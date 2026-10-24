El 41% de las librerías de Madrid tienen un "riesgo alto" de cierre y cinco ya han dicho adiós en 2026: "El precio es inasumible"

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LO ESENCIAL Las claves El 41% de las librerías de Madrid afronta un riesgo alto o muy alto de cierre en los próximos dos años debido a la presión inmobiliaria y la subida de alquileres. Cinco emblemáticos establecimientos madrileños, entre ellos la librería Pérgamo y Tipos Infames, han anunciado su cierre en 2026 al no poder afrontar los costes del local o la negativa de renovación. Más del 80% de los libreros de la capital considera la especulación inmobiliaria como una amenaza directa para su continuidad, mientras solo el 14,3% tiene garantizada su permanencia. Librerías tradicionales como El Aleph también se ven obligadas a echar el cierre por falta de relevo generacional en un sector de escasa rentabilidad económica.

Durante el último año, hasta cinco librerías han tenido que cerrar en Madrid (Tipos Infames, Cafebrería ad Hoc, Amapolas en octubre, El Aleph y Librería Pérgamo). El principal motivo de este adiós obligado tiene un denominador claro: la subida de los precios del alquiler, la inviabilidad de sus dueños para afrontar su coste o la ausencia de herederos.

El caso más sonado de los últimos días es el cierre de Pérgamo, la librería más antigua de la capital, que abandonará su local en la calle del General Oráa tras no poder renovar su contrato de alquiler.

Pablo Cerezo regentó la librería en el año 2022, después de que esta estuviese a punto de cerrar, siendo salvada a última hora por un inversor anónimo. Ahora, tras mucho esfuerzo, tanto él como su compañera se ven obligados a abandonar un local que lleva 80 años abierto.

"No ha habido problema con la subida del alquiler ni nos comunicaron una subida inviable para el comercio, simplemente nos han comunicado que no querían renovarnos el contrato de alquiler", apunta el librero.

Pérgamo fue fundada en el año 1946 por Raúl Serrano, un catedrático republicano represaliado por el franquismo. Varios días después de la celebración de su 80ª aniversario, sus actuales dueños, Pablo Cerezo y María Treviño, compartieron la mala noticia por las redes sociales de la librería.

Cerezo ha mostrado su preocupación por "el futuro de las librerías de Madrid" ante una presión inmobiliaria "que afecta a todos", también a los pequeños comercios que no pueden asumir "unos precios tan altos de alquiler".

Pese al cierre, desde la librería ya han anunciado que se encuentran buscando un nuevo espacio que acoja la actividad de la librería. "Hemos recibido mucho apoyo de los clientes estos días, lo que hace que me reconcilie con este proyecto y me da ganas de salir adelante pese a las adversidades", confiesa el librero.

Para el actual dueño de Pérgamo la situación actual de las librerías se encuentra en una "paradoja". Él mismo ha vivido como el éxito de su librería, con unas ventas que no paran de subir y con hasta 60.000 seguidores en sus redes sociales, se ha visto truncado por la especulación inmobiliaria.

"Yo creo que es un buen momento para las librerías, pero tenemos una espada de Damocles con los precios que nos amenaza", confiesa. "Si por ejemplo vives en una habitación por la que pagas 600 euros de alquiler, vas menos al cine o gastas menos dinero. Yo por ejemplo he tenido que reducir la compra de libros".

Este año, Madrid ha vivido varios cierres similares. Es el caso de Tipos Infames, una librería abierta en 2010 que combinaba una librería especializada en narrativa de autor e independiente con una cafetería y vinoteca, anunció su cierre a comienzos de año debido a la subida de los alquileres y a la "gentrificación" de la capital.

"Lamentablemente la gentrificación, como a tantos comercios de proximidad, nos ha podido y tenemos que cerrar", anunciaba Tipos Infames a través de sus redes sociales. "Nos vamos tristes, obviamente, pero muy satisfechos con el trabajo realizado en estos 15 años, a veces con un coste personal elevado", continuaban.

Para Cerezo "ya no se puede hablar de gentrificación", ya que antes lo que ocurría en un barrio concreto de Madrid, ahora es algo "sistémico" en la ciudad. "Hay un cambio de los procesos socioeconómicos. Ya no se invierte en innovación y en cultura, sino en suelo", lamenta el librero.

Estos no son casos aislados. Según una encuesta publicada en mayo de este año por la Asociación de Librerías de Madrid, más del 80 % de las librerías madrileñas ve a la presión inmobiliaria como una amenaza para su estabilidad.

La encuesta apuntaba además que solo un 14,3% tiene garantizada su continuidad en el local actual, según el informe. En adición, un 41% de estos comerciantes anticipa un riesgo inmobiliario “alto o muy alto” en los próximos dos años.

"Desgraciadamente estos cierres no sorprenden. Son la muerte de una crónica anunciada, llevamos meses avisando de la situación de las librerías y no nos han hecho caso. Ojalá me hubiese sorprendido pero desgraciadamente no", confiesa Cerezo.

El caso de El Aleph

Esta problemática causa que poca gente se atreva a regentar una librería, como le está ocurriendo ahora a la librería El Aleph, que quedará vacía tras la jubilación de su actual actual dueño a no ser que se encuentre uno nuevo. Por el momento, la librería tiene previsto su cierre para el próximo 28 de diciembre.

Manuel Frontera lleva 30 años al mando de la pequeña librería, que hace esquina entre las calle Ferraz y la calle Luisa Fernanda. Ahora, con tristeza, asume la incertidumbre de qué pasará con el comercio tras su jubilación.

"Obviamente la noticia ha provocado cierta conmoción entre los clientes, durante estos días estoy recibiendo muchas muestras de apoyo y de cariño, lo que me ha llamado la atención", ha confesado Frontera.

El librero ha afirmado que cualquiera "desee, quiera y pueda" llevar la librería es un candidato más que apto para llevar el negocio. "No busco un perfil determinado. Cuando entras en este sector toda la ilusión solventa todos los problemas que se puedan plantear", asegura.

La decisión de dejar la librería ha sido "traumática", añade. "Todo lo construido durante estos 30 años lo ves desaparecer, entonces te duele", comenta el librero.

Además, la incertidumbre de no saber qué pasará con el local empeora la situación para Frontera, y asegura que "habría sido más fácil de llevar si cuando tomé la decisión tuviese a alguien que quisiese heredar la librería y continuar con el proyecto".

Frontera confiesa también el difícil oficio de la librería, donde muchos sacrificios y esfuerzo no conllevan a un gran rédito económico: "Muchas veces con que te dé para ganar un salario mínimo y un mínimo beneficio tienes que darte por satisfecho", apunta.

Aun así, el curtido librero pone en valor las "ganas e ilusión" antes que las adversidades que puede generar un oficio como la librería y la poca rentabilidad económica. "Tienes que tener claro que quieres conseguir", comenta.

Pérgamo, Tipos Infames y El Aleph se suman a una larga lista de librerías y pequeños comercios que se han visto obligados a cerrar sus puertas por culpa de la situación inmobiliaria del país, donde los precios ahogan al pequeño emprendedor y no le dejan prosperar.