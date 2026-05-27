Los millonarios miran a Madrid pese a que la vivienda de lujo se ha disparado: en 5 años pueden comprar 20 m2 menos

Las claves

Las claves Generado con IA Madrid se consolida como uno de los destinos europeos más atractivos para la inversión inmobiliaria de lujo, captando la atención de grandes fortunas y capital internacional. El precio de la vivienda de lujo en Madrid se ha disparado: en cinco años, un millón de dólares permite comprar 18 m² menos que en 2020. La demanda internacional se concentra en zonas exclusivas como Salamanca, Chamberí, Jerónimos, El Viso y Chamartín, consideradas las más consolidadas para compradores de alto poder adquisitivo. Los family offices y grandes patrimonios apuestan por el residencial de lujo madrileño como activo refugio, valorando su estabilidad, protección frente a la inflación y capacidad de generar ingresos a largo plazo.

Madrid ya no compite solo con otras ciudades españolas. La capital está entrando con fuerza en la liga europea de los grandes destinos para el dinero internacional.

Fondos familiares, grandes patrimonios y compradores extranjeros están reforzando su presencia en el mercado inmobiliario madrileño atraídos por una combinación cada vez más difícil de encontrar en Europa: precios todavía competitivos, estabilidad regulatoria, calidad de vida y capacidad de revalorización.

Ese es el diagnóstico principal de The Wealth Report 2026, el informe global elaborado por Knight Frank, que sitúa a Madrid como uno de los focos emergentes para la inversión inmobiliaria de lujo y para el capital privado internacional.

El contexto global ayuda a entender el fenómeno. Según el estudio, el número de personas con patrimonios superiores a 30 millones de dólares pasó de 551.435 en 2021 a 713.626 en 2026.

En apenas cinco años, el mundo ha incorporado 162.191 nuevos ultra ricos, lo que equivale a 89 grandes fortunas nuevas cada día.

Lejos de retraerse por la incertidumbre geopolítica o el endurecimiento monetario, ese capital está buscando destinos considerados seguros y con capacidad de preservar el valor a largo plazo. Y Madrid aparece cada vez más en este radar.

La capital española se está consolidando como uno de los mercados más atractivos de Europa para quienes buscan preservar patrimonio, diversificar riesgos y vincular inversiones en una ciudad global con buena conectividad y calidad de vida.

El informe destaca que Madrid ofrece ventajas diferenciales frente a otras capitales europeas. Entre ellas, un ecosistema urbano consolidado, estabilidad institucional, oferta cultural y gastronómica, buenas infraestructuras y mercado residencial de lujo todavía más accesible que ciudades como Londres o París.

Además, su posición sobre el mercado premium ya se refleja en los precios. El indicador PIRI de Knight Frank, que calcula cuántos metros cuadrados se pueden adquirir con un millón de dólares en distintos mercados inmobiliarios, muestra un fuerte encarecimiento del residencial de lujo madrileño.

En 2020, un millón de dólares permitía comprar 93 metros cuadrados de vivienda de lujo en Madrid. En 2025, esa cifra cayó hasta los 75 metros cuadrados. El dato refleja cómo el mercado de lujo madrileño se ha revalorizado rápidamente en apenas cinco años.

La demanda se concentra especialmente en zonas como Salamanca, Chamberí, Jerónimos, El Viso y Chamartín, consideradas las áreas más consolidadas para el comprador internacional de alto poder adquisitivo.

Residencial de lujo como activo refugio

Uno de los grandes cambios detectados por el informe es el papel que está adquiriendo el inmobiliario de lujo dentro de las estrategias patrimoniales de las grandes fortunas.

La vivienda de lujo ha dejado de verse únicamente como un activo aspiracional o de segunda residencia para convertirse en un "activo ancla" dentro de las carteras familiares.

Los grandes patrimonios valoran especialmente su tangibilidad, la protección frente a la inflación y la volatilidad financiera, la menor dependencia de financiación bancaria y la posibilidad de combinar uso residencial con preservación de valor.

En ciudades con oferta limitada y fuerte demanda internacional, como Madrid, estos activos muestran además una resiliencia importante incluso en momentos de tensión económica.

Knight Frank apunta también a un cambio de perfil del comprador internacional. Las grandes fortunas son hoy más móviles y distribuyen cada vez más su presencia entre varias ciudades y países.

Factores como la seguridad, el estilo de vida, la educación o las infraestructuras pesan tanto o más que los incentivos fiscales.

La incertidumbre geopolítica internacional está reforzando además esa tendencia. Según el informe, el contexto actual ha impulsado operaciones de compra de viviendas por encima de los 15 millones de euros en mercados europeos considerados seguros, entre ellos Madrid.

Los family offices

Otro de los grandes protagonistas del nuevo ciclo inmobiliario son los family offices, las estructuras creadas para gestionar el patrimonio de grandes familias inversoras.

Según el informe, el universo global de family offices ronda ya las 10.000 entidades y atraviesa una transformación acelerada. Han dejado de centrarse únicamente en preservar capital y funcionan cada vez más como plataformas de inversión profesionalizadas, con mayor capacidad operativa y estrategias más ambiciosas.

En Madrid, estos inversores están reforzando su exposición directa al inmobiliario, especialmente en activos capaces de generar ingresos recurrentes y estabilidad a largo plazo.

El segmento living se ha convertido en uno de los grandes focos de interés. Build to rent, vivienda asequible, residencias de estudiantes o flex living concentran parte de la inversión por su capacidad de generar ingresos estables en un mercado marcado por la escasez de oferta.

Según Knight Frank, los grandes patrimonios y family offices han logrado ganar ventaja frente al capital institucional gracias a su mayor rapidez de ejecución, estructuras más flexibles y mayor tolerancia al riesgo.

El informe detecta además un punto de inflexión en el inmobiliario comercial global. Durante 2025, los inversores privados - incluidos grandes patrimonios y family offices - fueron los mayores compradores de inmobiliario comercial del mundo por cuarto año consecutivo.

En total, invirtieron 464.000 millones de dólares, frente a los 347.000 millones que vienen del capital institucional.

Ahora, el mercado empieza a prepararse para una nueva fase del ciclo. Knight Frank calcula que 144.000 millones de dólares de capital institucional están listos para regresar al sector terciario durante 2026, especialmente hacia oficinas de lujo y activos sólidos fundamentales operativos.

Europa aparece como uno de los grandes escenarios de esa recuperación, especialmente en oficinas ubicadas en distritos financieros consolidados y edificios con certificaciones ESG.

En logística, donde tradicionalmente ha predominado el capital institucional, el inversor privado también empieza a ganar presencia en España. Durante 2025 representó alrededor de 22% de la inversión total en el sector.

Ciudad con recorrido

Madrid se encuentra todavía en una fase de crecimiento frente a otros mercados europeos más maduros o saturados.

La combinación de demanda internacional sólida, oferta limitada, estabilidad jurídica y precios aún inferiores a otras grandes capitales deja margen para nuevas subidas y refuerza el posicionamiento de la ciudad como destino estratégico de inversión patrimonial.

El informe concluye que la capital ya no se percibe únicamente como un mercado inmobiliario atractivo, sino como una decisión estratégica de posicionamiento patrimonial a largo plazo.

En otras palabras, para muchas grandes fortunas, invertir en Madrid ya no es solo comprar vivienda: es asegurarse un lugar en una de las ciudades europeas con mayor proyección para preservar y generar riqueza en los próximos años.