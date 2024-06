Los agricultores del Valle del Guadalhorce se enfrentan al verano: dos riegos para salvar los cultivos leñosos

Los agricultores de la comarca del Valle del Guadalhorce trabajan día a día para poder sacar adelante sus cultivos leñosos durante esta temporada estival. Para este verano tienen nueve hectómetros y después de reunirse han acordado realizar dos riegos en los próximos meses, pero insisten en que necesitan más agua.

Para la comarca, la Junta de Andalucía había acordado permitirles utilizar hasta seis hectómetros a partir de junio en un riego de emergencia. Tras conocer esa noticia, los regantes, representados por la Asociación Provincial de Regantes de Málaga (Aprema), se reunieron con el secretario de Aguas, Ramiro Angulo, y le exigieron que les dieran 12 hectómetros.

Sus palabras fueron escuchadas y en la última Comisión de Sequía se aprobó que los agricultores de esta zona tendrían entre ocho y nueve hectómetros para salvar sus cultivos leñosos.

Ahora, tras reunirse con las 15 comunidades de regantes que riegan sus campos con agua que procede de los pantanos, han tomado la decisión de dividir el agua para poder tener dos riegos. El primero de estos comenzará el 20 de junio y terminará el 14 de julio. El segundo tendrá lugar entre el 5 y el 25 de agosto.

En este sentido, fuentes cercanas a la dirección de Aprema puntualizan que en el primer riego utilizarán cinco hectómetros y señalan que han elegido estas fechas porque “el sistema está salado y tenemos que esperar entre 15 o 20 días a que se endulce”.

Asimismo, sostienen que el segundo riego, que será de cuatro hectómetros, puede que termine antes de la fecha estimada porque “no sabemos si el agua se acabará el 25 de agosto o dos días después del inicio del riego, ya que hay mucha demanda de agua”.

Ante esta situación, los agricultores de la zona han decidido no sembrar cultivos hortícolas para no tener más pérdidas todavía. En relación a los cultivos leñosos, hacen hincapié en que hace 20 años, los cítricos tenían un precio y si se perdía un árbol, se reponía, pero ahora “una finca pierde un árbol y no lo repone porque no puede económicamente hablando”.

De este modo, vuelven a incidir en que no entienden “como un decreto de sequía premia a unos pocos y a otros no”. Además, remarcan que hasta ahora recibían 40 hectómetros al año y su reducción para este ejercicio es del 75%, entonces no entienden “por qué nos dan 9 hectómetros cuando nos corresponden 10”.

Por ello piden al Gobierno andaluz algo más de agua, puesto que si finalmente tiene lugar su mayor miedo, perder sus cultivos, muchas familias perderán su economía y el Valle del Guadalhorce “será un desierto”.

Embalses Sistema Guadalhorce-Limonero

El campo de la comparca se abastece de tres embalses -Guadalhorce, Conde del Guadalhorce y Guadalteba-, los cuales forman parte de sistema en el que también está el pantano del Limonero. Este se encuentra al 19,7% de su capacidad total y alberga 4,4 hectómetros.

Por otro laod, el embalse de Guadalteba está al 23,3% y tiene 35,7 hectómetros, siendo el segundo pantano con más agua de la provincia. Así, las reservas del Guadalhorce ascienden hasta los 22,3 hectómetros y está al 17,7% de su capacidad. En el caso del Conde del Guadalhorce, cuenta con 23,2 hectómetros y está al 35%.