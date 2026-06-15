Los colegios de Madrid con la mejor nota en la PAU en este 2026: Valeria sacó un 13,99, Elena es la segunda mejor...

Una joven antes de hacer el examen de la PAU. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA El 95,1% de los estudiantes de la Comunidad de Madrid ha aprobado las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) este curso. Valeria Fragola, del Mirabal International School de Boadilla del Monte, ha logrado la mejor nota de Madrid con un 13,99 sobre 14. La matrícula para la PAU creció un 4,74% respecto al año pasado, con 42.047 estudiantes inscritos. Por primera vez, los seis centros universitarios de Madrid usaron detectores de radiofrecuencia para evitar fraudes durante los exámenes.

Miles de alumnos han descubierto este jueves sus notas finales de Selectividad y segundo de bachillerato, unos resultados que son el pasaporte para estudiar la carrera de sus sueños.

El 95,1% de los estudiantes de la Comunidad de Madrid que se han presentado a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU) este curso ha aprobado, ha informado el vicerrector de Estudios Oficiales de la Universidad de Alcalá (UAH), Javier Acevedo.

En una rueda de prensa celebrada este jueves en el centro universitario alcalaíno, ha detallado que el dato es similar a años anteriores.

En total, se matricularon 42.047 estudiantes para ambas fases, por lo que la matrícula se incrementa en un 4,74% respecto al año pasado. En la fase de admisión se presentaron 38.519 estudiantes frente a 36.864 de la fase de acceso.

El curso 2025/2026 será recordado con especial cariño en un colegio ubicado en el municipio de Boadilla del Monte.

Allí, en el Mirabal International School, la alumna Valeria Fragola,ha logrado la mejor nota de la Comunidad de Madrid, nada menos que un 13,99 sobre 14.

Pero el Mirabal no ha sido el único centro de Madrid en el que las notas de Selectividad han sido motivo de alegría.

Valeria ha conseguido una centésima más que tres alumnos del Ramiro de Maeztu, en Chamartín, el IES Laguna Joatzel, en Getafe, y el Colegio Amanecer de Alcorcón.

Y con dos centésimas por debajo, un estudiante del colegio Miramadrid, en Paracuellos del Jarama. En cuanto a la segunda alumna con la mejor nota de Madrid, se trata de una alcorconera: Elena Serna.

Ha subrayado desde Mallorca, donde está junto a sus compañeros en viaje de estudios, su alegría por el resultado del esfuerzo realizado.

Gracias a esta nota no tendrá problema en estudiar Ingeniería Aeroespacial en la Universidad Carlos III, su objetivo.

Detectores contra el fraude

Este año ha sido la primera vez que los seis centros universitarios de la región han utilizado detectores de radiofrecuencia ante la proliferación de formas de fraude académico que se están utilizando en los entornos digitales.

Al respecto, Acevedo ha destacado que la valoración ha sido "positiva" sin dar más detalles si han detectado casos durante los exámenes que tuvieron lugar la semana pasada por la "seriedad" que se había trasladado desde la organización.

"Hay que dar un mensaje muy claro que no se tolera el fraude y creo que caló perfectamente entre el estudiantado. De hecho, como anécdota, muchos se recordaban unos a otros si habían apagado el móvil o esto es lo que nos contaban los compañeros. Lo estaban insistiendo mucho", ha indicado el vicerrector, que ha remarcado que se ha realizado de forma "aleatoria y efectiva".

En concreto, la herramienta detecta que hay un móvil encendido o aquellos objetos que no se ven a primera vista. La finalidad es no perturbar el aula mientras se hacía la prueba. Cuando un vocal del aula va a detectar algún teléfono que esté encendido, el dispositivo vibra.

Si el vocal no sabe exactamente a quién pertenece el dispositivo o tiene dudas, lo recoloca en un aula en otro sitio. En cualquier caso, sigue un protocolo: marcar el examen y dejar al estudiante que continúe la prueba para velar por la presunción de inocencia del estudiante.