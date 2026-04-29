Parla "maniobra" para evitar una cláusula que incluía la conciliación familiar de los policías en el convenio

Collage con el borrador del convenio en el que se incluía la cláusula y una foto de Jorge Bravo durante su huelga de hambre el pasado mes de marzo. E.E.

Las claves

Las claves Generado con IA Jorge Bravo, policía local de Parla, reclama medidas de conciliación familiar en el nuevo convenio municipal y realizó una huelga de hambre para visibilizar su situación. El borrador inicial del convenio incluía un anexo para adaptar turnos por conciliación, pero este fue eliminado tras presiones de la Jefatura, según denuncian los sindicatos. El Ayuntamiento de Parla afirma que la negociación del convenio sigue abierta, ya que la plantilla no respaldó el último borrador presentado. Bravo, con nueve hijos, asegura que la falta de conciliación afecta gravemente a su familia y anuncia nuevas acciones para exigir el reconocimiento de este derecho.

"Parecía que iba a haber un final feliz a mi historia", dice Jorge Bravo a Madrid Total. Sin embargo, "Jefatura ha presionado para que no sea así". Y es que se trata del agente de la Policía Local de Parla que lleva pidiendo desde hace meses medidas para poder conciliar e, incluso, el pasado mes de marzo estuvo dos semanas haciendo huelga de hambre por este motivo.

Desde principios de año se encontraban negociando sindicatos y Ayuntamiento un nuevo convenio, debido a la caducidad del anterior. Tras las propuestas de Jorge sobre incluir medidas que favoreciesen la conciliación familiar y las acciones que llevó a cabo para pedirlas, se introdujo un anexo al artículo 13 que lo contemplaba.

En el borrador al que ha tenido acceso este periódico se daba respuesta a casos como el suyo: se incluye la posibilidad de que Jefatura "adaptara o cambiara" el turno a los policías para "atender necesidades acreditadas de conciliación".

Así lo comunicó el pasado 18 de marzo el sindicato del Colectivo Profesional de Policía Municipal (CPPM) a sus afiliados, entre los que se encuentra Jorge. El 28 de marzo les confirman que la negociación "está totalmente finalizada", a espera de la votación el pasado 9 de abril.

"No tuve más noticias hasta el día 7 de abril, dos días antes de la votación que estaba programada. Ese día el sindicato nos pasa un nuevo borrador en el que se ha eliminado el anexo al artículo 13", afirma Jorge.

A la pregunta del agente a su delegado sindical sobre las causas que motivaron que se suprimiera ese punto, le contestan que la petición venía de parte de "Jefatura". Además, alegaban que esta había pedido "muy poco a cambio de aceptar otra serie de medidas. Haciendo referencia a que a cambio de aceptar otras mejoras para la plantilla, ha exigido que se eliminara el anexo que dejaba por escrita la medida de conciliación".

Ante esto, el Ayuntamiento de Parla asegura que todavía "la mesa de negociación continúa abierta", por lo que "no está cerrado el acuerdo". Jorge explica que en la votación los policías no respaldaron el nuevo borrador. Por lo tanto, es necesario negociar y votar el convenio de nuevo.

Nueva "acción"

"Ahora no cabe ninguna duda de que el problema no es que el convenio no contemple expresamente una medida de conciliación, sino que Jefatura y el Ayuntamiento están maniobrando activamente para impedir que se nos reconozca a los trabajadores municipales ese derecho en el convenio", afirma el policía municipal.

Y es que este era uno de los argumentos dados por parte del Consistorio para desestimar sus propuestas. Al nacer su noveno hijo, Jorge Bravo empezó a pedir un cambio de horario que le permitiese conciliar la vida familiar con la laboral, puesto que su mujer no podía encargarse de todos a la vez.

La página del borrador donde aparece dicha cláusula. Cedida

Dio hasta "cuatro alternativas": "Podía ser la noche sin la libranza correspondiente -pues es un turno especial con más horas libres-, para que no haya ningún tipo de sospecha de que quiero beneficiarme. O el turno de solape, que se ha hecho en Parla históricamente. También les dije de hacer un turno de tarde fijo y con flexibilidad".

Lo que no se esperaba era encontrarse con la negativa a todas sus propuestas. "Llevo muchos años en la policía y en muchos otros sitios donde trabajan compañeros tienen medidas de conciliación", asegura Jorge.

Jorge Bravo, el agente de la Policía Local de Parla en huelga de hambre. Europa Press

Tras varios intentos de permuta, comisión de servicios e, incluso, juicios, Jorge Bravo decidió empezar una huelga de hambre a principios de marzo que duró 14 días. Tuvo que cancelarla a causa de un "síncope aparentemente provocado por una arritmia cardíaca" mientras permanecía en las puertas del Ayuntamiento de la localidad, con su silla y su cartel de protesta.

Tuvo que ser trasladado con urgencia al Hospital de Parla, donde permaneció ingresado dos días. No obstante, frente a la "desesperación" de su situación y el objetivo de meter presión para que nuevamente estudien su caso, ha decidido volver a realizar "una nueva acción" próximamente.

"Esto no es una preferencia mía, un capricho o una pataleta, sino una verdadera necesidad acuciante que está afectando gravemente a mi mujer y a todos mis hijos. Tristemente me están llevando a un punto en el que me han dejado sin opciones y no tengo nada que perder".