Hay 28.800 alumnos esperando hasta 6 meses para examinarse del carnet en Madrid: José tiene a 100 en vilo en su autoescuela

Las claves

Las claves Generado con IA En Madrid, 28.800 alumnos esperan hasta seis meses para examinarse del carnet de conducir debido a la falta de profesores y examinadores. El retraso se debe a un "cuello de botella" que lleva años afectando a las autoescuelas, con más de 700 centros afectados y situaciones similares en otras provincias. Los centros señalan que la saturación se agrava por la gestión de matrículas y la oferta de paquetes atractivos que sobrepasan la capacidad real de examen. El Plan PRO de exámenes extraordinarios no incluye, de momento, a Madrid, y las autoescuelas proponen medidas como más horas de examen o un sistema mixto público-privado.

Cumplir la mayoría de edad suele ir acompañado de uno de los grandes deseos de muchos jóvenes madrileños: sacarse el carné de conducir.

Sin embargo, obtenerlo no está siendo sencillo. Según las autoescuelas consultadas, las demoras para acceder al examen práctico oscilan actualmente entre los tres y los seis meses.

En la Comunidad de Madrid hay registradas más de 700 autoescuelas en APAMAD, la Asociación Provincial de Autoescuelas de Madrid, autorizadas para la formación y presentación de alumnos a las distintas categorías de permisos de conducción.

Coches de la Autoescuela Santa Eulalia Cedida

Los propietarios de autoescuelas coinciden en señalar que el principal problema es la falta de personal. Pero no es algo novedoso.

José María, de la autoescuela Gala, sostiene que la situación no responde tanto a un fallo de la DGT como a la escasez de mano de obra.

Es decir, faltan profesionales certificados para impartir clases y presentar posteriormente a los alumnos a examen.

Además, aclara que no se trata de un problema nuevo, sino de un "cuello de botella" que lleva años afectando a Madrid.

En su centro, calcula que alrededor de 100 alumnos están esperando para examinarse y que el tiempo medio de espera se sitúa entre los cuatro y los seis meses.

A mayor escala, desde las asociaciones de autoescuelas de Madrid estiman que, en mayo de 2026, existe una bolsa de 72.000 alumnos pendientes, aunque no todos en condiciones de hacer el examen.

Un profesor de autoescuela enseña cómo entrar a las rotondas Freepik

Emilio Fernández, presidente de APAMAD, considera que la situación actual es consecuencia de un "cúmulo de sucesos" arrastrados desde hace más de diez años.

Entre ellos destaca la falta de profesores, aunque cree que la situación podría normalizarse a medio plazo, en un periodo de seis o siete meses, debido a que actualmente "existen otras vías de obtener la certificación para la enseñanza".

28.800 alumnos

Sobre las cifras difundidas en los últimos días, Fernández recalca que de los 72.000 alumnos que han aprobado el examen teórico —o las maniobras en el caso de motos y camiones— solo entre un 30% y un 40% estaría preparado para presentarse al examen práctico. Es decir, alrededor de 28.800 alumnos.

La realidad, explican desde las autoescuelas, es que tras aprobar el examen teórico la mayoría de alumnos tarda entre cuatro y cinco meses en comenzar las clases prácticas.

Parte de esta situación se debe a que los alumnos suelen concentrar las clases en períodos continuos de unos dos meses, en lugar de espaciar la formación.

Ese flujo constante entre quienes aprueban y quienes esperan acaba generando un “tapón” que incrementa todavía más los tiempos de espera.

Encarni, propietaria de otra autoescuela de la zona norte de Madrid, apunta además a otro factor que contribuye a la saturación.

Según explica, algunos centros asumen un volumen de alumnos imposible de gestionar y ofertan paquetes de clases y teóricos a precios 'atractivos', generando posteriormente una saturación que la capacidad actual de Tráfico no puede absorber.

Plan PRO

Desde la Confederación Nacional de Autoescuelas mostraron su desacuerdo con las declaraciones realizadas por el director general de Tráfico, Pere Navarro, durante su comparecencia ante el Congreso de los Diputados el pasado 18 de mayo, en relación con el denominado Plan PRO.

Este plan contempla exámenes extraordinarios de circulación para el permiso B durante los sábados en las provincias con mayores dificultades para examinar, con el objetivo de reducir la bolsa de alumnos pendientes.

Sin embargo, Madrid no figura entre las provincias en las que, por el momento, se aplicará esta medida, que además tiene carácter voluntario para los examinadores.

Furgoneta de la DGT

Las autoescuelas consideran 'injusto' que se les reproche no presentar más alumnos después de años denunciando la falta de capacidad de examen, especialmente cuando los refuerzos se anuncian con apenas 15 días de antelación.

Sobre esta cuestión, Emilio Fernández también señala las dificultades que presenta actualmente el programa. Explica que "los profesores tienen un convenio laboral muy estricto", de 35 horas semanales y añade que los exámenes extraordinarios solo se realizan en capitales de provincia y excluyen a motos y camiones.

En el caso de los permisos para camioneros, recuerda además que cada examen de camión equivale a dos de coche debido a la duración de la prueba, de 50 minutos, y señala, paradójicamente, la necesidad de mano de obra que existe actualmente en este sector en España.

Javier, de autoescuela LARA Cedida

Javier, de la autoescuela Lara, asegura que la situación se ha agravado desde la pandemia.

Explica que faltan tanto examinadores como profesores y que, especialmente en determinadas épocas del año, las vacaciones, bajas médicas o permisos personales reducen todavía más la disponibilidad de examinadores.

Asimismo, sostiene que si hubiera más profesores también habría más alumnos preparados para examinarse.

Aunque en España se han incorporado más examinadores en los últimos años, subraya que la "población de Madrid también ha crecido de forma considerable".

Conductor de camión en carretera Shutterstock

Respecto al Plan PRO, Javier plantea otra alternativa: "Yo propondría horas extras o exámenes en horario de tarde, como ya ha ocurrido otras veces, de lunes a jueves".

Por último, considera que se trata de un problema "sectorial" que no afecta únicamente a Madrid, sino también a otras ciudades españolas.

Entre las posibles alternativas para descongestionar el atasco, Emilio Fernández propone el "sistema mixto, como ya se ha implementado en Portugal".

Sostiene que, al igual que ocurre en otros sectores como el de la educación —donde conviven los modelos público, concertado y privado—, esta podría ser una vía para que el sector privado también se integrara y ayudara a aliviar la situación.