Bruselas cambia las normas de España: modifica la normativa de la baliza V16 conectada con un nuevo decreto sobre tráfico

Las claves

Las claves Generado con IA El Gobierno ha aprobado un nuevo real decreto para impulsar los sistemas inteligentes de transporte y adaptar la normativa española a los requisitos de la Unión Europea. La nueva regulación centraliza y homogeneiza el intercambio de información sobre incidencias, restricciones y obras en carretera entre administraciones, operadores y usuarios. Se refuerza la comunicación electrónica de las medidas que afectan al tráfico, respaldando tecnologías como la baliza V16 conectada y la plataforma DGT 3.0. La norma incluye medidas para proteger los datos personales y garantizar la accesibilidad digital para toda la ciudadanía, incluidas personas con discapacidad.

La transformación digital de la movilidad sigue avanzando en España. El Gobierno ha dado luz verde a una nueva normativa destinada a impulsar los sistemas inteligentes de transporte, una medida que afectará a la gestión del tráfico y al intercambio de información entre administraciones, operadores y usuarios de las carreteras.

La iniciativa, aprobada por el Consejo de Ministros mediante real decreto, adapta la legislación española a los últimos requisitos marcados por la Unión Europea y sustituye la regulación que permanecía vigente desde hace más de una década.

Su objetivo principal es favorecer una movilidad más conectada, eficiente y segura mediante el uso compartido de datos y herramientas tecnológicas.

Centralizar información

Uno de los cambios más relevantes es la consolidación de una red de plataformas digitales que permitirán centralizar y distribuir información relacionada con la circulación y el transporte.

A través de estos sistemas, distintos organismos públicos y privados deberán poner a disposición datos sobre incidencias, restricciones, obras, cortes de carretera o cualquier situación que pueda afectar el desplazamiento de personas y mercancías.

En este contexto tiene especial importancia el Punto de Acceso Nacional de Tráfico y Movilidad, gestionado por la Dirección General de Tráfico, que actúa como centro de recopilación de información sobre el estado de la red viaria.

A este sistema se suman otras plataformas dependientes del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, centradas en la movilidad multimodal y en las áreas de estacionamiento seguras para vehículos pesados.

La nueva regulación pretende que toda esta información pueda compartirse de manera más rápida y homogénea, evitando la dispersión de datos y facilitando que los servicios de movilidad funcionen de forma coordinada tanto dentro de España como en el conjunto de la Unión Europea.

Bruselas considera que esta interoperabilidad es clave para mejorar la gestión del transporte internacional y la respuesta ante emergencias o incidencias de gran alcance.

Además, el decreto introduce modificaciones en el Reglamento General de Circulación para reforzar la comunicación electrónica de las medidas que afectan al tráfico.

Las autoridades competentes, los gestores de infraestructuras y los operadores deberán transmitir digitalmente la información relacionada con limitaciones de circulación, cierres temporales, obras o eventos que puedan repercutir en la movilidad.

Este nuevo marco también sirve de respaldo normativo a varias tecnologías conectadas que la DGT impulsa desde hace años. Entre ellas destaca la baliza V16 conectada, llamada a sustituir definitivamente a los triángulos de emergencia, así como la plataforma DGT 3.0 y otros dispositivos capaces de intercambiar información en tiempo real con los centros de control de tráfico.

Gracias a estas herramientas, las incidencias pueden comunicarse de forma inmediata, permitiendo una gestión más rápida y una mayor prevención de riesgos en carretera.

Datos personales

La norma incorpora igualmente medidas para garantizar la protección de los datos personales utilizados en estos sistemas digitales. El tratamiento de la información deberá ajustarse a la normativa nacional y europea de privacidad y limitarse a aquellos casos en los que sea necesario para la prestación de servicios vinculados a la movilidad inteligente.

Además, el texto pone el foco en la accesibilidad de las nuevas herramientas tecnológicas, con el fin de que puedan ser utilizadas por toda la ciudadanía, incluidas las personas con discapacidad o quienes tengan mayores dificultades para desenvolverse en entornos digitales.

Con esta actualización legislativa, España da un paso más en la estrategia europea orientada a construir una movilidad basada en la conectividad, la digitalización y el intercambio de información en tiempo real.