria desde Atención Primaria. Por otro lado, también hay más alergias a himenópteros por la apicultura en Málaga. Esto se produce porque los pacientes que van recibiendo picaduras de abejas con cierta frecuencia, terminan produciendo anticuerpos y linfocitos que hacen que el paciente tenga una reacción.

¿Y el tratamiento?

Todas las alergias tienen su tratamiento, ya sea vía oral o con inyecciones. Hoy en día no hay motivo para que un paciente alérgico lo pase mal. Un elevado porcentaje de personas alérgicas con alergia respiratoria, alergia a himenópteros, o en algunos casos de alergia a alimentos, pueden tener tratamientos específicos con vacunas que mejoran los síntomas y la calidad de vida y evitan la aparición de formas más graves de la enfermedad.

¿Son necesarios más alergólogos?

Siempre necesitamos más alergólogos y más personal de enfermería. La alergia es una de las enfermedades más frecuentes y con menor ratio de especialistas por habitante. Además, la cantidad de alergólogos que se necesita depende de cada provincia. Hay provincias con muchísima alergia y hay provincias que tienen menos. Entonces, todo depende mucho del medio ambiente en el que nos situemos.

Si pudiera pedir un deseo para su servicio, ¿cuál sería?

En alergia no solamente el médico es importante, la enfermería es igualmente importante, no se entiende una parte sin la otra. La enfermera que trabaja en un servicio de Alergología es un profesional altamente especializado y con experiencia en diferentes procedimientos y técnicas desde la administración de vacunas, pruebas cutáneas, pruebas de exposición a medicamentos o alimentos, o pruebas funcionales respiratorias, entre otras.