Madrid celebra su segunda estrella tras la derrota de Argentina: "Ha sido jodido pero se ha hecho justicia"

La Plaza de Colón al meter el gol decisivo en la final del Mundial de Fútbol de 2026 entre España y Argentina. I.G.

Las claves

Las claves Generado con IA España celebra su segunda estrella mundial tras una reñida victoria contra Argentina, desatando la euforia en Madrid. Unos 20.000 aficionados llenaron la Plaza de Colón para vivir la final, acompañados de música y fuegos artificiales. La emoción y la expectativa dominaron la jornada en toda la ciudad, con miles de personas reunidas en diferentes puntos para seguir el partido. La final generó momentos de convivencia y rivalidad entre hinchas de distintas nacionalidades, marcando una fiesta inolvidable para los seguidores de La Roja.

El pitido final desató la locura. Los jugadores de la selección española se abrazaron sobre el césped mientras miles de aficionados saltaban y tiraban cohetes, bengalas y fuegos artificiales para celebrar su segunda estrella tras 16 años de aquel gol que proclamó a España campeona del mundo en 2010. Un momento que quedará para siempre en la historia del fútbol.

La Plaza de Colón de Madrid fue el escenario de una celebración inolvidable. El corazón de esta gran fiesta. Miles de personas se reunieron para seguir la final en las dos pantallas gigantes y vivieron una montaña rusa de emociones que terminó con abrazos, lágrimas de alegría y un estallido de júbilo.

En total, fueron unos 20.000 los asistentes que llenaron la plaza de la capital durante las más de dos horas que ha durado finalmente el partido. En Puente del Rey y en el Movistar Arena, otros cientos compartieron esa misma emoción, mientras miles de personas vivieron la final desde bares, peñas y los salones de sus casas.

No fue solo algo del momento. Ya desde por la mañana, la emoción de tener la copa tan cerca hizo que este domingo fuera una jornada en la que se respiró una mezcla de ilusión, nervios y esperanza entre los aficionados, que confiaban en ver a la selección española conquistar el título mundial.

Carlos y Antonio, que llegaron a Colón desde el municipio madrileño de Meco ocho horas antes del partido para celebrar con el resto de la afición un momento que no se ha vivido en Madrid desde hace más de una década.

"Es un partido que va a ganar España, obviamente. Yo digo que con un 3-2", decía Carlos su previsión momentos antes del comienzo de la final.

Ya por entonces, los alrededores de la plaza eran una gran fiesta. La música hacía bailar a todos los asistentes. Sonaban canciones como el mítico Waka Waka de Shakira, que puso la banda sonora a la primera estrella de España, o Nueva York de Bad Bunny, donde se ha jugado esta final.

Las terrazas de los edificios frente a ambas pantallas, como Centro Colón, también se llenaban de forofos esperando ver a España ganar por segunda vez. Incluso algunos se atrevían a trepar la fachada del casino para conseguir las mejores vistas.

Nadie se quería perder ese gran momento. Ni siquiera Lucía y sus dos amigas. Todas ellas llegaron de Donosti a las seis de la mañana para celebrar a lo grande en la capital lo que han calificado de "justicia".

"Ellos dicen que no son latinos, entonces pensamos lo mismo. Messi se va a ir a su casa a llorar", afirmaban Andrés y Andrea, dos mexicanos afincados en Madrid desde hace un año que lo tienen claro: apoyan a La Roja frente a su país vecino, Argentina.

Más divididos están Rita y su marido. Ella argentina y él español. "Es una maldición que te puede caer encima", decía ella. "Es un juego. Hay que vivirlo y ya", afirmaba él.

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