Lugar donde han detonado el explosivo. Captura de pantalla del vídeo de un vecino

Detonan de forma controlada un explosivo al lado de una gasolinera Shell en Guadarrama

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LO ESENCIAL Las claves La Guardia Civil detona de forma controlada una mochila sospechosa situada junto a una gasolinera Shell y un Supercor en Guadarrama. Los TEDAX intervinieron tras establecerse un cordón de seguridad preventivo alrededor de las 16:00 horas. Durante el operativo se desalojaron preventivamente la gasolinera y los supermercados DIA y Supercor de la zona. El suceso coincide con una oleada de falsos avisos de bomba coordinados en varios países de Europa.

La Guardia Civil ha detonado un explosivo de forma controlada en la gasolinera Shell de Guadarrama, según le ha confirmado la Guardia Civil a la SER Madrid.

Desde las 16:00 horas de la tarde, la Guardia Civil estableció un cordón de seguridad de forma preventiva a la espera de que los TEDAX determinaran si se trataba de una falsa alarma o existía un riesgo real.

Paralelamente, la Benemérita desalojó el Supercor de la localidad, el supermercado DIA y la gasolinera Shell mientras rastreaba la zona en busca de los posibles explosivos tras los avisos de bomba.

A las 20:45 horas, según el medio Aquí en la Sierra, se realizó una detonación controlada en el entorno de la Dehesa de Abajo. Se trataba de una mochila que había junto a la gasolinera Shell y justo al lado del Supercor.

Esto coincide con la oleada de falsos avisos de bomba masivos coordinados en distintos países de Europa.

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