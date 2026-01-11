Si tienes alguno de estos apellidos comunes en Madrid, desciendes de los gitanos: este es el listado completo

Si tienes alguno de estos apellidos comunes en Madrid, desciendes de los gitanos.

Nuestros apellidos hablan mucho de nuestro origen, ¿quieres conocer más acerca de tus antepasados? Te contamos los apellidos calés más comunes.

Las claves nuevo Generado con IA Existe una lista de apellidos comunes en Madrid que están vinculados históricamente con la comunidad gitana, según registros de 1783. Entre estos apellidos figuran Fernández, Jiménez, Rodríguez, Muñoz, García, Heredia, Vargas, Cortés, Reyes, Maya, Montoya, Moreno, Santiago y Gabarri. Tener uno de estos apellidos no garantiza un origen gitano, ya que es necesario investigar el árbol genealógico para confirmarlo. La comunidad gitana española tiene unos 650.000 miembros y su idioma propio, el caló, deriva del romaní con gran influencia del castellano.

La comunidad gitana en Madrid (y en España), conocida también como caló o calé, tiene una historia que abarca alrededor de seis siglos. De ellos llama la atención que poseen rasgos culturales que les son propios y comparten una identidad común. En consecuencia, al igual que hay apellidos que pueden tener un origen romano o árabe, también existen apellidos que han terminado vinculándose con la comunidad gitana.

En cualquier caso, poseer alguno de estos apellidos no quiere decir que tus orígenes estén vinculados a la comunidad gitana. Para ello, deberás averiguarlo a través de la elaboración de un árbol genealógico.

De esta forma, es probable que muchos habitantes de la ciudad de Madrid cuenten con un apellido que es de origen gitano y lo desconocen, ¿quieres conocer si tienes algunos de estos apellidos? A continuación, te contamos cuáles son.

¿Cuáles son los apellidos vinculados al pueblo gitano?

En la Comunidad de Madrid hay unos apellidos que son más comunes que otros, así como que tienen un origen que puede indicarnos cuáles son nuestros antepasados. Por tanto, si tenemos algunos de estos apellidos que son tan característicos, es probable que tengamos un linaje directo con la nobleza, la realeza o los romanos. Asimismo, otros apellidos tienen un origen en el pueblo gitano.

[Estos son los apellidos más frecuentes en la Comunidad de Madrid: ¿está el tuyo?]

Así, Ancestros Group ha establecido una lista de apellidos gitanos conforme a la Real Pragmática de 1783 como el principal documento donde se registraron los nombres y apellidos de al menos 12.037 familias gitanas, incluyendo personas fallecidas.

A continuación, te dejamos el listado de los apellidos que están vinculados con el pueblo gitano.

Fernández

Jiménez

Rodríguez

Muñoz

García

Heredia

Vargas

Cortés

Reyes

Maya

Montoya

Moreno

Santiago

Gabarri

Curiosidades del pueblo gitano

En la actualidad, se calcula que la población gitana española es de unas 650.000 personas aproximadamente. Mientras que en Europa, existen alrededor de 12 millones de gitanos. Concretamente, los países que más población gitana albergan son Turquía y Rumanía (unos 2.700.000 y 1.800.000 habitantes respectivamente).

Sin embargo, el pueblo gitano es originario de la India, más concretamente de las regiones de Punjab y Sinth. En cualquier caso, sus orígenes siempre han generado bastante controversia entre los estudiosos.

[Si tienes estos apellidos comunes en Madrid, desciendes de los romanos]

También hay que destacar que el pueblo gitano cuenta con su propia lengua (el romaní) y gramática. En España los gitanos hablan el idioma caló, que es el conjunto de palabras de origen romaní propias del pueblo gitano español.

En cualquier caso, el caló posee una marcada influencia de las lenguas romances con las que convive, fundamentalmente del castellano y, en mucha menor medida, del euskera (que no es una lengua romance, sino una lengua aislada).

En cuanto al término "gitano", es importante saber que se trata de una palabra utilizada solamente en España, es decir, no es compartida en ningún otro idioma. Asimismo, como curiosidad, otros términos empleados son romà, romaní o zíngaros. Probablemente, este término español "gitano" sea una corrupción de egiptano, aplicado a este pueblo por la creencia errónea de que procedía de Egipto.

¿Cuáles son los apellidos más frecuentes en Madrid?

Tal y como indica el Instituto Nacional de Estadística,"recordemos que se trata sólo de los primeros apellidos, y que en la Comunidad de Madrid, el apellido estrella por frecuencia es García con 220 mil casos, seguido de Fernández, Sánchez y González con 129 mil cada uno, López 121 mil, Rodríguez 117 mil, y cierra la lista de los mayores de cien mil Martín, con 103 mil".