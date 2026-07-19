Paula, 23 años: "He durado un día en el trabajo por voluntad. No había trabajado nunca, pero no estoy donde no me gusta"
Paula cuenta en TikTok que dejó un trabajo después de su primera jornada porque no quería quedarse en un puesto que no le gustaba.
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Las claves
Generado con IA
Paula, una joven de 23 años, dejó su trabajo voluntariamente tras solo un día porque no le gustaba el ambiente.
A pesar de haber buscado empleo durante mucho tiempo, decidió no quedarse en un lugar donde no se sentía bien, priorizando su bienestar.
Explicó en TikTok que prefiere empezar de cero las veces que haga falta antes que quedarse en un puesto que no le convence.
Paula rechazó la idea de que aceptar una jornada de 40 horas es obligatorio y defendió la importancia de no conformarse con un trabajo insatisfactorio.
"He durado un día en el trabajo por voluntad propia. A mí nadie me ha echado de ningún lado". Así comienza el vídeo de Paula, una joven de 23 años que ha explicado en TikTok por qué decidió dejar el empleo que acababa de conseguir apenas un día después de incorporarse.
La creadora de contenido reconoce que llevaba tiempo buscando trabajo: "Os prometo que sentí una mezcla de emociones. Estar tanto tiempo buscando trabajo, por fin tienes el trabajo y cuando te lo dan ves que no te gusta. Entonces dices: ¿qué hago? ¿Me quedo aquí pasándolo mal o empiezo otra vez de cero?", relata.
Su respuesta fue: "Empieza de cero las veces que haga falta. No te quedes en un sitio...", afirma antes de continuar con su experiencia.
Según explica, el primer día acudió a su puesto y le fueron enseñando el funcionamiento del trabajo: "Conforme me iban explicando las cosas, yo por mi cabeza ya estaba diciendo que me quería ir. Digo: ¿de verdad me tengo que quedar aquí en un puesto de lunes a sábado, contrato de 40 horas, en un sitio que no me gusta?", cuenta.
Paula también responde a quienes puedan pensar que rechazar una jornada de 40 horas supone falta de experiencia laboral. "'Que si 40 horas... Ay, madre mía, pues no he trabajado nunca'. Pues no, cariño. Fíjate que tengo 23 años y trabajo bien poquito todavía, pero me voy a quedar en un sitio donde no me gusta, donde me estoy amargando, cuando no tengo ninguna obligación", sostiene.
La decisión definitiva llegó al día siguiente. La joven asegura que se despertó llorando antes de ir a trabajar: "Estaba yendo a un sitio donde no quería ir, ¿sabes lo que te digo?". Finalmente, Paula dejó el trabajo.