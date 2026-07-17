Un detenido por el incendio forestal de Lozoyuela tras avisar los vecinos: "Estaba huyendo" y tenía "material" sospechoso

Vista del incendio de Lozoyuela, a 16 de julio de 2026, en Lozoyuela. Mateo Lanzuela Europa Press

Las claves

Las claves Generado con IA Una persona ha sido detenida como presunta responsable del incendio forestal en Lozoyuela, tras ser localizada por la Guardia Civil gracias al aviso de los vecinos. El detenido, que intentó huir y portaba material sospechoso, tiene antecedentes por hechos similares. El incendio ha obligado a confinar a unas 2.000 personas y evacuar a más de un centenar de vecinos, incluyendo un campamento con 50 menores. La Comunidad de Madrid se personará como acusación popular en la causa abierta por el incendio para proteger el patrimonio natural de la región.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha informado de que esta tarde se ha detenido a una persona como presunto responsable de haber iniciado el incendio forestal declarado en Lozoyuela, actualmente en Situación Operativa 2 y que ha obligado a la intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME); además de confinar a unas 2.000 personas y evacuar a más de un centenar de vecinos, así como un campamento de verano con unos 50 menores.

Así lo ha confirmado Martín en declaraciones a la prensa desde el Puesto de Mando Avanzado, situado en el Parque de Bomberos de Lozoyuela, donde ha añadido que esta persona, detenida por la Guardia Civil en las inmediaciones del incendio, tiene antecedentes por hechos similares.

La Comunidad de Madrid se personará como acusación popular en la causa que se abra tras la detención de esa persona como presunta responsable.

Avisaron los vecinos

"Una persona que estaba huyendo y, tras un aviso por parte de los vecinos, la Guardia Civil ha dado con él. Estaba por las inmediaciones, ha huido y se le ha capturado", ha manifestado el delegado del Gobierno, que ha señalado que entre sus pertenencias había "material" sospechoso.

El incendio ha sido declarado este jueves sobre las 16.00 horas en una zona entre las localidades de Mangirón, Cinco Villas y Buitrago, donde trabajan 37 dotaciones terrestres y aéreas de los Bomberos de la Comunidad de Madrid apoyados por Agentes Forestales y otra treintena de efectivos de la Unidad Militar de Emergencias (UME).

Martín ha reconocido que el incendio todavía no está cerca de ser estabilizado y ha apuntado a las condiciones meteorológicas como clave para poder avanzar en las labores de control y extinción de unas llamas que han obligado a confinar y evacuar a más de un centenar de vecinos.

La Comunidad de Madrid como acusación popular

En declaraciones remitidas a los medios, el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid, Carlos Novillo, ha anunciado este encargo a la Abogacía General del Gobierno regional.

De esta forma, el Ejecutivo autonómico busca ejercer su "derecho" y "poder proteger el patrimonio natural" de la región que se ha visto amenazado "por culpa de una persona, un desalmado, que ha provocado un grave incendio poniendo vidas en peligro".

Por su parte, en redes sociales la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, se ha hecho eco de esta decisión y, además, ha recordado que en abril de este año la Asamblea de Madrid aprobaba una ley que habilitaba al Ejecutivo autonómico a ejercer esta acción popular, entre otros, en atentados contra el patrimonio natural.