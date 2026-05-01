Ángel Niño, concejal: "El IMV ha subido un 11% y el sueldo de los trabajadores un 2%. Ganas más dinero quedándote en casa"

Las claves

Las claves Generado con IA Ángel Niño, concejal de Innovación y Emprendimiento en Madrid, ha criticado el aumento del Ingreso Mínimo Vital (IMV), alegando que la ayuda ha subido un 11% frente al 2% de los sueldos. El IMV puede alcanzar los 1.613,92 euros mensuales para hogares con varios menores, mientras que un adulto solo recibe 733,60 euros al mes. Niño considera que la subida del IMV genera desigualdad, ya que podría resultar más rentable no trabajar que tener un empleo con sueldo bajo. El IMV está dirigido a personas entre 23 y 64 años en situación de vulnerabilidad económica, con requisitos específicos y posibilidad de recibir la ayuda de forma indefinida si no superan el umbral de renta anual.

El Ingreso Mínimo Vital (IMV) es una de las prestaciones del Gobierno más solicitadas. Se trata de una ayuda que puede extenderse desde los 733,60 euros al mes, si lo solicita un adulto, hasta los 1.613,92 euros mensuales para los hogares con varios menores.

Sin embargo, Ángel Niño Quesada, concejal de Innovación y Emprendimiento en el Ayuntamiento de Madrid y Presidente de la Junta Municipal de Puente de Vallecas, ha publicado un vídeo en sus redes sociales donde se posiciona en contra del aumento de la ayuda.

El político ha alegado que el Ingreso Mínimo Vital es una ayuda desproporcionada y ha criticado la última subida de la ayuda: "Ganas más dinero si te quedas en casa que yendo a trabajar".

Además, Ángel Niño ha querido incidir en la problemática con la que se lleva a cabo la subvención: "El Ingreso Mínimo Vital ha subido un 11,4%. Eso significa que personas con un trabajo estable vean que su sueldo ha subido mínimamente, al contrario que gente que no trabaja, que va a recibir un aumento del 11%".

Cabe destacar que para poder acceder al IMV se deben cumplir unos requisitos muy específicos. La ayuda podrá solicitarse por todas aquellas personas entre los 23 y los 64 años, que posean una residencia en España durante al menos un año y que se encuentren en una situación de vulnerabilidad económica demostrable con sus rentas.

Se considera que una persona se encuentra en riesgo económico cuando sus rentas no superan el umbral establecido de 26.409,60 euros al año. No obstante, esta cantidad varía anualmente y, también, depende de la unidad familiar de los solicitantes.

Por otra parte, Ángel Niño ha alegado que esta medida puede generar una gran desigualdad entre los trabajadores y los beneficiarios de la ayuda: "Esto significa que una persona que se quede en su casa sin hacer nada va a recibir 755 euros".

Para el Concejal en el Ayuntamiento de Madrid, esta medida, en proporción, es mayor que el sueldo de muchos trabajadores: "Una persona que empieza a trabajar recibirá 1.200 euros aproximadamente. A poco que se gaste parte de su sueldo en transporte, poner lavadoras o tenga que comer fuera por no tener tiempo de hacerlo en su casa, no va a poder tener suficiente sustento económico".

Otro factor a tener en cuenta reside en la duración del Ingreso Mínimo Vital. Siempre y cuando una persona o familia se sitúe debajo del umbral mínimo, podrá seguir recibiendo la ayuda de forma indefinida. Ahora bien, si en algún momento su situación económica mejora, la ayuda que reciba puede reducirse o, incluso, suspenderse de forma automática.

Para conocer si estás en situación de vulnerabilidad económica, el portal web de la Seguridad Social tiene un simulador donde cada persona o familia podrá comprobar si es apta para recibir la ayuda.