Pablo Iglesias, denunciado por la CNT: "Abusos laborales" y trabajadores "haciendo 14 horas" en la taberna Garibaldi

Pablo Iglesias, en la inauguración de la Taberna Garibaldi.

Las claves

Las claves Generado con IA La CNT ha denunciado a la Taberna Garibaldi, de Pablo Iglesias, por supuestos abusos laborales e irregularidades como jornadas de hasta 14 horas y trato vejatorio. Los empleados afirman que las horas extraordinarias no eran compensadas y existían diferencias entre las condiciones reales de trabajo y las reflejadas en los contratos. El sindicato denuncia también insultos y presión laboral, además de la ausencia de un protocolo contra violencias machistas pese a solicitudes reiteradas. La Taberna Garibaldi niega las acusaciones, asegura que han resuelto los problemas dialogando y que solo una trabajadora pertenece al sindicato denunciante.

La Taberna Garibaldi ha sido denunciada por el sindicato CNT tras las acusaciones de varios empleados que aseguran haber sufrido irregularidades laborales.

Entre las supuestas infracciones se encuentran jornadas laborales de hasta 14 horas, incumplimientos en materia salarial y un trato que califican de vejatorio por parte de los responsables del negocio.

La organización sindical ha llevado el caso ante la Inspección de Trabajo después de recopilar testimonios de trabajadores que relatan supuestas irregularidades prolongadas en el tiempo dentro del establecimiento.

Jornadas de 14 horas

Entre las principales denuncias figuran turnos que, según los empleados afectados, llegaban a alcanzar las 14 horas diarias en algunos momentos de especial carga de trabajo.

"La plantilla continúa soportando jornadas de hasta 12 y 14 horas y cambios organizativos sin planificación", añade el comunicado.

A un año de conformar la Sección en Taberna Garibaldi



Mientras la distancia entre el discurso y la realidad sea insostenible, frente a una patronal que afirma regentar el "último bastión del proletariado", defendemos los derechos de las trabajadorashttps://t.co/KcllsSMKeT pic.twitter.com/I6BU4cBYyv — CNT Comarcal Sur Madrid (@CNT_Villaverde) June 16, 2026

Los trabajadores sostienen además que las horas extraordinarias no eran compensadas adecuadamente y que existían diferencias entre las condiciones reales de trabajo y las reflejadas en los contratos.

La CNT considera que estos hechos podrían constituir infracciones graves de la normativa laboral vigente y reclama una investigación exhaustiva por parte de la autoridad competente.

Acusaciones de insultos y presión laboral

La denuncia también recoge supuestos episodios de trato vejatorio hacia parte de la plantilla.

Algunos trabajadores afirman haber recibido gritos, descalificaciones e insultos durante el desempeño de sus funciones, especialmente en momentos de gran afluencia de clientes.

Además, también denuncia que la empresa no ha aprobado un protocolo frente a las violencias machistas, pese a que, según el sindicato, se ha solicitado en reiteradas ocasiones.

Un año de quejas sin respuestas

El sindicato denuncia que, desde hace un año, la empresa no ha respondido a sus quejas. "Un año después seguimos esperando respuestas. Seguimos esperando hechos. Porque la coherencia política no se mide por lo que se proclama desde un escenario o una red social, sino por cómo se trata a quienes sostienen cada día el proyecto con su trabajo", concluye el comunicado.

La versión de la taberna

Al comunicado por parte de la CNT, se suma otro por parte de la Taberna Garibaldi en su cuenta de X.

La empresa asegura que solamente una compañera de la plantilla pertenece a ese sindicato y que se encuentra en situación de baja laboral.

COMUNICADO DE LOS TRABAJADORES DE LA TABERNA GARIBALDI



Ante el comunicado del sindicato CNT de Villaverde, la totalidad de trabajadores en activo de la Taberna Garibaldi, queremos decir lo siguiente 🧵👇 — Taberna Garibaldi (@Garibaldi_28012) June 16, 2026

Conforme a las supuestos malos tratos, aseguran que "cuando ha habido problemas en el trabajo lo hemos planteado y resuelto dialogando con los compañeros encargados de la administración y gestión de la taberna".

Además, comentan que pese a defender y respetar el derecho a estar organizado sindicalmente, "no aceptamos que se aproveche de la notoriedad de uno de los socios de la empresa para favorecer intereses ajenos a nosotros", concluye el comunicado.

La hostelería madrileña, bajo el foco

El caso vuelve a poner el foco sobre las condiciones laborales en parte del sector hostelero madrileño, donde sindicatos y organizaciones de trabajadores vienen alertando desde hace años de problemas relacionados con jornadas excesivas, dificultades para conciliar y falta de personal.

De hecho, en los últimos meses se han sucedido distintas denuncias en establecimientos de restauración de la capital por presuntos incumplimientos laborales, especialmente en periodos de alta demanda como fines de semana, festivos o campañas turísticas.

La Inspección de Trabajo será ahora la encargada de analizar la documentación aportada y determinar si existen responsabilidades por parte de la empresa denunciada.

Mientras tanto, desde CNT reclaman que se garantice la protección de los trabajadores y el cumplimiento de la legislación laboral vigente