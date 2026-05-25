La "mayor movilización de la democracia" para blindar Madrid por la visita de Papa: más de 14.000 agentes

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, este lunes durante una rueda de prensa. Delegación del Gobierno

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Las claves Generado con IA Más de 14.000 agentes velarán por la seguridad en Madrid durante la visita del Papa León XIV, prevista del 6 al 9 de junio. El dispositivo incluye 9.700 agentes de la Policía Nacional, 625 de la Guardia Civil y 4.000 de la Policía Municipal. Se prevén actos multitudinarios, como una misa en la plaza de Cibeles para casi un millón de personas y una vigilia en la plaza de Lima. El despliegue es considerado el mayor de la historia de Madrid y coincide con conciertos de Bad Bunny, aumentando la afluencia y las afecciones en la ciudad.

El delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, ha anunciado este lunes que más de 14.000 efectivos garantizarán la seguridad durante la visita del Papa León XIV en la capital, prevista entre el 6 y el 9 de junio con eventos masivos en varios puntos de la ciudad.

Así lo ha manifestado Martín en declaraciones a la prensa al término de la Junta de Seguridad celebrada en la Delegación para abordar este dispositivo, en la que han participado representantes políticos y también de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.

En concreto, el dispositivo contará con unos 9.700 agentes de la Policía Nacional, cerca de 625 agentes de la Guardia Civil y otros 4.000 miembros de la Policía Municipal de Madrid, que ha dispuesto el Ayuntamiento de la capital, al que ha agradecido la coordinación.

El delegado ha añadido que el centro de coordinación y mando estará instalado en la sede de la Policía Nacional, con la presencia de representantes de los distintos cuerpos y entidades de seguridad, que también afrontarán los posibles riesgos derivados del evento.

Martín ha destacado el complejo contexto internacional y el posible riesgo de atentados terroristas o acciones de grupos extremistas.

De hecho, el delegado ha destacado que España se encuentra en la actualidad en el nivel 4 de alerta terrorista.

El Papa León XIV viajará a España a comienzos de junio y hará parada en Madrid entre los días 6 y 9 con actos multitudinarios previstos en la plaza de Cibeles, donde dará una misa con casi un millón de asistentes, o una vigilia previa en la plaza de Lima.

"El mayor despliegue de la historia"

"El despliegue va a ser posiblemente el mayor de la historia de esta ciudad", aseguró también la vicealcaldesa de Madrid, Inma Sanz, sobre el dispositivo que también está preparando el Ayuntamiento para la visita del Papa León XIV durante los días del 6 al 9 de junio a la capital.

En una rueda de prensa celebrada el pasado jueves en Cibeles tras la reunión de la Junta de Gobierno, tanto Sanz como el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, expusieron los detalles del dispositivo de seguridad, emergencias y movilidad que están preparando para este gran acontecimiento.

Madrid acogerá "un acontecimiento histórico, con una magnitud sin precedentes como consecuencia de la afluencia de personas a los eventos, así como por los trayectos e itinerarios del santo padre y de las diferentes comitivas", ha expresado Almeida. Esto producirá afecciones en distintos puntos de la ciudad, que se ven agravadas por la coincidencia de dichos días con los conciertos de Bad Bunny en la capital.

El despliegue, con comitivas "superiores a las que hubo durante la cumbre de la OTAN", en 2022, tiene tres vertientes: en materia de movilidad, seguridad y emergencias.

Así, según adelantó el alcalde, durante los cuatro días que el Papa permanecerá en la capital, se desplegarán alrededor de 4.000 agentes de la Policía Municipal y 1.000 efectivos sanitarios que prestarán cobertura en todos los acontecimientos programados. Además, en el dispositivo participarán todas las comisarías de los distritos de la ciudad