Los vecinos de Valdebebas enfrentados por la F-1: del "es bueno para nuestra economía" al "el ruido es insoportable"

Las claves

Las claves Generado con IA El ruido de los monoplazas en el nuevo circuito de Valdebebas ha generado opiniones divididas entre los vecinos, algunos calificándolo de insoportable y otros disfrutándolo. Las pruebas de Fórmula 3, celebradas el 24 y 25 de agosto, han provocado quejas por el nivel de ruido, mientras otros residentes valoran el impacto económico y consideran que las molestias son puntuales. La proximidad de las viviendas al trazado hace el ruido especialmente perceptible, lo que ha llevado a algunos vecinos a plantear acciones legales contra la instalación. El tribunal ha rechazado suspender cautelarmente la licencia del Gran Premio de Fórmula 1, permitiendo que los preparativos sigan adelante de cara al evento del 11 de septiembre.

El ruido de los monoplazas ya forma parte del paisaje de Valdebebas. A principios de esta semana, los motores de la Fórmula 3 han comenzado a probar el nuevo circuito Madring y se han escuchado con fuerza en los barrios situados junto al trazado.

La situación ha despertado reacciones muy distintas entre quienes viven a pocos metros de la pista. Mientras algunos vecinos aseguran que el ruido es insoportable y temen lo que pueda ocurrir cuando lleguen los Fórmula 1, otros reconocen que incluso disfrutan escuchándolo.

Las pruebas, celebradas los días 24 y 25 de agosto, han servido para poner a punto por primera vez el circuito madrileño en condiciones de competición. Más de treinta monoplazas han probado la pista para comprobar que está todo en orden.

Pero al otro lado de las vallas, en las viviendas de Valdebebas y Hortaleza, el estreno ha tenido otra banda sonora. El sonido de los motores ha generado numerosas quejas entre algunos residentes, que consideran que el nivel de ruido es incompatible con vivir junto al circuito.

"Los vecinos de Valdebebas y Hortaleza estamos aterrorizados con el ruido", escribe una residente en redes sociales durante las pruebas. En su mensaje advertía además de que la situación podría terminar en los tribunales y cuestionaba que se haya construido una instalación de estas características tan cerca de zonas residenciales y de un parque.

Los vecinos de Valdebebas y Hortaleza estamos aterrorizados con el ruido. Ayer y hoy están probando el circuito. Esto acabará en los tribunales. Qué crimen ponerlo cerca de donde vive la gente al lado de un parque buscando la tranquilidad. Cómo se ha podido permitir esto? — Sueño (@Sbnilep_Sue) August 25, 2026

Otros vecinos han puesto el foco en la intensidad del sonido. "Es absolutamente intolerable vivir con 100 decibelios en el salón de casa", lamenta otro residente, que comparaba el ruido de los motores con el de otros grandes acontecimientos deportivos de la ciudad.

Su preocupación no se limita al Gran Premio de Fórmula 1, sino a que el circuito pueda acoger más pruebas a lo largo del año y el ruido termine convirtiéndose en algo habitual.

La cercanía de las viviendas al trazado hace que el sonido sea especialmente perceptible. Durante estas dos jornadas, los monoplazas han pasado una y otra vez por las 22 curvas del circuito mientras los equipos realizaban sus pruebas, dejando un rugido que se podía escuchar desde las zonas residenciales próximas.

"Me encanta el ruido"

Frente a las quejas, también hay vecinos que viven la llegada de los monoplazas con entusiasmo. "Vivo en Valdebebas y ayer y hoy estuvieron de pruebas con los F3. La verdad, a mí me encanta el ruido de esos motores", explicaba otro residente, que incluso se acercó hasta el circuito con sus hijas para ver los coches de cerca.

Según su experiencia, el sonido resultaba "totalmente soportable" incluso a pocos metros de la pista y, lejos de considerarlo una molestia, aseguraba que le parecía agradable. Una opinión que refleja la división que han provocado estas primeras jornadas de pruebas entre los residentes de los barrios próximos a Madring.

Vivo en valdebebas y ayer y hoy estuvieron de pruebas con los F3, la verdad a mí me encanta el ruido de esos motores, tanto así que me acerqué a mirar de cerca con mis hijas… el ruido totalmente soportable a 3 metros de la pista y hasta placentero. — Suárez (@jotalann) August 25, 2026

También hay quienes restan importancia a las molestias porque consideran que la Fórmula 1 se concentrará en un periodo muy concreto. "La F1 me la suda, es un fin de semana al año", señalaba otro vecino, que ponía el foco en que existen otros ruidos cotidianos que, a su juicio, resultan más molestos y se producen durante todo el año.

De verdad, son 3 días de ruido, la gente no puede aguantar 3 días?



Yo no sé si somos conscientes de lo económicamente beneficioso que puede ser celebrar este Gran Premio para la comunidad de Madrid. https://t.co/soWNeKNxTx — Piquetismo (@Piquetismo2008) August 25, 2026

Otro usuario en las redes sociales defiende el evento destacando lo "económicamente beneficioso que puede ser celebrar este Gran Premio para la Comunidad de Madrid".

La discusión, por tanto, no gira únicamente en torno al ruido que han generado los Fórmula 3 durante estas dos jornadas, sino a qué ocurrirá cuando el circuito entre plenamente en funcionamiento y Madrid reciba su primer Gran Premio en 45 años.

El gran examen en septiembre

Después de los Fórmula 3 llegará el momento para el que se ha construido todo el dispositivo. El próximo 11 de septiembre los Fórmula 1 volverán a rodar en Madrid, 45 años después de la última carrera de la categoría en la región.

Y mientras la organización prepara el que será uno de los grandes acontecimientos deportivos del año, en los barrios más próximos al circuito la primera experiencia ya ha dejado una conclusión clara: el Madring no suena igual para todos.

La polémica por el ruido llega además en un momento en el que el circuito afronta otro frente, esta vez en los tribunales.

La Sección de lo Contencioso-administrativo del Tribunal de Instancia de Madrid Plaza nº 18 ha rechazado las medidas cautelares solicitadas por la Asociación para la Defensa del Medio Ambiente y por un Urbanismo Sostenible para suspender la licencia del Gran Premio de Fórmula 1.

La petición buscaba paralizar de forma provisional la ejecución de las instalaciones vinculadas a la carrera, entre ellas las zonas de hospitalidad, las gradas y las pasarelas, antes de que se dicte una sentencia sobre el fondo del asunto.

El tribunal ha descartado adoptar estas medidas urgentes al considerar que la suspensión provocaría "una perturbación grave de los intereses generales", ya que impediría la celebración del evento y, con ello, la asistencia de "un elevado número de personas aficionadas al automovilismo" al Gran Premio previsto a partir del próximo 11 de septiembre.

La decisión no resuelve todavía el fondo del procedimiento, pero permite que los preparativos para la llegada de la Fórmula 1 continúen mientras se tramita el recurso. Así, a menos de tres semanas del estreno, el debate sobre el impacto del circuito se desarrolla tanto en las calles de Valdebebas y Hortaleza como en los tribunales.