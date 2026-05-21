La iglesia de Madrid donde comienza el Camino de Santiago desde 1997 declarada Bien de Interés Cultural

Pórtico de la iglesia parroquial de Santiago y San Juan Bautista en Madrid Europa Press Madrid

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Las claves Generado con IA La iglesia parroquial de Santiago y San Juan Bautista en Madrid ha sido declarada Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento. Este templo, construido en el siglo XIX por el arquitecto Juan Antonio Cuervo, es el punto de partida del Camino de Santiago en Madrid desde 1997. La iglesia alberga bienes artísticos destacados, como cuadros de Francisco Rizi y Juan Carreño de Miranda, y esculturas atribuidas a Pedro Roldán y La Roldana. El archivo parroquial conserva registros históricos de bautismos, matrimonios y defunciones de varias iglesias medievales desaparecidas.

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado en su reunión de este miércoles declarar Bien de Interés Cultural (BIC), en la categoría de Monumento, la iglesia parroquial de Santiago y San Juan Bautista, templo de advocación jacobea del siglo XIX que es el punto de partida del Camino de Santiago en Madrid desde 1997.

Esta edificación, obra del arquitecto Juan Antonio Cuervo, sustituyó a dos antiguas iglesias medievales y constituye uno de los espacios de culto cristiano con mayor tradición histórica de la capital. Destacan su fachada, inspirada en la arquitectura española, y su planta de cruz griega, ha informado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel Martín.

En el campanario actual, la campana mayor pertenece a la antigua iglesia medieval de San Juan Bautista; las dos medianas, a la de Santiago, y la cuarta, la más pequeña, procede de Chinchón.

La parroquia y sus bienes

Asimismo, el archivo parroquial custodia los libros de bautismo, matrimonios y defunciones o enterramientos de los templos de Santiago y San Juan Bautista, así, como de un tercer edificio religioso.

Actualmente, la parroquia alberga un conjunto de bienes muebles de gran valor artístico, de los que muchos son anteriores a la propia edificación del actual inmueble, procedentes de las iglesias medievales desaparecidas.

Entre otros, se encuentran los cuadros `Santiago a caballo en la batalla de Clavijo´, de Francisco Rizi (1657) y ´Bautismo de Jesús´, de Juan Carreño de Miranda, 1682.

Custodia, asimismo, obras en escultura, entre las que sobresalen las tallas de la Beata Mariana de Jesús, de Julián de San Martín o San Juanito, con el Cordero a sus pies, atribuido por distintos autores a Pedro Roldán, o a su hija, Luisa Roldán, conocida popularmente como La Roldana, de la segunda mitad del siglo XVII. Además, se conserva, adaptado al espacio de un órgano de siglo XVIII, procedente de la iglesia de San Juan.