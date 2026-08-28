La vuelta al cole más cara es la de Madrid: sube 300 euros respecto al curso pasado, con el uniforme y los libros a la cabeza

Las claves

Las claves Generado con IA La vuelta al cole en Madrid es la más cara de España, con un coste medio anual de 3.512 euros por hijo, un 9% más que el año pasado. El primer desembolso del curso ronda los 505 euros, siendo el uniforme (224 euros) y los libros de texto (hasta 302 euros en la privada) los principales gastos. El tipo de centro escolar afecta notablemente el gasto: 1.294 euros en centros públicos, 3.450 en concertados y 8.761 en privados. El comedor y las actividades extraescolares también suponen un gasto considerable, especialmente en Infantil y Primaria, donde el esfuerzo económico es mayor.

Queda poco más de una semana para que llegue la vuelta al cole. En Madrid, el 7 de septiembre comenzarán los alumnos de Infantil y Primaria, mientras que los de ESO y Bachillerato lo harán el 8, un día después.

Así, estos días para los niños son los últimos coletazos de unas vacaciones que todavía pueden aprovechar hasta el final. Pero para sus padres son fechas en las que terminar con el gasto que supone todo lo necesario para comenzar un nuevo curso: matrículas, libros de texto, uniformes, material escolar...

Según el nuevo informe de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) -en base a una encuesta sobre gasto escolar realizada a 773 padres y madres con 1.096 hijos de entre 3 y 18 años-, el coste de media anual este año para las familias de Madrid será de alrededor de 3.512 euros por hijo. Un 9% más que el año pasado, en el que la cifra rondaba los 3.188 euros.

Madrid es, además, la comunidad más cara en cuanto a la vuelta al cole se refiere. El dato nacional suma un coste medio de 2.484 euros por niño para este curso (ponderado de modo que se ajuste a la distribución real de los estudiantes según el tipo de centro: 67% en públicos, 24% en concertados y 9% en privados).

Además, el gasto anual varía, sobre todo, dependiendo del tipo de centro donde se matricule al alumno. Así, quienes acudan a uno público afrontarán un coste anual medio de 1.294 euros, por los 3.450 euros de quienes vayan a un centro concertado y los 8.761 euros de quienes elijan uno privado.

Y es que desde la OCU afirman que el factor principal que encarece esta situación en la capital es la mayor presencia de centros privados en la región madrileña. Le siguen Cataluña (2.994 euros), la Comunidad Valenciana (2.190 euros) y Andalucía (2.007 euros).

El desembolso inicial

La organización, además, aclara que solo contando con el desembolso inicial (es decir, el gasto únicamente de este primer mes), la media sería de unos 505 euros.

En este, el uniforme representa la partida más elevada, con una media de 224 euros. Le siguen los libros de texto, que suponen unos 161 euros de media en la enseñanza pública y 302 en la privada, mientras que el material escolar ronda los 89 euros.

Asimismo, se pueden sumar otros 236 euros si fuera necesario comprar una tablet u ordenador. Esto es algo que en la Comunidad de Madrid está más restringido en centros públicos y concertados -tras el decreto que ya se puso en marcha el Gobierno regional el curso pasado-, pero que en centros privados sigue llevándose a cabo.

Por otra parte, a lo largo del curso, la matrícula y/o las cuotas son lo que más pesa en la factura escolar (salvo en educación pública, donde solo existen para la Formación Profesional). Estas suponen el 49% del coste anual de un centro concertado (1.681 euros de media) y el 67% de un centro privado (5.898 euros de media).

Tras estos, la principal carga económica para las familias es el comedor, con 97 euros al mes en centros públicos, 133 en concertados y 156 en privados. Le siguen las actividades extraescolares, con costes también distintos según el tipo de centro: 70 euros al mes en colegios e institutos públicos, 86 en concertados y 113 en privados.

El resto de los gastos corresponden a las excursiones (viajes, visitas culturales...), con 176 euros a lo largo del año de media, y a las cuotas del AMPA, unos 43 euros.

OCU advierte que el mayor esfuerzo económico se concentra en el periodo de segundo ciclo de Educación Infantil (de los 3 a los 5 años) y en Primaria, donde el gasto medio alcanza los 2.597 y 2.355 euros por niño, respectivamente. "A pesar de que el gasto en libros de texto es más bajo en los primeros cursos, las actividades extraescolares y los gastos de comedor son más habituales", explican.