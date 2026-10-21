Servicios sanitarios de emergencias atienden a una mujer de 52 años que finalmente ha fallecido por heridas de arma blanca en Carabanchel, Madrid. Efe

Detienen a un hombre por el asesinato a puñaladas de su pareja en un portal del distrito de Carabanchel

LO ESENCIAL Síguenos

LO ESENCIAL Las claves La Policía Nacional ha detenido a un hombre de 59 años por el asesinato a puñaladas de su pareja, de 52 años, en el distrito madrileño de Carabanchel. El ataque se produjo el martes junto al portal de una urbanización, donde la víctima recibió cinco puñaladas en el tórax y el abdomen. Agentes del Grupo Operativo de Respuesta localizaron y arrestaron al presunto homicida horas después dentro de un vehículo en el distrito de Usera-Villaverde. La mujer fue trasladada en estado crítico al Hospital 12 de Octubre, donde finalmente falleció debido a las graves heridas producidas.

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como presunto autor del asesinato machista de una mujer que murió este martes al asestarle cinco puñaladas en el portal de una urbanización de viviendas en el distrito madrileño de Carabanchel.

Según ha informado este miércoles la Jefatura Superior de Policía de Madrid, el detenido tenía 59 años y era de nacionalidad española. Mientras que la víctima, su pareja, tenía 52 años y era de origen guatemalteco.

Los agentes detuvieron al presunto homicida horas después del crimen tras establecerse un dispositivo de búsqueda.

Efectivos del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) pertenecientes a la comisaría de distrito de Usera-Villaverde localizaron al hombre en el interior de un vehículo en la confluencia de las calles Montejo y Ciudad de Frías.

Este nuevo asesinato machista se produjo poco antes de las tres de la tarde de este martes en la calle de Ontanilla, junto a un portal de una urbanización de viviendas.

La víctima habría recibido cinco puñaladas con un arma blanca en el tórax y abdomen; como consecuencia de las múltiples heridas, entró en parada cardiorrespiratoria.

Aunque sanitarios de Samur-Protección Civil y Summa 112 pudieron revertir la situación y trasladarla en estado crítico al Hospital 12 de Octubre, la mujer finalmente falleció.

De confirmarse este caso como un asesinato machista, serían 43 mujeres las víctimas mortales de la violencia de género en lo que va de año y 1.384 desde 2003.