Tres madrileños, entre los pasajeros del crucero afectado por el brote de hantavirus: han muerto ya tres personas

Las claves

Las claves Generado con IA El crucero MV Hondius sufre un brote de hantavirus con tres fallecidos y 147 personas a bordo, incluyendo 14 españoles. Entre los pasajeros españoles se encuentran tres madrileños, cinco catalanes, una valenciana y un gallego, todos aislados y sin síntomas. La evacuación de los casos sospechosos está siendo coordinada por la OMS y la UE; dos tripulantes sintomáticos serán trasladados a Países Bajos y un contacto de alto riesgo a Alemania. El Ministerio de Sanidad considera que el riesgo de contagio en España es muy bajo y el sistema sanitario está preparado para atender posibles casos.

El Crucero MV Hondius afectado por el brote de hantavirus —y donde han muerto tres personas— lleva a bordo a 147 personas de 23 nacionalidades, 14 de ellas españolas (13 pasajeros y un tripulante), según ha explicado del ministerio de Sanidad.

Entre ellos hay tres madrileños, que se encuentran aislados y sin sintomatología. Pero también hay cinco catalanes, una valenciana y un gallego, según han informado desde las distintas consejerías de cada comunidad.

Por el momento, la evacuación de los sospechosos del crucero está coordinada por el Equipo Médico de Emergencia de la OMS y el Centro de Coordinación de la Respuesta a Emergencias de la UE.

En "las próximas horas" los sospechosos serán trasladados en aviones medicalizados a unidades de alto aislamiento para su tratamiento. Así, lo dos casos sintomáticos, que son dos tripulantes —de nacionalidad británica y holandesa— serán evacuados a Países Bajos y el contacto de alto riesgo será cuarentenado en Alemania.

Riesgo "muy bajo"

En estos momentos, desde el Ministerio de Sanidad señalan que el brote actual se encuentra limitado al crucero y, aunque se detectaran contactos de riesgo o casos sintomáticos entre los pasajeros españoles o hubiera que atender pasajeros enfermos en España, "el sistema sanitario estaría preparado para atenderles con seguridad y reducir el riesgo al mínimo de nuevas transmisiones secundarias". Y, por tanto, califican el riesgo de contagio en la población española es "muy bajo".

El ministerio está en conversaciones con la OMS, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades (ECDC), la Comisión Europea y el resto de países implicados para hacer seguimiento de la situación.

Cronología

El buque zarpó de Ushuaia (Argentina), el 1 de abril de 2026 y siguió un itinerario a través del Atlántico Sur, con múltiples escalas en regiones remotas y ecológicamente diversas. Dos de los pasajeros fallecidos, habían realizado un viaje por Sudamérica, incluyendo Argentina y Chile, antes de embarcar en el crucero. Se desconoce el grado de contacto del resto de los pasajeros con la fauna local durante el viaje o antes del embarque en Ushuaia.

Por el momento, se han confirmado 6 casos de hantavirus (dos confirmados por laboratorio y cuatro casos sospechosos), además hay un pasajero en investigación por contacto estrecho. Por este motivo, desde la OMS se habla de 7 casos. De ellos, tres personas han fallecido durante o después del viaje, aunque no todas las muertes han sido atribuidas por ahora al virus. Un cuarto pasajero se encuentra en cuidados intensivos en Johannesburgo.

El 2 de mayo de 2026, la OMS recibió una notificación del Punto Focal Nacional del Reglamento Sanitario Internacional (RSI) de 2005 del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte sobre un brote de enfermedad respiratoria aguda grave a bordo de un buque de pasaje por el Atlántico Sur.

El 6 de abril, un pasajero inició un cuadro caracterizado por fiebre, cefalea y diarrea leve mientras se encontraba a bordo. En los días siguientes, su estado clínico empeoró progresivamente, presentando distrés respiratorio severo, falleciendo el 11 de abril, sin que se llegaran a realizar pruebas microbiológicas. El cuerpo fue desembarcado posteriormente en la isla de Santa Elena el 24 de abril.

Ese mismo día desembarcó también su mujer que presentaba síntomas gastrointestinales. Su situación clínica presentó un rápido deterioro por lo que fue trasladada vía aérea a Sudáfrica, falleciendo pocas horas después en el hospital, el 26 de abril. Días más tarde, el 4 de mayo, se confirmó mediante PCR que la causa fue una infección por hantavirus.

El 24 de abril, de nuevo navegando, un tercer pasajero comenzó con fiebre, dificultad respiratoria y un cuadro compatible con neumonía. Su estado se agravó en los días siguientes por lo que fue evacuado en avión a Sudáfrica el 27 de abril, donde permanece ingresado en una Unidad de Cuidados Intensivos. El diagnóstico de infección por hantavirus se confirmó por PCR el 2 de mayo.

El 28 de abril otro pasajero desarrolló a bordo un cuadro de neumonía, iniciado el con fiebre y malestar general, que evolucionó rápidamente hacia el fallecimiento el 2 de mayo. Además, hay dos casos sospechosos y un contacto de alto riesgo continúan a bordo del crucero, que se encuentra fondeado en Cabo verde, y que son los pasajeros que esperan ser evacuados.