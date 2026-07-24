El "claro deterioro" de las jaulas donde viven los perros de élite de la Guardia Civil en El Pardo: "Protegen a la Familia Real"

Las instalaciones donde viven los perros de la Guardia Civil en El Pardo. E.E.

Las claves

Las claves Generado con IA Las instalaciones del Servicio Cinológico de la Guardia Civil en El Pardo presentan un deterioro que compromete el bienestar de los perros de élite. Estos perros, esenciales para la seguridad de la Familia Real y otros servicios especiales, viven en condiciones con hierbajos y verdín en el suelo. La AUGC denuncia carencias materiales, falta de personal, vehículos envejecidos y posibles deficiencias en la gestión del centro. Se solicita una investigación para mejorar las condiciones laborales y garantizar el bienestar de los perros y el personal.

Las instalaciones en las que viven los perros del Servicio Cinológico de la Guardia Civil de El Pardo presentan "un evidente deterioro que compromete el bienestar animal y dificulta el correcto desarrollo del servicio".

Así lo denuncian fuentes de la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC), de la sección cinológica, que informan a Madrid Total de que estos perros son especialmente importantes, ya que "son los que forman a todos los demás".

Según las citadas fuentes, se habrían destinado alrededor de "700.000 euros" para "actuaciones de jardinería y embellecimiento", pero lo cierto es que las instalaciones en las que viven los animales presentan un deterioro claro con hierbajos y presencia de verdín en el suelo.

Unas instalaciones que, según informan desde AUGC, son "el cuartel general, escuela y también en menor medida criadero de todos los perros de la Guardia Civil de España".

"Como El Pardo está al lado del Palacio de la Zarzuela, aquí se forman los perros específicos que revisan explosivos para proteger a la Familia Real, visitas de Estado y actos de alto nivel", explican desde el sindicato.

Existen otros "tres tipos de perros" que se forman en esta 'escuela'. Los primeros son los perros "de detección".

" Estos son los más numerosos y se encargan de encontrar droga o explosivos en aeropuertos, puertos, trenes, fronteras y carreteras", explican

Por otro lado, están los perros "de Búsqueda y Rescate" que "siguen el olor de una persona, buscan desaparecidos o fugitivos e incluso personas vivas entre derrumbes, terremotos, edificios caídos".

Y por último, los perros de "Seguridad Ciudadana y Defensa" que son 'policías de cuatro patas' que sirven para reducir a detenidos violentos, hacer registros de locales y control de masas.

Toda una escuela de 'policías caninos' que desde la AUGC denuncian que se encuentra en pésimas condiciones: "Los especialistas del Servicio Cinológico desempeñan una labor esencial para la seguridad ciudadana".

Por otro lado, desde la AUGC cuestionan "el sistema de evaluación de los guías caninos": "deben responder a criterios técnicos objetivos y ser realizadas por personal con la capacitación específica necesaria, garantizando así la máxima profesionalidad y transparencia".

Falta de efectivos

Por otro lado, la Asociación Unificada de la Guardia Civil también denuncia que los guardias civiles destinados a la unidad de "El Pardo" soportan "importantes carencias materiales, organizativas y de gestión".

"La falta de personal es otra consecuencia de esta situación. La unidad encuentra cada vez más dificultades para cubrir vacantes y son numerosos los especialistas que solicitan el cambio de destino en cuanto tienen la oportunidad", explican.

También informan de "posibles deficiencias en el cumplimiento de la normativa sanitaria y de manipulación de alimentos" y una falta de "transparencia en la gestión de la cafetería del centro": "Nadie sabe adónde van los beneficios".

A los citados problemas se les suma "el estado de los vehículos oficiales": "Hay una carencia aproximada de quince vehículos y una flota envejecida, en algunos casos con más de veinte años de antigüedad, sin sistemas adecuados de climatización para el transporte de perros de servicio. El año pasado falleció uno por un golpe de calor".

Por todo ello, la AUGC pide a la Dirección General de la Guardia Civil "la apertura inmediata de una investigación que permita esclarecer estos hechos".

"Deben revisar la gestión del centro, evaluar el estado de las instalaciones y de los vehículos, mejorar las condiciones laborales del personal y garantizar el bienestar de los perros de servicio", apostillan desde el sindicato.