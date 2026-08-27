Ocho personas intoxicadas por humo tras un incendio de madrugada en la quinta planta de un edificio de Tres Cantos

Las claves

Las claves Generado con IA Ocho personas resultaron intoxicadas por humo tras un incendio en la quinta planta de un edificio de siete en Tres Cantos. El fuego, muy generalizado, rompía por la fachada al llegar los bomberos, que actuaron desde el exterior e interior. Tres de los afectados fueron trasladados al hospital y cinco recibieron el alta en el lugar, ninguno de gravedad. En el operativo participaron siete dotaciones de bomberos, SUMMA 112, Protección Civil, Policía Local, Guardia Civil y Policía Nacional.

Un incendio en una vivienda en el madrileño municipio de Tres Cantos ha provocado ocho heridos, tres de los cuales fueron trasladados al hospital, según informan fuentes del 112 de la Comunidad de Madrid.

El fuego se produjo durante la madrugada de este jueves en una vivienda ubicada en el sector Descubridores 46, en la quinta planta de un edificio de siete.

A la llegada de los Bomberos de la Comunidad de Madrid, el fuego estaba muy generalizado y rompía por la fachada del edificio.

Incendio de vivienda



📍 Sector Descubridores, Tres Cantos.



A la llegada de los #BomberosCM el incendio estaba muy generalizado y rompía por fachada. Presentaba mucha carga de fuego. #SUMMA112 ha atendido a ocho personas por inhalación de humo. Tres han sido trasladadas al… pic.twitter.com/JpohbhkEAw — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) August 27, 2026

Como había mucha carga de fuego, los bomberos comenzaron a atacar las llamas con escala desde el exterior y con equipos desde el interior.

En total, han trabajado siete dotaciones y dos mandos. El Summa 112 ha atendido a 8 personas por inhalación de humo, tres de las cuales han sido trasladadas al hospital.

Los otros cinco fueron dados de alta en el lugar y, por suerte, ninguno de los afectados tuvo gravedad.

Para la extinción de este incendio han colaborado también Protección Civil de Tres Cantos y la policía local, Guardia Civil y Policía Nacional.