Nuevo atraco en Madrid: cuatro encapuchados desvalijan una joyería en un centro comercial de Torrelodones

Las claves

Las claves Generado con IA Cuatro encapuchados han atracado una joyería en el centro comercial Espacio de Torrelodones, Madrid, provocando momentos de tensión y disparos. Los atracadores rompieron los cristales del escaparate y huyeron rápidamente hacia la puerta norte del centro comercial tras cometer el robo. Este es el quinto atraco similar a una joyería en Madrid en solo tres semanas, y la segunda vez que la misma cadena sufre un robo reciente. La Guardia Civil está buscando a los autores del robo, que se dieron a la fuga tras el atraco.

Un grupo de al menos cuatro individuos ha atracado una joyería ubicada en el centro comercial Espacio de Torrelodones, según confirman fuentes de la Guardia Civil.

Según informan desde la Benemérita, los hechos ocurrieron hacia las 11.30 horas de este lunes y los agentes están buscando a los autores del robo.

Según ha podido saber Madrid Total, los encapuchados aparcaron un vehículo fuera del centro comercial y se dirigieron a la joyería para atracarla.

Robo en una joyería de Torrelodones

Al parecer, según publica Vox de Torrelodones en sus redes sociales, se han vivido momentos de mucha tensión en el centro comercial e incluso se han registrado disparos.

Los clientes que se encontraban en ese momento en el centro comercial se han refugiado en distintas tiendas al ver que los encapuchados estaban desvalijando la joyería.

Además, en los vídeos que ha compartido la citada formación política se pueden ver los cristales del escaparate de la joyería reventados.

Además, tal y como se puede ver en el vídeo que acompaña a esta información, filmado por un cliente del centro comercial, un grupo de cuatro individuos encapuchados salen a la carrera hacia la puerta norte del Espacio de Torrelodones tras haber cometido el robo.

Esta es la quinta joyería de Madrid en la que se produce un atraco de estas características en tan solo tres semanas.

La semana pasada, otro grupo de encapuchados cometió un atraco a una joyería de la misma cadena ubicada en el madrileño centro comercial de La Vaguada.

En este robo, tres individuos vestidos de militares irrumpieron en el establecimiento a mano armada, efectuando disparos durante el atraco y se llevaron diversos objetos de valor.

El centro comercial Espacio de Torrelodones está ubicado al pie de la autopista A-6, justo en una de las entradas al municipio.

Cabe recordar que el pasado martes, en el parque que está situado justo fuera de este centro comercial, se produjo un violento enfrentamiento entre dos bandas rivales en el que perdió la vida un joven de origen marroquí de 21 años.

Tras escuchar los disparos, dos vecinos alertaron al 112 de la Comunidad de Madrid. Dos testigos acompañaron al joven herido al hospital de Torrelodones, donde falleció hacia las 23.00 horas.

Ahora, la Guardia Civil investiga este nuevo atraco a una joyería de Madrid a la vez que se afana por encontrar a estos ladrones que se han dado a la fuga.