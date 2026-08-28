Un hombre de 49 años en estado grave tras ser tiroteado durante la noche en plena calle en Villa de Vallecas
Los hechos han sucedido hacia las 21.09 horas de este jueves en el número 5 de la calle Puerto de Lumbreras.
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Las claves
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Un hombre de 49 años fue tiroteado en el muslo izquierdo en la calle Puerto de Lumbreras, en Villa de Vallecas, Madrid.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 21:09 horas del jueves por la noche.
Agentes policiales taponaron las heridas de la víctima hasta la llegada del Samur, que lo trasladó grave al hospital.
La Policía Nacional ha abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido.
Un hombre de 49 años se encuentra en estado grave tras haber sido tiroteado en el muslo izquierdo durante la noche de este jueves, según informan fuentes de la Policía Nacional.
Los hechos sucedieron hacia las 21.09 horas en la calle Puerto de Lumbreras 5, en el madrileño distrito de Villa de Vallecas.
Cuando los agentes llegaron hasta el lugar de los hechos, taponaron las heridas de la víctima hasta la llegada de Samur.
📍C/Puerto de Lumbreras. #VilladeVallecas— Emergencias Madrid (@EmergenciasMad) August 28, 2026
👉🏻@SAMUR_PC atiende a un hombre de unos 50 años con herida por arma de fuego en pierna. Trasladado grave al hospital.
👉🏻@policia investiga lo ocurrido.
👉🏻@policiademadrid acompaña al convoy sanitario para facilitar el traslado. pic.twitter.com/K4TnA35rJt
Posteriormente, fue trasladado en estado grave al hospital. La Policía Nacional mantiene una investigación abierta para esclarecer las circunstancias de este suceso.