Ya ha entrado en vigor: Ayuso dará ayudas directas a los autónomos de 7.200 € que podrán pedirse todo el año

Las claves

Las claves Generado con IA La Comunidad de Madrid ha aprobado ayudas directas de hasta 7.200 euros para autónomos y pequeños comercios afectados por obras públicas de larga duración. Las subvenciones pueden solicitarse durante todo el año y cubren gastos como alquiler, hipoteca, seguros, otros gastos corrientes y cuotas de autónomos. Podrán beneficiarse pequeños comercios, pymes y comunidades de bienes a pie de calle afectadas por obras de infraestructuras promovidas por la administración regional. Esta medida amplía el modelo ya aplicado en la ampliación de la línea 11 de Metro y busca agilizar la concesión para compensar la pérdida de facturación por obras.

Los comercios madrileños que sufran pérdidas por obras públicas promovidas por la Comunidad de Madrid podrán recibir ayudas directas de hasta 7.200 euros.

El Consejo de Gobierno ha dado luz verde a las nuevas bases reguladoras de estas subvenciones, que buscan compensar el impacto económico que generan las actuaciones de larga duración sobre el pequeño comercio y los negocios de servicios.

La principal novedad es el incremento de la cuantía máxima por beneficiario, que pasa de 5.000 a 7.200 euros, un 44% más que en convocatorias anteriores.

Además, el Ejecutivo regional ha reservado inicialmente medio millón de euros para 2026, aunque la partida podrá ampliarse en función de la demanda.

Quién podrá solicitar las ayudas

Las subvenciones están dirigidas a pequeñas y medianas empresas, autónomos y comunidades de bienes situados a pie de calle que se vean afectados por obras públicas de infraestructuras promovidas por la Comunidad de Madrid o por empresas públicas participadas mayoritariamente por la administración regional.

Para optar a ellas, las actuaciones deberán tener una duración prevista superior a seis meses.

La medida nace con el objetivo de ayudar a negocios que sufren una caída de clientes debido a cortes de calles, reducción del tránsito peatonal, problemas de accesibilidad o la pérdida temporal de atractivo comercial provocada por las obras.

Alquileres, hipotecas y cuotas de autónomos

El nuevo sistema amplía también los gastos que podrán cubrirse con estas ayudas.

Los beneficiarios podrán destinarlas al pago del alquiler o la hipoteca del local, seguros asociados a la actividad y otros gastos corrientes necesarios para mantener abierto el negocio durante el periodo de afección.

Como novedad, también se incluyen las cuotas de autónomos de los titulares.

La Comunidad considera que estas medidas permitirán aliviar la situación de muchos pequeños empresarios que ven reducida su facturación durante meses mientras se ejecutan obras de gran envergadura en su entorno.

El precedente de la línea 11 de Metro

El modelo ya se había aplicado en zonas afectadas por la ampliación de la línea 11 de Metro, donde comerciantes y hosteleros pudieron solicitar ayudas específicas para compensar la pérdida de actividad derivada de las obras.

Ahora el Gobierno regional quiere extender este mecanismo a cualquier infraestructura de titularidad autonómica que genere afecciones prolongadas sobre el tejido comercial, evitando que los negocios tengan que esperar a convocatorias extraordinarias cada vez que se inicia una gran actuación urbanística.

Solicitudes durante todo el año

Otra de las novedades es que el procedimiento será más ágil y flexible.

La Comunidad busca implantar un sistema de concesión directa que permita tramitar las ayudas con mayor rapidez y que los negocios puedan acceder a ellas sin esperar largos periodos administrativos.

Con este cambio, el Ejecutivo autonómico pretende dar una respuesta más inmediata a comerciantes y autónomos que, pese a no ser responsables de las obras, sufren durante meses las consecuencias económicas de las mismas.

La medida llega en un momento en el que varios proyectos de infraestructuras, especialmente relacionados con la ampliación de Metro y actuaciones de movilidad, mantienen abiertas obras de larga duración en distintos puntos de la región.