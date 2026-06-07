El origen de la tradición de bendecir bebés que León XIV ha hecho suya en sus recorridos por Madrid: lleva más de 15

El Papa abraza a un niño durante su llegada a la Vigilia. EFE

Las claves

Las claves Generado con IA El Papa León XIV ha bendecido a unos 15 bebés durante sus recorridos en papamóvil por Madrid, siguiendo una tradición que se ha popularizado en los últimos pontificados. La bendición de bebés por parte del Papa consiste en trazar la señal de la cruz sobre la frente del niño, un gesto que busca protección y bienes de Dios. Esta tradición proviene del Antiguo Testamento y se consolidó especialmente desde el pontificado de Pablo VI, cuando el protocolo papal se volvió más cercano a los fieles. El signo de la cruz es un símbolo central del cristianismo y la bendición no es exclusiva de los papas, también es habitual entre sacerdotes y familiares como padres o abuelos.

Una de las imágenes que se repite invariablemente cada vez que el Papa León XIV recorre las calles de Madrid en el papamóvil desde que aterrizó este sábado en España para su viaje de siete días es la bendición de bebés, con alrededor de 15 agraciados hasta el momento.

Multitud de ellos son entregados a lo largo del recorrido por sus padres al personal de seguridad del Pontífice para que realice el signo de la cruz sobre su frente y les proteja del mal.

Pero, ¿por qué hace eso? ¿De dónde surge la tradición? Pues bien, el gesto surge del Antiguo Testamento y responde al deseo de pedir a Dios bienes y protección para las personas. Y, aunque no es exclusiva de los papas, fue tras el Pontificado de Pablo VI, y especialmente, con Juan Pablo II, cuando se popularizó esta práctica.

El Papa abraza a un niño durante su llegada a la Vigilia. EFE

Esta evolución se consolida a partir de la segunda mitad del siglo XX, especialmente tras el pontificado de Pablo VI, cuando el protocolo papal comenzó a abandonar progresivamente formas más distantes y ceremoniales.

"Pablo VI tenía un ceremonial muy palaciego. En cambio, tras él, hay un protocolo de mayor proximidad en los papas posteriores, por lo que diríamos que la señal de la cruz en los bebés es un uso social más que litúrgico", cuenta Pablo Pérez, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Navarra, en declaraciones a Europa Press.

Y precisa el catedrático: "Cuando los papas bendicen a los bebés lo que están haciendo es poner sobre la cabeza del niño, o a veces sobre el pecho, el signo de la cruz, señalando que ese signo le otorgará la victoria sobre el mal en esta vida y en la futura".

Según este experto, el gesto que habitualmente realizan los papas y los sacerdotes al bendecir a un bebé consiste en trazar sobre su frente la señal de la cruz, principal símbolo del cristianismo. "La Santa Cruz es el símbolo de la acción redentora de Jesucristo y evoca tanto su muerte en la cruz como su resurrección y ascensión".

Y esta tradición, tal y como ha recordado, proviene del Antiguo Testamento. "Es el deseo de que las cosas le vayan bien a la gente y que Dios le conceda bienes", agrega.

Se trata, por tanto, de un signo sacerdotal que no es exclusivo de los pontífices, sino propio de quienes ejercen una función de mediación entre Dios y los hombres. En este sentido, el catedrático incide en que también es una práctica extendida entre familiares, como madres, padres o abuelos, que acostumbran a hacer la señal de la cruz a los niños.

En el caso de lo pontífices y esta práctica en los recorridos en papamóvil, recuerda que es una acción relativamente reciente, ligada a una mayor cercanía física entre el pontífice y los fieles. "Se generaliza más cuando se producen una relación de mayor cercanía física con el Papa", comenta.