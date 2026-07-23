Confinan una residencia de mayores por un incendio forestal en San Martín de Valdeiglesias

El incendio en San Martín de Valdeiglesias. 112 Comunidad de Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA Un incendio forestal en San Martín de Valdeiglesias ha obligado a confinar por precaución la residencia de mayores López Rumayor. La fuerte humareda se localiza en el kilómetro 57 de la carretera M-501 y participan 16 medios aéreos y terrestres en la extinción. Bomberos, brigadas y agentes forestales trabajan para controlar el fuego, que ha motivado alertas a las urbanizaciones San Ramón y Jaracruz. Se ha pedido a los vecinos de Pelayos de la Presa que acudan al centro urbano ante la proximidad del incendio.

Un incendio forestal originado en el municipio de San Martín de Valdeiglesias ha obligado a confinar por precaución la residencia de mayores López Rumayor, según informan fuentes del 112 de la Comunidad de Madrid.

El incendio, que ha desatado una fuerte humareda negra, está localizado a la altura del kilómetro 57 de la carretera M-501 y hay 16 medios aéreos y terrestres trabajando en la extinción.

Según informan desde el 112, el Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, las Brigadas Forestales y los Agentes Forestales se encuentran trabajando en la extinción de este nuevo incendio.

Incendio forestal en San Martín de Valdeiglesias, a la altura del km 57 de la M-501.



16 medios aéreos y terrestres de #BomberosCM, #BrigadasForestalesCM y #AgentesForestalesCM trabajan en la extinción.



Confinada por precaución la residencia de mayores López Rumayor.



Enviado… pic.twitter.com/HxpzhU7rlY — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) July 23, 2026

Por prevención, los equipos de emergencia han enviado un mensaje ES-Alert a la población de las urbanizaciones San Ramón y Jaracruz para que permanezca en sus casas.

También han enviado el mensaje de alerta a la población de Pelayos de la Presa para que se dirija al centro urbano por la cercanía del incendio forestal de San Martín de Valdeiglesias.