Una orden religiosa desahucia a Mariano, el jubilado de 67 años que llevaba en la misma casa desde que nació

Las claves

Las claves Generado con IA Mariano Ordaz, jubilado de 67 años, ha sido desahuciado de la vivienda en la que vivía desde su nacimiento en el barrio de Embajadores, Madrid. El desahucio ha sido ejecutado por orden de la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís, que alega la necesidad de realizar obras por el deterioro del edificio. La intervención policial para ejecutar el desahucio contó con un amplio despliegue y resultó en la detención de dos activistas que protestaban en apoyo a Mariano. El Sindicato de Inquilinas y varias entidades responsabilizan a las instituciones y a los propietarios del deterioro del inmueble y de no ofrecer alternativas habitacionales.

Mariano Ordaz, un jubilado de 67 años, ha sido finalmente desahuciado este jueves de la vivienda donde ha residido toda su vida en el barrio de Embajadores, en el distrito Centro de la capital, al ejecutarse la quinta orden de lanzamiento.

La presión popular, con varias decenas de personas que se han congregado desde primera hora del día a las puertas de la casa, no ha evitado en esta ocasión que este jubilado haya sido desahuciado, algo que sí se pudo hacer en cuatro ocasiones previas.

Finalmente, la comisión judicial ha ejecutado a primera hora de la tarde la quinta orden de lanzamiento. El edificio donde reside este jubilado pertenece a la Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís, que justifica el desahucio alegando la necesidad de realizar obras en el mismo. Un grave deterioro del inmueble que desde el Sindicato de Inquilinos recalcan que es consecuencia directa "de años de abandono y dejadez" por parte de los dueños.

Desahucio de Mariano

Desde primera hora de la mañana, decenas de personas, convocadas por el Sindicato de Inquilinas de Madrid, se han congregado frente al número 1 de la calle Carnero para evitar el desahucio al grito de 'Mariano no estás solo, estamos contigo' o 'Vergüenza me daría desahuciar a un pensionista'.

Un fuerte dispositivo de la Policía Nacional ha acordonado la zona para garantizar la seguridad con hasta ocho furgones policiales, tres coches patrullas, efectivos de la Policía Local, dos ambulancias, el Samur Social y tres dotaciones de Bomberos, según los presentes. "Estamos hablando de entre 80 y 100 policías para desahuciar a un señor de 67 años", ha denunciado Carolina Vilariño, portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid.

Dos activistas detenidas

Los agentes de la Policía Nacional han arrestado a dos activistas acusadas de los delitos de resistencia y desobediencia a la autoridad y ha identificado a varios de los congregados, según han informado a Europa Press fuentes policiales.

Se trata de dos mujeres que se han colgado de la fachada y han amenazado con arrojarse al vacío en caso de que la comisión judicial ejecutara el alzamiento. De forma preventiva, los Bomberos del Ayuntamiento de la capital han colocado una colchoneta en la calle.

La portavoz ha explicado que Mariano tenía una deuda con la orden religiosa que lleva intentando negociar desde hace más de cuatro años. "Mariano es una persona jubilada de 67 años que lo único que quiere es negociar, pagar y tener un alquiler. Es una auténtica vergüenza que simplemente por especular y por sacar más rentabilidad en sus edificios no quieran negociar", ha lamentado.

Un desahucio que, ha recalcado, es "romperle la vida" a Mariano, que nació en este piso y donde ha residido toda su vida. "La solución habitacional que están proporcionando las instituciones es ninguna. Sacar a Mariano del barrio supone romperle la vida", ha denunciado.

En este marco, la portavoz del Sindicato de Inquilinas de Madrid ha responsabilizado a las administraciones de la situación. "Los culpables claros de esto son, en primer lugar, la Delegación de Gobierno, que era plenamente consciente de lo que iba a pasar aquí", reconocen.

"En segundo lugar, Pedro Sánchez, por no derogar la Ley Mordaza, que nos asfixia al movimiento de vivienda en cada lanzamiento. Y en tercer lugar también, a la Ministra de Vivienda, que ha sido incapaz de, en la mayor crisis de vivienda, ejecutar ninguna medida eficaz", ha denunciado la portavoz del Sindicato de Inquilinos.

En la misma línea, la portavoz ha apuntado a la responsabilidad de la Comunidad de Madrid y del Ayuntamiento. "No podemos olvidar también que estamos en la Comunidad de Madrid y que Ayuso y Almeida son absolutamente culpables. No aplican la Ley de Vivienda y no generan ninguna alternativa para los madrileños y para las madrileñas. Hoy, todo este sistema absolutamente fallido, junto con los jueces y las comisiones judiciales que aplican leyes totalmente injustas, son los que han fallado hoy", ha indicado.

Desde el Sindicato de Inquilinas de Madrid han llamado a sumarse a la manifestación por las calles de la capital que han convocado el próximo día 24 de mayo bajo el lema 'La vivienda nos cuesta la vida. Bajemos los precios' y han llamado a la desobediencia "para resistir activamente contra los ataques del rentismo que vacían los barrios".

En concreto, la marcha partirá a las 12 horas de Atocha y discurrirá por distintas calles del centro de la ciudad hasta finalizar en la zona de Sevilla. Además, por la tarde se harán actos en la Puerta del Sol.