Don Josepe, el profesor que 'dejó' el Opus para dedicarse 100% a liderar Hakuna, el grupo con medio millón de fieles

Hakuna organiza 'Horas Santas', retiros y debates para jóvenes, combinando música y espiritualidad en sus actividades semanales.

El grupo participó en la composición de 'Alza la mirada', himno oficial para la visita del Papa León XIV a Madrid.

Hakuna cuenta con más de medio millón de oyentes en Spotify, 278.000 suscriptores en YouTube y 381.000 seguidores en Instagram.

Don Josepe, ex miembro del Opus Dei y profesor de Antropología, dejó la orden para liderar Hakuna, un movimiento musical y religioso.

Falta poco para que el Papa León XIV pise Madrid en una visita histórica que tendrá lugar del 6 al 9 de junio con "despliegue histórico" como lo definió el alcalde José Luis Martínez-Almeida.

Un viaje con una agenda repleta de eventos a los que se espera la llegada de miles de peregrinos de todas partes de España en la que no faltará algo clave en cualquier celebración: la música.

Y es que la vigilia de oración con jóvenes en la Plaza de Lima, uno de los eventos más esperados, contará con la actuación de varios artistas y grupos musicales como Besmaya, Siloé, Malmö 040, Ignacio Serrano, Paola Pablo, Servus Mariae, Presencia Project, Beret o DePol entre muchos otros.

Y uno de los grupos que no se perderán la cita: Hakuna, el movimiento que ha alcanzado más de medio millón de oyentes en Spotify, tiene más de 278.000 suscriptores en YouTube y más de 381.000 seguidores en Instagram.

Además, Hakuna ya ha tenido un papel clave en la visita de León XIV, ya que el grupo ha participado activamente en la composición de Alza la mirada, el himno oficial diseñado para la gira del Sumo Pontífice.

Pero, ¿qué es Hakuna? No es un grupo con un único líder o cantante famoso, sino que las canciones las componen y cantan diferentes jóvenes del movimiento según su inspiración.

Este curioso movimiento musical y religioso nació en 2012 durante la Jornada Mundial de la Juventud (JMJ) de Río de Janeiro.

En esta ciudad brasileña, el Papa Francisco lanzó su famosa frase a los jóvenes "Hagan lío", y así quedó bautizado un grupo que se ha convertido en fenómeno global.

Ahora, tal y como figura en su página web, es un grupo cuyo "carisma es vivir en el poder transfigurador de la Eucaristía, dejándonos transformar por Él para llevar su amor al mundo y abrazando toda la realidad y dirigiendo nuestra mirada hacia el necesitado".

Jurídicamente hablando, Hakuna es una Asociación privada de fieles aprobada en 2017 por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Carlos Osoro.

Pero la persona que está detrás de Hakuna es José Pedro Manglano, al que todos llaman Don Josepe.

Este sacerdote, teólogo y escritor ha ejercido como profesor de Antropología y ha sido un prolífico conferenciante para universitarios. Durante años perteneció al Opus Dei, pero se salió de esta orden para volcarse al 100% como el líder y referente eclesial de Hakuna.

En aquel viaje a Río de Janeiro, Don Josepe y un grupo de jóvenes madrileños experimentaron una forma de vivir la fe muy alegre, comunitaria, alejada de la rigidez tradicional y totalmente vinculada a la música.

Y a su vuelta no quisieron perder ese sentimiento. Por eso, los jóvenes comenzaron a grabar sus canciones en un estudio de música profesional y el boca a boca hizo el resto.

Ahora, Don Josepe tiene más de 40.000 seguidores en su cuenta de Instagram y Hakuna ha hecho sold-out absoluto en sus conciertos en Madrid en Vistalegre o en el Palacio de los Deportes.

Otra de las personas que hacen que Hakuna Group Music sea posible es Alejandro Valcarce, un joven cantautor y compositor español que se unió al movimiento en sus etapas iniciales.

Él se ha convertido en uno de sus directores creativos, compositores principales y rostros más conocidos. De hecho, él es quien está detrás de himnos del grupo como Huracán, Bendito Caos o Noche.

Formación y grupos

Tal y como figura en la web del grupo, la vida de Hakuna se organiza en grupos y cada grupo se reúne en una iglesia de la ciudad y se encuentra en una diócesis.

Estos grupos se reúnen semanalmente en la que llaman la Hora Santa y es en ese espacio donde se hacen diversas actividades como planes o retiros religiosos.

Desde el inicio de las adoraciones de Hakuna se canta y, según figura en su web, el objetivo es que la música les ayude "a rezar."

"Las letras iban recogiendo la vida que vivíamos: por eso se puede decir que el carisma de Hakuna es el nervio de esta música", aparece en su web.

Por otro lado, en Hakuna realizan actividades con nombres curiosos, por ejemplo, las Horas Santas que son el corazón del movimiento.

Estas 'horas' son momentos semanales de adoración en iglesias repletas de jóvenes, a oscuras, iluminadas solo por velas, donde combinan el silencio con sus canciones de fondo.

También hacen los llamados Revolcaderos o grupos pequeños de unos 10-15 jóvenes que se reúnen quincenalmente para "revolcarse" en ideas, debatir sobre la fe, la vida y sus problemas cotidianos.

O los God Stops: Retiros de fin de semana para "desconectar del mundo y conectar con Dios".

Ahora, pocas horas antes de que el Papa León XIV llegue a Madrid, todos sus miembros ensayan para que no quede ningún detalle sin pulir.