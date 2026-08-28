Bruno, 29 años, peluquero en Madrid: "Gano entre 3.000 y 6.000 euros al mes y trabajo de martes a sábado"

Las claves

Las claves Generado con IA Bruno Luengo, peluquero argentino de 29 años en Madrid, gana entre 3.000 y 6.000 euros al mes trabajando por cuenta propia. Trabaja cinco días a la semana, sumando unas 44 horas semanales, con jornadas más cortas los sábados. Sus ingresos varían según la época del año, siendo el verano la temporada con más clientela debido al cierre de otras barberías. Bruno destaca que ser autónomo implica más responsabilidad, pero le permite mayor control sobre su negocio y sus ganancias.

Bruno Luengo tiene 29 años, es natural de Mar del Plata (Argentina) y lleva 11 años viviendo en Madrid. El joven decidió emigrar a España y encontró en la peluquería su forma de ganarse la vida. Actualmente trabaja por cuenta propia y asegura que esta decisión le ha permitido aumentar considerablemente sus ingresos.

En una entrevista con el programa Argentinos en el Exterior, Luengo explicó cómo es su día a día como peluquero, cuánto trabaja y cuánto puede llegar a ganar al mes con su propio negocio.

Luengo trabaja cinco días a la semana, de martes a sábado. De martes a viernes, su jornada se extiende desde las 10.00 hasta las 20.00 horas, mientras que los sábados termina a las 14.00. En total, calcula que trabaja alrededor de 44 horas semanales.

Pero no todos los meses son iguales. El peluquero asegura que sus ingresos dependen también de la época del año y que durante el verano aumenta la cantidad de clientes.

"Entre 3.000 y 6.000 euros por mes", respondió cuando le preguntaron cuánto suele ganar.

Según explicó, el verano puede ser especialmente positivo para el negocio. "En verano el trabajo aumenta. Es todo lo contrario de lo que piensa la gente", señaló. El joven asegura que durante esta época algunas barberías cierran, lo que hace que pueda recibir nuevos clientes.

"Agarrás clientes que por ahí vienen una vez, pero por más que venga una vez te suma", explicó.

Por cuenta propia

Uno de los cambios más importantes en la trayectoria profesional de Luengo llegó cuando decidió trabajar por su cuenta. El peluquero considera que existe una diferencia importante entre depender de un empleador y gestionar su propio negocio.

"La diferencia es grandísima entre trabajar para alguien y trabajar por tu cuenta", afirmó durante la entrevista.

El joven reconoce que convertirse en autónomo también implica asumir más responsabilidades. "Es más difícil, porque ahora todo depende de vos", explicó. Sin embargo, considera que las posibilidades económicas y profesionales son mayores cuando se trabaja para uno mismo.

"Te abre mucho más puertas trabajar para vos que trabajar para una empresa", añadió.

Luengo reconoce que al principio tuvo dudas antes de dar el paso y montar su propio negocio. "Me animé, probé… Tenía miedo, obviamente, como todos al principio, pero súper bien", recordó.

23 cortes

La cantidad de clientes que puede atender también da una idea del ritmo de trabajo que mantiene. Preguntado por el número máximo de cortes que ha llegado a realizar durante una misma jornada, Luengo aseguró que alcanzó los 23.

"Como trabajo sin tiempo, eso es más complicado de controlar, pero en un día llegué a hacer 23 cortes", explicó.

La cifra supone una jornada especialmente intensa para el peluquero, que trabaja sin depender de una empresa y gestiona directamente su agenda y sus clientes.

Precisamente, esa libertad es una de las ventajas de tener su propio negocio, aunque también supone una mayor carga de responsabilidad. Al no tener que responder ante un empleador, todos los aspectos de la actividad dependen de él.

La ganancia

Luengo reconoce que trabajar por cuenta propia también le obliga a dedicar más horas al negocio. "Al ser mi peluquería y al no tener que depender de nadie, también es como que tenés que trabajar más", explicó.

A cambio, considera que el esfuerzo se ve compensado por los ingresos que puede obtener. "Al final la ganancia es todo para vos", concluyó.

El caso de este peluquero argentino refleja así una de las vías por las que algunos profesionales del sector optan por establecerse por su cuenta: asumir una mayor responsabilidad y una jornada laboral exigente a cambio de tener un mayor control sobre el negocio y sobre sus ingresos.