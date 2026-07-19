Ayuso, 47 años: "Mi padre tenía un carácter complicado. Estaba siempre atormentado consigo mismo. Fue muy duro conmigo"

Las claves

Las claves Generado con IA Isabel Díaz Ayuso recuerda su infancia en Madrid, marcada por una educación en un colegio concertado religioso y vida en un piso de clase media en Chamberí. La presidenta de la Comunidad de Madrid relata la compleja relación con su padre, a quien describe como una persona atormentada y con un carácter complicado. Ayuso destaca la influencia positiva de sus abuelos maternos, con quienes pasaba largas temporadas en Sotilla de la Adrada, Ávila, disfrutando del campo y la naturaleza. Afirma que su personalidad actual es fruto de la mezcla de valores y enseñanzas recibidas tanto de sus padres como de sus abuelos.

La familia es una de las cosas más importantes para Isabel Díaz Ayuso. La presidenta de la Comunidad de Madrid ha echado la vista atrás para recordar cómo fue su infancia en Madrid.

En una entrevista concedida en 2025 a la periodista Marta Barroso en la Fundación Universitaria San Pablo CEU, Ayuso recordó su relación con su padre: "Mi padre tenía un carácter complicado. Estaba siempre atormentado consigo mismo. Fue especialmente duro conmigo."

Así lo cuenta en una charla en la que habló de algunos de sus recuerdos de su infancia y de la educación tanto por parte de su familia como en el colegio.

La presidenta recuerda que creció en el barrio de Chamberí, en el centro de la capital. "Yo soy de Madrid, soy de Chamberí. Mi infancia transcurre en un piso de Madrid, de clase media, donde los niños jugábamos en el asfalto y éramos felices también. Fui a un colegio concertado religioso".

Pese a que Madrid marcó gran parte de su infancia, no fue el único sitio que influyó en la presidenta. Muchos de sus recuerdos de la niñez se encuentran en la casa de sus abuelos maternos en Sotilla de la Adrada, un pueblo de Ávila que sigue regresando con frecuencia.

Sobre esa etapa afirmó: "Mis mejores amigos son de allí. Y como soy una apasionada del campo y de los animales, tuve oportunidad de estar largas horas en la calle, de bajar y estar en el prado".

Además, destaca lo diferente entre estar en la capital y en el pueblo. "Todo muy sano, muy natural. Hice una combinación entre Madrid y Ávila".

Sus abuelos

Ayuso destacó la importancia que tuvieron sus abuelos en su educación y valores. Explica que estaba largas temporadas con ellos y era una forma de crianza más comunitaria.

"Me gustaba pasar grandes temporadas con mis abuelos. Antes los niños eran más educados por todos. Por tíos, abuelos, vecinos… Yo tuve la gran oportunidad de pasar largas temporadas con mis abuelos", comenta.

La figura de su abuelo fue de gran importancia, al que define con una gran inquietud por aprender y una persona muy curiosa. "Viajaba muchísimo y era muy culto y tenía muchas inquietudes", explica.

Al hablar de sus padres, Jesús Díaz y Teresa Ayuso, asegura que siempre tuvo una relación buena, aunque mejor con su madre por su complicidad. "La relación con mis padres era muy buena. Más con mi madre porque mi padre tenía un carácter complicado. Estaba siempre atormentado consigo mismo, con las exigencias", señala.

Sus padres

En referencia a su padre, explicó que tenía una personalidad reservada forjada por la infancia y la vida que había tenido. "Le costaba mucho expresar sus sentimientos, desde chiquitín estuvo en un colegio internado y luego se vino a Madrid. En aquellos años, en algunas partes de España, los niños se tenían que hacer adultos pronto. Más o menos es lo que a él le pasaba".

Además quiso valorar positivamente la moral y ética de su progenitor, de quien destacó que "era un hombre de no deber un euro a nadie, de tener un respeto absoluto. Era incluso hasta exagerado. Y era muy amable".

En cambio, con su madre destacó "la templanza, para no ser de grandes pasiones. No ser ni de grandes alegrías ni de grandes dramas es maravilloso, te da una fortaleza que luego con los años viene muy bien".

La presidenta añadió que parte de su personalidad actual viene de una mezcla de sus familiares, especialmente de sus padres y de sus abuelos.