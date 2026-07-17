Ángel Pérez, empresario: “Me voy de España. Ya tiene un autónomo menos. Pago 500 euros de cuota"

Las claves

Las claves Generado con IA Ángel Pérez, empresario y creador de contenido, anuncia que dejará de ser autónomo en España debido al incremento de la cuota, que ronda los 500 euros mensuales. Pérez afirma que no continuará como autónomo el próximo año, argumentando que las cuotas actuales son inasumibles para muchos trabajadores por cuenta propia. Critica la equiparación de las cotizaciones entre autónomos y asalariados, señalando que los autónomos no tienen ingresos garantizados. Anima a otros autónomos a expresar su descontento con el sistema y ofrece ayuda para resolver dudas sobre el nuevo sistema de cotización a través de sus redes sociales.

El empresario y creador de contenido Ángel Pérez ha anunciado que dejará de ser autónomo en España. Lo ha hecho a través de un vídeo publicado en TikTok, donde explica que ha tomado la decisión tras la subida de las cuotas y asegura que ya no está dispuesto a asumir un coste que, según afirma, ronda los 500 euros mensuales.

El empresario cuenta que todo comenzó tras recibir la llamada de una empresa interesada en conocer su opinión sobre el incremento de las cotizaciones.

Cuando le preguntaron si estaba preocupado por la situación, su respuesta fue tajante: “No, no estoy preocupado para absolutamente nada. Si me suben un euro más la cuota que yo pago de autónomo, se acabó”.

“No voy a continuar”

Durante el vídeo, Pérez sostiene que no abandonará España de forma inmediata, pero sí cuando termine el año. “Este año se ha acabado, se ha finiquitado, se acabó. No voy a continuar el año que viene”, afirma.

A su juicio, las cuotas actuales son inasumibles para muchos trabajadores por cuenta propia. "¿Tú te crees que voy a pagar el alquiler de mi casa más otro alquiler para trabajar?", se pregunta, en referencia a una cuota que, según explica, “roza los 500 euros”

Críticas al sistema

El empresario también rechaza la comparación entre las cotizaciones de los autónomos y las de los trabajadores asalariados. En su opinión, ambas situaciones no son equiparables porque los ingresos de un autónomo no están garantizados.

“El autónomo no es un trabajador, el autónomo no tiene su pago asegurado. Se levanta todas las mañanas y no sabe lo que va a cobrar”, asegura. Por ello, critica que se intente igualar las cotizaciones con las de quienes perciben un salario fijo.

Ángel Pérez dirige buena parte de su mensaje al resto de trabajadores por cuenta propia, a quienes anima a alzar la voz frente a la subida de las cotizaciones. “Este vídeo va para todos los autónomos. Ya está bien de pagar el pato siempre”, afirma.

Antes de finalizar, también ofrece ayuda a quienes tengan dudas sobre el nuevo sistema de cotización. A través de sus redes sociales, invita a otros autónomos a contactar con él para intentar explicarles cómo les afectan estos cambios y resolver sus preguntas.