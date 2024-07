La Fundación Innova IRV se incorpora como patrono a la Fundación Ciedes

La Fundación Ciedes ha celebrado la primera reunión de Patronato del año 2024 donde ha incorporado como nuevo patrono a la Fundación Instituto Ricardo Valle de Innovación (Innova IRV), que nombra como representantes a su presidente, Ezequiel Navarro, y a su director, José Manuel Leceta, respectivamente, en el Patronato y la Comisión Ejecutiva.

Entre las novedades que se proponen impulsar juntas las dos fundaciones destaca la creación de un Premio Internacional de Innovación Digital orientado a innovadores de todo el mundo interesados en entrar en contacto con el ecosistema, generando sinergias y mejorando la capacidad, han informado desde Ciedes en un comunicado.

En este sentido, han señalado desde la Fundación Ciedes que están inmersos en un proceso de integración de proyectos de I+D+i y de digitalización. Se presentará a los patronos la nueva página web de la fundación, así como una herramienta digital de seguimiento del Plan Estratégico de Málaga 2030.

La citada herramienta permitirá visualizar a través de la web el grado de ejecución de cada proyecto del plan, describir lo que se ha realizado hasta el momento y saber los agentes públicos y privados implicados en cada proyecto.

En proyectos de investigación destacan el proyecto Caso Málaga La sostenibilidad de la transformación de Málaga, impulsado por Promálaga con un grupo de profesores de la Universidad Complutense de Madrid y de expertos internacionales, en el que Ciedes está integrado en el grupo motor.

También el proyecto Metropoliand: la gobernanza de las áreas metropolitanas de Andalucía: retos para el desarrollo del modelo estratégico, con la Universidad Pablo de Olavide; y el proyecto ARL Resilient metropolitan regions-spatial planning and management for urban transformation de identificación de características y buenas prácticas de áreas metropolitanas resilientes de ámbito internacional con la Academy for territorial development in the Leibniz Association.

En línea con estas investigaciones, han señalado que el proyecto "más ambicioso" que está impulsando Ciedes en 2024 es la construcción del espacio metropolitano, a través de los Foros Málaga Metrópolis Global, en el que están implicados 47 ayuntamientos, todas las administraciones y más de 350 personas entre técnicos, políticos y expertos, trabajando en materia de agua, movilidad, vivienda, industria, residuos y energía.

Entre otras acciones para 2024, Ciedes continúa con la publicación trimestral de los Boletines de Coyuntura, con el apoyo de la Fundación Unicaja y los Cuadernos Metropolitanos, con el apoyo de Unicaja Banco, ambos producidos en colaboración con Analistas Económicos de Andalucía.

Otras publicaciones que saldrán a la luz son el Barómetro del Clima de Inversión Extranjera, con Promálaga y el Área de Innovación del Ayuntamiento de Málaga; así como otras investigaciones relacionadas con los retos de la coordinación socio-sanitaria o la presencia de trabajadores del conocimiento en Málaga.

Por otra parte, ha recordado que Ciedes tiene abierto el plazo de matrícula para inscribirse en el Curso de verano que organiza con la UNIA, que tendrá lugar del 1 al 4 de octubre titulado Ciudades sostenibles: hacia un urbanismo estratégico y resiliente. Están disponibles 28 matrículas gratuitas para los primeros inscritos.

Por último, se da cuenta de la Memoria de Actividades de 2023 y del cierre positivo de las cuentas anuales del ejercicio, en el que Ciedes "continúa impulsando la planificación del desarrollo sostenible no solo en Málaga y su espacio metropolitano, sino también en otros contextos mediterráneos y de América Latina".