Las carreras que estudiaron Gabriel, Hai, Mariana y otros estudiantes con las mejores notas de la PAU

Las claves

Las claves Generado con IA Los estudiantes con las notas más altas de la PAU en Madrid han elegido carreras muy diversas, desde Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial hasta Interpretación de Música Moderna o Filología Clásica. Santiago Quemada y Mariana Sánchez lograron la nota máxima de 14 en 2025; Santiago estudia Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial y Mariana, Música Moderna. Hai Park, mejor nota de 2023, eligió Derecho y Estudios Internacionales, mientras que Gabriel Plaza (2022) optó por Filología Clásica. La Comunidad de Madrid refuerza el transporte público y organiza un dispositivo especial para facilitar la llegada de los 42.047 estudiantes a los exámenes de la PAU.

Selectividad está a la vuelta de la esquina. Un total de 42.047 estudiantes de la Comunidad de Madrid se encuentran con los nervios a flor de piel y dando el repaso final para hacerlo lo mejor posible en el que, en muchos casos, es el primer gran examen de sus vidas.

Estudio, constancia y, sobre todo, controlar los nervios y concentrarse bien los cuatro días que dura el examen son algunas de las claves para conseguir el pasaporte para estudiar la carrera soñada.

Y es que la universidad es una etapa especial en la vida de todo estudiante que, en muchos casos, es casi el paso a la vida adulta.

Cada alumno tiene su historia personal, pero ¿qué estudiaron los mejores de la PAU? esos que todos los años salen en la prensa y en la tele por haber sacado la nota más alta.

Santiago Quemada fue uno de los dos '14' del año 2025, la nota más alta. Este alumno del colegio Retamar se enteró de su hazaña haciendo el Camino de Santiago.

Para él, "hay que prepararse desde el primer día del curso" según contó a Madrid Total: "Selectividad es todo segundo de bachillerato y si te lo preparas las dos semanas de antes, estudiando 15 horas al día sin salir del cuarto, no te va a entrar todo".

Finalmente, entró a la carrera que quería: Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial.

Su 'compañera' con un 14 en el año 2025 fue Mariana Sánchez, alumna del I.E.S Carlos Bousoño de Majadahonda.

"Yo creo que no hay clave para nada, lo importante es el interés". Así definió la alumna el porqué de su éxito en las pruebas de acceso a la universidad. "Me ha interesado casi todo lo que he estudiado", añade.

Su elección de carrera elegida y soñada: un grado en Interpretación de Música Moderna.

Ella solo necesitaba un 5 para acceder a la carrera que quiere cursar: "Si pudiera le daría puntos a toda esa gente y amigas que no pueden entrar en su carrera porque no han tenido la nota suficiente", dijo tras saber la nota.

En 2024 también hubo grandes hazañas. Julio Cuenca, alumno del IES Los Castillos de Alcorcón, contó que no esperaba "un resultado tan bueno" y, en la actualidad, estudia el grado de Matemáticas en la Universidad Complutense".

En el año 2023 hubo una alumna con una interesante historia personal que logró la mejor nota: Hai Park, una alumna de origen surcoreano del Instituto público Jaime Ferrán de Collado Villalba, obtuvo una media de 13,650 sobre 14 en la EvAU y un 10 en todas las asignaturas, menos en francés, cuya puntuación fue de 8,25.

Contó a Madrid Total que llegó a España "con ocho años" y que uno de sus grandes retos fue "aprender bien español", lengua que perfeccionó leyendo: "Siempre tenía un libro en las manos".

Hai estudia Derecho y Estudios Internacionales en la Universidad Carlos III. Y para el futuro, dijo que tiene varias ideas, pero que sin duda le gustaría tener "un perfil de diplomático".

En 2022, la mejor nota fue de Gabriel Plaza, estudiante del Instituto San Juan Bautista de Madrid y, como contó a los medios de comunicación, él es de "Humanidades hasta la médula". Por este motivo, eligió la carrera de Filología Clásica.

Organización de la prueba

Los exámenes tendrán lugar del 1 al 4 de junio en las diferentes universidades públicas de la Comunidad: 13.424 estudiantes harán las pruebas en la Universidad Complutense de Madrid, 10.341 en la Autónoma, 6.348 en la Carlos III, 5.595 en la de Alcalá de Henares, 4.510 en la Rey Juan Carlos y 1.829 en la Politécnica.

El primer día, los estudiantes se enfrentarán a las asignaturas de Lengua Castellana y Literatura II e Historia de la Filosofía; el martes 2 de junio, a Primera Lengua Extranjera e Historia de España, y el miércoles 3 y jueves 4 de junio será el turno de las optativas y materias de modalidad.

Los horarios de las pruebas serán de 9.30 a 11 horas, de 12 a 13.30 y de 16 a 17.30. El llamamiento será, al menos, 30 minutos antes de comenzar.

El viernes 5 de junio se habilitará para resolver incidencias o casos en los que un aspirante no haya podido presentarse a algún examen por coincidencia horaria.

Por su parte, aquellos inscritos que no puedan concurrir en esta convocatoria por circunstancias excepcionales y debidamente acreditadas podrán acogerse a la convocatoria extraordinaria, que se celebrará entre el 30 de junio y el 2 de julio, contando con el 3 de julio para coincidencias e incidencias.

Cada materia presentará un modelo único del ejercicio, aunque se podrán elegir algunos apartados entre varias preguntas.

Deberán responderse en un máximo de 90 minutos y podrán ser cerradas, semiconstruidas o abiertas, siempre y cuando las dos últimas supongan al menos un 70% del total.

El diseño deberá incluir como mínimo un 20% de cuestiones de carácter competencial, y se conservan las orientaciones y criterios de evaluación y corrección que ya fueron informados a comienzos del curso.

Dispositivo especial

Como cada año, la Comunidad de Madrid ha preparado un dispositivo especial de movilidad con motivo de la PAU, reforzando el servicio de las líneas 6 y 12 de Metro hasta en un 23% para facilitar los desplazamientos de los estudiantes estos cuatro días.

Esta ampliación se concentrará en las estaciones que conectan con los campus de las universidades públicas y en las franjas de mayor demanda.

Así, en horario de mañana, el incremento comenzará antes del inicio de las pruebas, entre las 8 y las 9 horas, para facilitar la llegada puntual a los centros.

Por la tarde, coincidiendo con la finalización de los exámenes, Metro aumentará la circulación de trenes hasta un 23% entre las 17 y las 19 horas, para hacer frente al incremento de viajeros y garantizar desplazamientos ágiles y seguros. A ello se une un refuerzo del personal de estaciones y seguridad, especialmente en los puntos donde se prevé una mayor concentración de usuarios.

De este modo, se busca agilizar los flujos de paso, mejorar la atención al cliente y asegurar el correcto funcionamiento del servicio. En la Línea 6, además de la estación de Ciudad Universitaria, principal acceso a la Universidad Complutense y la Politécnica, se espera un notable incremento de viajeros en Cuatro Caminos, Guzmán el Bueno, Príncipe Pío, Argüelles y Moncloa, todas ellas con importantes conexiones de transporte y proximidad a centros educativos.

Por su parte, en la Línea 12 (MetroSur), se centrará en estaciones con acceso directo a campus universitarios como Hospital de Fuenlabrada, Universidad Rey Juan Carlos, Getafe Central y Leganés Central.

Asimismo, se prevé un aumento de la afluencia en las de intercambio como El Casar, Fuenlabrada Central, Móstoles Central y Alcorcón Central, que canalizan los desplazamientos procedentes de distintos municipios del sur de la región.