Francisco pagó 26.000 € en el "mejor concesionario de España" y 7 meses después aún sigue esperando su coche

Las claves

Las claves Generado con IA Francisco pagó 26.000 € en un concesionario Cobendai y, tras 7 meses, sigue sin coche ni reembolso. Decenas de clientes han sufrido retrasos o la no entrega de vehículos, incluso después de haber pagado casi la totalidad del importe. Afectados como Álex también denuncian la falta de respuesta y soluciones, tanto por parte de los concesionarios como de las marcas Hyundai y MG. Hyundai se compromete a cubrir las revisiones prepagadas, pero en MG los afectados siguen sin una respuesta clara sobre la entrega de sus vehículos.

La peor decisión al comprar un coche suele descubrirse meses después: quizá aquel motor consumía más de lo esperado, quizá el color no era tan atractivo como parecía en el catálogo o quizá aquel extra resultó innecesario.

Los afectados por el caso Cobendai cuentan una historia diferente. Para ellos, el problema no fue elegir mal el coche. Fue no recibirlo. Tras adelantar miles de euros, algunos clientes acumulan meses de espera sin fecha de entrega, sin respuestas claras y, en varios casos, sin haber recuperado el dinero pagado.

Es el caso de Francisco, que cuenta a este medio el caso de su padre, de 80 años, cliente fiel de la marca, de toda la vida: "Ha tenido tres o cuatro Hyundai y el anterior también lo compró en Cobendai. Fue con confianza al concesionario de Alcobendas en noviembre del año pasado", explica.

Coches que comercializa Cobendai Web Cobendai

Tras pagar la señal, el concesionario le asignó un número de bastidor, lo que suele indicar que el coche ya está disponible y listo para su entrega. Después le pidieron el pago casi completo del vehículo, descontando solo lo que le darían por su coche antiguo:

"En cuanto pagó todo, empezaron a retrasar plazos. Primero que en un par de semanas, luego que antes de Navidad, luego que después de Año Nuevo por las fiestas… y dejaron de coger el teléfono".

Cuando por fin les plantamos cara, la responsable, B., le dijo que si no quería esperar, pidiera su dinero", recuerda Francisco. Su padre optó por desistir de la compra y reclamar la devolución del importe. A día de hoy, no tiene ni coche ni dinero.

Francisco, además de la espera de 7 meses por un coche que no recibió, invirtió tiempo, con abogados, afectados y a la vez describe la "frustración por la falta de respuesta que en su caso, primero por Cobendai y luego Hyundai", no le han proporcionado.

Sostiene que los coches que Hyundai había empezado a entregar fueron porque han recibido garantía de pagos de Cobendai que han empezado a liquidar activos que tenían, "bienes inmobiliarios, recién ahí han empezado a liberar documentación de algunos coches para poder matricularlos".

Por último, añade que no le sorprendería que "a los 40 que quedamos nos digan que al final no hay coche" y señala que la marca reaccionó poniéndose de perfil y luego como una empresa pequeña, no siéndolo.

Coches en un concesionario de Cobendai Web Cobendai

Al respecto, desde Hyundai España sostienen que "hubo una primera oleada que se solucionó bastante pronto, ahora hay casos que se ven de manera casi individual y que también estamos en proceso de solucionarlos".

Sin embargo, aseguran que "desgraciadamente el proceso a veces es lento por las circunstancias", pero recalcan que no va a dejar a nadie "tirado". Señalan que, al haber "terceros actores, no es una relación directa de Hyundai con el afectado, sino que por medio hay una financiera, un proceso, y que los temas son un poco más lentos de lo que les gustaría".

Álex, de MG

Álex compró el 22 de enero su coche al contado. Por una transferencia. Y según los plazos de entrega que le dieron en el concesionario de MG de Herrera Oria, entre cuatro y seis semanas podría estrenar el MG modelo ZS que había adquirido.

A las tres semanas, preguntó cómo iba el proceso, para calcular si la entrega estaba cerca, ya que tenía planes para irse en Semana Santa con la familia: "Ahí me empezaron a dar largas" comenta. Hasta que, el 30 de marzo, fue el último día en que el comercial se conectó al whatsapp.

En su caso, recuerda que el primer contacto que tuvo con la marca fue a través de la web de MG , no de Cobendai: "rellené un formulario en MG y fue la marca quien me redirigió al concesionario de Herrera Oria", recuerda.

Añade, además que tuvo "tan mala suerte de que los que yo tengo cerca de casa es este concesionario, porque son los que llevan toda la zona norte de Madrid".

Como los días iban pasando y seguía sin respuesta, Álex comenzó a buscar contactos en otros concesionarios y dio con el jefe de ventas de A5, con los que comercializan coches MG dentro del grupo Cobendai.

"Logré que me dieran un coche de sustitución justo una semana antes de semana santa y desde entonces, sigo esperando recibir el que yo compré".

Desde entonces, la respuesta es distinta: "que no hay plazos, que están en preconcurso y que no tienen dinero para matricular coches y que el concesionario ya ha parado".

Álex no se conformó con ello y el 12 de mayo se presentó junto a otras 6 personas en las oficinas del Grupo SAIC (Shanghai Automotive Industry Corporation), mayor fabricante de automóviles de China y a la cual pertenece MG en España: "se quedaron un poco 'flipando' y nos atendieron, nos reunimos con un montón de personas, entre ellos el jefe de marketing y la persona que lleva los concesionarios", admite.

Durante la reunión aseguran que les transmitieron que la intención era que otro concesionario de MG, otro de los que lleva en otra zona, comprase la parte de A5, "porque tienen concesionarios, stock de coches y ciertos activos que les interesan, además de la localización".

Álex y los demás afectados se fueron con la promesa de que, desde SAIC iban a darles una solución, o sea, entregarles los coches. Pero, semanas más tarde, se encontraron con el mismo vacío del principio.

Coches en un concesionario de Cobendai Web Cobendai

Ahora, en vez de esperar para que matriculen los coches, dicen que tienen que esperar a que otro concesionario lo compre. Entre 45 y 50 compradores siguen en la espera de recibir su MG.

Revisiones prepagadas

Álex, añade que hay "otro tipo de estafados": los que compraron sus coches, se los entregaron, pero adquirieron los servicios de revisiones y los pagaron por adelantado en todas las marcas del grupo.

Sobre este tema, desde Hyundai España confirman a este medio que, aunque el contrato se suscribió entre los clientes y el grupo Cobendai, Hyundai se hará cargo de estas revisiones para los clientes que hayan adquirido un coche Hyundai.

Por lo concerniente a MG, este medio ha intentado ponerse en contacto con la empresa sin obtener respuesta hasta el momento de esta publicación.

Francisco, como Álex, son dos de las muchas personas que han pasado por esta situación durante los últimos meses. Muchos de ellos, se sienten “cansados” de volver a contar el caso una y otra vez y no tener, al final del día, nada en claro.

Lo que sí está claro es que a la hora de volver a elegir un coche, los usuarios afectados no se fiarán, aunque sea el concesionario "de toda la vida".