Cambian las normas del check-in este verano: los hoteles no te podrán pedir hacer una fotocopia de tu DNI

Las claves

Las claves Generado con IA Hoteles, apartamentos turísticos, hostales y pensiones no pueden exigir fotocopias ni fotografías del DNI para el check-in. FACUA recomienda a los usuarios que rechacen estas prácticas y denuncien ante la Agencia Española de Protección de Datos si persisten. La normativa exige identificar a los viajeros, pero no permite recopilar ni almacenar copias del DNI salvo obligación legal expresa. Solicitar copias del DNI incrementa el riesgo de suplantación de identidad y posibles brechas de seguridad.

FACUA-Consumidores en Acción advierte de que los hoteles, apartamentos turísticos, hostales y pensiones no pueden exigir a sus clientes que les envíen por correo electrónico, aplicaciones de mensajería o cualquier otro medio una fotografía o una copia escaneada de su DNI para poder completar el check-in. Del mismo modo, tampoco pueden fotografiarlo o escanearlo durante el proceso de registro.

La asociación insta a los usuarios que sufran estas irregularidades que aclaren a las empresas que vulneran con ello la normativa de protección de datos y, en casos de que les insistan en el envío o escaneo del DNI como condición para acceder a los alojamientos, procedan a interponer denuncias ante la Agencia Española de Protección de Datos (AEPD).

Según recoge el Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor, estos establecimientos tienen la obligación de identificar a los viajeros y comunicar determinados datos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero ello no implica que puedan recopilar o almacenar una copia del DNI.

Dicho documento incluye información adicional a la requerida por la norma, cuyo tratamiento incrementa el riesgo de suplantación de identidad. Es más, una copia del DNI contiene información que excede claramente de la necesaria para cumplir las obligaciones legales de registro de viajeros, como puede ser la fotografía, la firma manuscrita, el nombre de los padres o el código CAN (una clave de seguridad de 6 dígitos que permite a los lectores y dispositivos móviles leer el chip de manera inalámbrica).

Evitar un uso fraudulento

FACUA advierte de que el establecimiento puede solicitar al cliente que exhiba su documento de identidad para verificar que los datos facilitados son correctos, pero no pedirle escanearlo, fotografiarlo o hacerle una fotocopia.

La AEPD ha aclarado a través de una resolución donde interpreta la norma que la solicitud de una copia del DNI sólo resulta lícita cuando existe una obligación legal expresa o cuando sea imprescindible y no exista una alternativa menos invasiva para los derechos de los afectados. En el caso del registro de viajeros, esa obligación legal no existe.

El envío de fotografías o fotocopias del DNI por correo electrónico o aplicaciones de mensajería, así como el almacenamiento indiscriminado de copias de documentos de identidad por parte de los establecimientos, incrementa las posibilidades de accesos indebidos, brechas de seguridad y fraudes relacionados con la suplantación de identidad.

Reclamación ante la AEPD

En caso de que un usuario se vea obligado a remitir una copia o fotografía del DNI antes de su llegada o durante el check-in en un alojamiento turístico, puede presentar una reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos por un posible tratamiento ilícito de sus datos personales.

La propia FACUA para recibir asesoramiento y que la asociación valore cada caso concreto para emprender acciones en defensa de sus derechos.