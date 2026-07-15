La Justicia ordena anular la ZBE de Madrid y la asociación de automovilistas pide la "devolución" de las multas

Cartel que anuncia que la Zona de Bajas Emisiones está activa. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA La Justicia ha ordenado la anulación de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) de Madrid y abre un plazo de 20 días para alegaciones al Ayuntamiento y las partes implicadas. La asociación Automovilistas Europeos Asociados (AEA) exige la paralización de expedientes y la devolución del dinero recaudado por multas tras la nulidad judicial de las sanciones. Las últimas sentencias afectan a todas las multas de 200 euros de las ZBE, extendiendo la nulidad más allá de Distrito Centro y Plaza Elíptica. El impacto económico potencial supera los 663 millones de euros y afecta a más de 3,4 millones de expedientes sancionadores emitidos hasta el 31 de diciembre de 2025.

La Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha acordado abrir una pieza separada para tramitar la ejecución forzosa de la sentencia que en septiembre de 2024 anuló las Zonas de Bajas Emisiones de la capital

El Tribunal ha concedido un plazo de 20 días al Ayuntamiento de Madrid y al resto de las partes para presentar sus alegaciones.

Esta situación ha llevado a la organización Automovilistas Europeos Asociados (AEA) a afirmar que "el Ayuntamiento de Madrid afronta un escenario de colapso normativo y económico tras las últimas resoluciones judiciales adoptadas por la justicia madrileña".

Mario Arnaldo

El presidente de la AEA, Mario Arnaldo, ha criticado la actuación del consistorio y ha afirmado que "el Ayuntamiento de Madrid no puede pretender cobrar de forma ilegítima unas sanciones que la Justicia ya ha declarado nulas de pleno derecho".

Además, afirma: "Por ello, exigimos la paralización inmediata de todos los expedientes y la devolución del dinero recaudado de forma indebida".

Anulaciones masivas

Este movimiento judicial llega apenas unos días después de que otra resolución ampliara los efectos de la nulidad a todas las multas de 200 euros de las ZBE que todavía no cuentan con una sentencia firme, y no únicamente a las impuestas en Distrito Centro y Plaza Elíptica.

Estas últimas sentencias del Juzgado número 15 y las anteriores de los juzgados número 29 y 34, creen que estas sanciones carecen de base legal tras la nulidad de la Ordenanza

La batalla judicial entre el Ayuntamiento y la asociación de automovilistas continúa, mientras el TSJM avanza en la ejecución del fallo.

El impacto potencial se cifra en más de 3,4 millones de expedientes sancionadores y un importe superior a los 663 millones de euros, según la AEA. Las denuncias formuladas corresponden hasta el 31 de diciembre de 2025.