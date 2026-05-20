Las macrocifras de la llegada del Papa: más de 250.000 fieles en Cibeles, "centros de escucha" en la Castellana y 20.000 souvenirs

Uno de los autobuses vinilados de EMT Madrid con la imagen del Papa. Ayuntamiento de Madrid

Las claves

Las claves Generado con IA Más de 250.000 fieles asistirán a la misa en Cibeles durante la visita apostólica del Papa León XIV a Madrid del 6 al 9 de junio. La ciudad se decorará con 1.600 banderolas, 100.000 flores y monumentos iluminados con los colores del Vaticano. Se desplegarán 20.000 voluntarios y se pondrán en marcha centros de escucha juvenil en la Castellana para combatir la soledad. El evento contará con una gran oferta cultural, merchandising oficial y medidas especiales para garantizar la accesibilidad y el orden.

Madrid está a las puertas de sufrir una metamorfosis absoluta. La capital de España se convertirá, del 6 al 9 de junio, en la primera gran ciudad de Europa que visitará el Papa León XIV en un viaje apostólico histórico.

En paralelo, el alcalde, José Luis Martínez-Almeida, y la organización del Viaje Apostólico del Papa León XVI a España junto con la Archidiócesis madrileña han destapado este martes las cartas de un despliegue logístico, institucional y religioso sin parangón en la historia reciente de la Villa.

Ayuntamiento e Iglesia se han coordinado para engalanar la capital y situar a Madrid "en el foco internacional". El objetivo municipal es claro: que el Santo Padre se sienta como en casa y reciba el cariño de una ciudad que, el próximo 7 de junio, le entregará la Llave de Oro de la Villa. Por su parte, las instituciones cristianas aseguran que "el Papa se va a encontrar una Iglesia emocionada" por su visita.

Blanco y amarillo del Retiro a la M-30

La tarjeta de presentación que el Ayuntamiento ha diseñado para León XIV se tiñe estrictamente con los colores de la bandera del Vaticano. La trama visual combinará la figura del Pontífice con la silueta del Palacio de Cibeles, que no solo ejerce de sede del Consistorio, sino que se transformará el domingo 7 de junio en el imponente retablo de una misa multitudinaria.

La ciudad recibirá al Papa iluminando con potentes focos amarillos y blancos sus monumentos más icónicos: las fuentes de Cibeles y Neptuno, la Puerta de Alcalá, la glorieta de Bilbao y el propio palacio municipal.

Se instalarán 1.600 banderolas en calles céntricas. Ayuntamiento de Madrid

El despliegue del Ayuntamiento consiste en instalar 1.600 banderolas en el centro de la ciudad, desplegar lonas gigantes en 14 puentes de la M-30 y los accesos principales, y vinilar 30 autobuses de la EMT que cruzarán las grandes arterias comerciales. Para los fieles, se repartirán más de 15.000 banderines de mano, pulseras, sombreros y abanicos.

En el apartado verde, la capital olerá a primavera vaticana: se van a plantar 100.000 ejemplares de flores (entre petunias, tagetes y girasoles) dibujando letras gigantes con el nombre de León XIV en los jardines de Sabatini, la plaza de España o el Retiro, e incluso la Casa de Campo albergará una bandera gigante visible desde el cielo realizada con polvo de color.

Esta marea estética convivirá de lleno con la Feria del Libro en el Retiro. Lejos de suponer un conflicto, desde la organización eclesial aseguran que los libreros "están encantados" con el imán que supondrá el Papa.

Además, la noche del 6 al 7 de junio, la capital celebrará la 'Noche en Blanco (y Amarillo)' abriendo gratis hasta las dos de la madrugada museos como el de Historia, San Isidro o el Templo de Debod.

Para redondear la oferta cultural, el Consistorio lanza la ruta turística 'Madrid sacro' en cuatro idiomas, un recorrido por 14 joyas eclesiásticas como las Descalzas Reales, la Colegiata de San Isidro o la Catedral de la Almudena.

El papamóvil en Cibeles

Uno de los momentos más esperados será en la Plaza de Cibeles, donde León XIV irrumpirá en su Papamóvil. Las cifras que maneja la Archidiócesis son mareantes: ya hay 250.000 personas inscritas para la Santa Misa del domingo y 160.000 para la vigilia del sábado en la Plaza de Lima, junto al Santiago Bernabéu, donde también realizará un encuentro con la comunidad diocesana el lunes.

"Quedan plazas. Nadie se quedará fuera. La inscripción en la web busca facilitar los accesos", decía Sara de la Torre, directora de comunicación de la Archidiócesis de Madrid, para animar a todo el mundo a asistir a los eventos.

Para garantizar el orden cívico y religioso en un evento de esta masa, la Comisión de Liturgia ha diseñado un plan estratégico milimétrico. Un "ejército" de 2.300 ministros extraordinarios de la Eucaristía se encargará de distribuir la comunión por los sectores de Cibeles.

Para quienes tengan problemas de movilidad o no lleguen a los puntos clave, se activarán seis "parroquias eucarísticas" de apoyo en los alrededores para dar la comunión, como San José, los Jerónimos, la Basílica de Medinaceli o el Centro Cultural de la Villa. El Ayuntamiento, además, blindará la limpieza con 1.200 contenedores de reciclaje extra en los distritos afectados.

Voluntariado "abrumador" y spots contra la polarización

En Madrid, el número de voluntarios es, en palabras de la organización, "abrumador". Más de 20.000 personas se organizarán por colores (naranja para el staff general, verde para información y azul/morado para accesibilidad) desde su cuartel general en San Juan de la Cruz.

Su empuje es tal que el centro de prensa de la Puerta del Sol, que ya se está montando, atenderá a más de 500 periodistas y servirá de centro neurálgico hasta que el Papa regrese a Roma el día 12 tras pasar por Canarias.

Para mitigar los costes del viaje, este martes arranca la venta del merchandising oficial con 20.000 gorras y camisetas en 20 puntos físicos de El Corte Inglés y su tienda virtual. La gran sorpresa son los decenarios artesanales confeccionados por conventos de vida contemplativa madrileños, que se han sumado a la causa.

Pero la visita de León XIV no solo dejará imágenes de fervor y banderas al viento; también busca agitar conciencias en una España fragmentada. Prácticamente financiada gracias al trabajo pro bono de agencias de publicidad y decenas de voluntarios, se lanzará una potente campaña con dos spots de alto voltaje social.

El primero invitará a los madrileños a levantar la mirada del móvil y mirarse a los ojos con el Metro de Madrid como escenario; el segundo, titulado Amigos, sentará cara a cara a ciudadanos con ideologías totalmente opuestas para demostrar que la amistad y el diálogo pueden frenar la polarización.

Ese espíritu de inclusión social tendrá su reflejo más puro a pie de calle: el Papa visitará una de las calles más conflictivas de la capital, donde se encuentra el Centro 'Cedia 24 horas' de Cáritas en el barrio de Lucero para dar voz a los "invisibles" de la ciudad, y se instalarán "centros de escucha y acompañamiento" juvenil a lo largo de toda la Castellana para combatir la soledad no deseada.

"Es una pastoral que desde el Arzobispado de Madrid se lleva trabajando en los últimos años, en concreto estos dos últimos preocupándose sobre todo de los jóvenes que buscan ese espacio de escucha, de acompañamiento que los agentes de pastoral vocacional de la Diócesis de Madrid que se han preparado para ello", aclara Sara de la Torre.

Madrid ya ha comenzado su cuenta atrás; una Iglesia "emocionada" y una ciudad vestida de gala esperan a León XIV.