Vicente Vallés, 62 años: "Vivía con mis padres en una chabola que construyó mi abuelo con sus propias manos"

Las claves

Las claves Generado con IA Vicente Vallés creció en Vallecas en un entorno humilde, viviendo en una chabola construida por su abuelo tras la posguerra. Desde pequeño tuvo que desplazarse al centro de Madrid para asistir al instituto y al conservatorio, aprovechando los trayectos para leer. Su afición por la lectura nació gracias a un profesor de literatura y al libro 'La verdad sobre el caso Savolta', que le marcó profundamente. Vallés actualmente combina su trabajo como presentador de informativos en Antena 3 con su faceta de escritor de novelas y ensayos.

Vicente Vallés es uno de los periodistas más reconocidos en España. Es el director y presentador de la segunda edición de informativos de Antena 3.

El periodista creció en Vallecas, en un contexto humilde que le serviría y le marcaría en su forma de entender el periodismo.

"Debía de tener tres años y vivía con mis padres en la casa de mis abuelos paternos, en una chabolaqueconstruyó mi abuelo con sus propias manos durante la posguerra", comentó en una entrevista para ZendaLibros.

Viajes en bus

Creció en Vallecas junto a sus padres y sus abuelos. "Siendo muy pequeñito, recuerdo estar en mi barrio, que era Vallecas, en una calle llena de barro, porque no estaba asfaltada".

Sin embargo, pese a vivir en el extrarradio, tenía que desplazarse todos los días al centro de la capital por el instituto y el conservatorio.

"Yo me crie en el extrarradio de Madrid y en aquella época, principios de los años 80, tenía que ir varios días a la semana al centro de Madrid porque además de estudiar en el instituto también estudiaba en el conservatorio. Y desde que leí La verdad sobre el caso Savolta, los largos ratos que pasaba en el autobús y en el metro los ocupaba siempre leyendo, comenta en una entrevista para Esquire.

Su primer libro

En una entrevista para Esquire, el presentador confesó que le influyó de una manera muy positiva un profesor de literatura durante su pubertad.

"En la adolescencia, cuando con 13 o 14 años, tuve la suerte de encontrarme con un buen profesor de Literatura, como les ha ocurrido también a tantos españoles. Este profesor nos obligaba a leer y luego a realizar trabajos sobre la lectura que habíamos hecho", comentó.

El primer libro que le mandó este maestro fue un clásico que muchos jóvenes han leído.

"El primero de esos libros, que me marcó para siempre, fue La verdad sobre el caso Savolta de Eduardo Mendoza. Lo disfruté muchísimo".

Novelas

Precisamente, fue el género novelesco el que le cautivó desde los comienzos. Sin embargo, luego pasó al ensayo, cuando entró en la Universidad.

"Luego ya cuando fui a la universidad comencé a leer también mucho ensayo. Pero mi afición por la lectura nace gracias a la novela, con las que me entretenía y disfrutaba muchísimo", explica.

Pasión periodística

A finales de los 80 y principios de los 90, Vallés terminó la universidad y empezó a trabajar y fue cuando su enfoque cambió hacia lecturas relacionadas con el periodismo.

"En esa época leía muy influido por las recomendaciones de los profesores de la universidad, pero ya una vez acabé mis estudios y empecé a trabajar me interesé bastante por libros sobre periodismo que fueran novedades en Estados Unidos.

En esa época, finales de los 80 y principios de los 90, sin Internet ni Amazon, fui capaz de encontrar gracias a un amigo una empresa estadounidense que me enviaba libros por correo ordinario. Durante esos años recibí muchos de esos libros y aún tengo algunos en casa".

Hoy, Vallés combina su carrera como presentador de los Informativos de Antena 3 con su labor como escritor, con títulos como Operación Kazán, La caza del ejecutor o El rastro de los rusos muertos