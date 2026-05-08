Las huchas de la AECC, en las calles para impulsar la investigación en cáncer y una atención más humana e integral

Este jueves 7 de mayo, cerca de 800 personas voluntarias de la Asociación Española contra el Cáncer en Madrid han coordinado 135 mesas petitorias en la capital. La tradicional Cuestación nació en los años cincuenta,

Las claves

Las claves Generado con IA La Asociación Española contra el Cáncer (AECC) ha vuelto a sacar sus huchas a la calle en el Día de la Cuestación para impulsar la investigación y una atención más humana e integral. El objetivo es alcanzar el 70% de supervivencia en cáncer para 2030, apoyando la mayor red de investigación oncológica nacional, con 3.000 investigadores y 157 millones de euros en proyectos. La campaña cuenta con 135 mesas en Madrid y cientos de voluntarios, permitiendo donaciones físicas y digitales para sostener servicios gratuitos y profesionales a pacientes y sus familias. La AECC también promueve la humanización de la atención oncológica, favoreciendo entornos asistenciales accesibles y apoyando tanto a pacientes como a sus cuidadores.

Las huchas de la Asociación Española contra el Cáncer vuelven a la calle, como cada año, buscando reducir el impacto de esta enfermedad en nuestro país, y apelando a la implicación de toda la sociedad a través de una de sus iniciativas más representativas: el día de la Cuestación. Este jueves 7 de mayo la Asociación ha salido a la calle junto a pacientes, voluntariado y socios/as: el objetivo es seguir avanzando en investigación oncológica, de cara a alcanzar el 70 % de supervivencia en cáncer en 2030, y reforzar la atención integral a las personas afectadas por la enfermedad y sus familias.

Bajo el lema ‘Cuando paras, nos movemos contra el cáncer’, la campaña pone el foco en el valor de un gesto, pararse frente a una hucha o mesa petitoria de la Asociación, que, aunque parezca un gesto pequeño, activa un movimiento colectivo capaz de impulsar la investigación, mejorar la atención y generar esperanza.

Como representantes institucionales han apoyado esta jornada benéfica Mónica García, ministra de Sanidad; Fátima Matute, consejera de Sanidad; José Luis Martínez-Almeida, alcalde de Madrid, y Eva Ortega Paíno, secretaria general de Investigación.

“Cuando una persona se detiene para colaborar, pone en marcha una respuesta colectiva frente al mayor problema sociosanitario en España y en el mundo. Es la unión de todos contra el cáncer. Cuanto tú paras, nosotros nos movemos contra el cáncer porque frente a un problema que nos afecta a todos, la respuesta también tiene que ser de todos”, explica Ramón Reyes, presidente de la Asociación Española contra el Cáncer.

La jornada contará este año con 135 mesas repartidas por la capital, y varias decenas más por toda la Comunidad de Madrid, en las que 800 personas voluntarias atenderán a todas las personas que quieran sumarse a la causa aportando sus donativos, a través de huchas físicas, TPV o dispositivos móviles. En la cita del año pasado se recaudaron más de 2.9 millones de euros en toda España (de los cuales casi 300.000 euros provenían de las huchas de la Comunidad de Madrid).

“Desde hace más de setenta años la sociedad madrileña es nuestro motor para movernos contra el cáncer, y este 7 de mayo contamos de nuevo con su dedicación y su implicación. El cáncer es una causa que nos interpela a todas y todos porque forma parte de nuestra sociedad y de nuestras vidas. Frente a esta realidad vamos a dar una respuesta colectiva”, afirmaba Jaime Salaverri, presidente de la Asociación en Madrid.

En la ciudad de Madrid la ciudadanía ha ido encontrando mesas de la Asociación Española Contra el Cáncer en ubicaciones como la Puerta del Sol, la plaza de Callao, la Gran Vía, la plaza de Cibeles, el Ministerio de Sanidad (paseo del Prado), Atocha o Legazpi, así como en cada barrio de la capital y también en los hospitales.

Cada aportación realizada durante el día de la Cuestación ayuda a sostener el cuidado integral que la Asociación Española contra el Cáncer ofrece de manera profesional y gratuita a pacientes y familiares afectados por la enfermedad.

La mayor red de investigación oncológica

Más de 3.000 investigadores e investigadoras trabajan cada día con el apoyo de la Asociación Española Contra el Cáncer para mejorar la calidad de vida de los pacientes y contribuir a alcanzar el objetivo de superar el 70 % de supervivencia en 2030. Supone la mayor red de investigación de cáncer a nivel nacional, que se distribuye en 160 instituciones localizadas en 38 provincias españolas. La AECC es la entidad social y privada que más fondos destina al cáncer en España: 157 millones de euros para 792 proyectos de investigación en curso (la junta provincial de la AECC en Madrid contribuye con más de 11 millones de euros).

Para superar el 70 % de supervivencia en 2030, la Asociación también promueve la investigación de tumores de baja supervivencia o poco frecuentes, a la que destina más de 58,7 millones de euros. Desde su creación, lleva más de 50 años impulsando la investigación oncológica en España.

Una atención más humana e integral

Humanizar la atención oncológica no solo consiste en tratar la enfermedad desde el punto de vista médico, sino también en ofrecer una respuesta más cercana, humana e integral, capaz de entender todas las necesidades que surgen a lo largo de la enfermedad: clínicas, emocionales, físicas, sociales y de acompañamiento.

Entre las acciones concretas que desarrolla la Asociación para hacer más amables los procesos, se encuentran la creación de entornos asistenciales más accesibles, dar voz a los pacientes y sus familias en las decisiones que les afectan de manera directa, y cuidar también a quienes cuidan.

El año pasado, la AECC atendió en Madrid con servicios profesionales y gratuitos a cerca de 10.000 personas y recibió a 1848 personas en su residencia oncológica. Además, más de 13.000 personas participaron en actividades de prevención y 54.000 personas fueron atendidas por el equipo de voluntariado en alguna de las fases del proceso.