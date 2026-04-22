Beatriz dejó el periodismo "mal pagado" y lo arriesgó todo para abrir su propia carpintería junto a su novio Juan Francisco

Beatriz Silva y Juan Francisco Nevado junto a su perrita Shira en su taller Espacio a medida. Nieves Díaz El Español

Las claves

Las claves Generado con IA Beatriz Silva dejó el periodismo y, junto a su novio Juan Francisco, abrió una carpintería en Fuenlabrada tras invertir 135.000 euros de sus propios ahorros. Espacio a Medida Carpintería fabrica muebles de interior a medida y apuesta por materiales sostenibles y maderas de proximidad, atendiendo principalmente a clientes de renta media-alta en Madrid. Beatriz enfrenta el machismo en un sector muy masculinizado, donde muchos proveedores y clientes dudan de su autoridad como socia y responsable de la empresa. La pareja también forma a estudiantes en prácticas para dignificar el oficio y garantizar el relevo generacional en la carpintería, pese a la falta de incentivos económicos.

Hay días en los que Beatriz Silva y Juan Francisco Nevado entran a trabajar en su nave a las 9:00 de la mañana y no se van hasta las 23:00 de la noche. Por eso, se llevan a su perrita Shira a su taller. Es el precio de emprender desde cero, sin colchón económico y sin ayuda ni de sus padres.

Llevan un año instalados en un polígono industrial de Fuenlabrada, aunque todos sus clientes están en Madrid. Ella tiene 25 años, él 32. Los dos son cordobeses. Y lo han apostado todo a la carpintería de interior bajo el nombre de Espacio a Medida Carpintería.

Juan Francisco se metió con 14 años en el taller de su tío en Córdoba y desde entonces no ha soltado la lija. Beatriz, mientras estudiaba Periodismo en la Universidad Carlos III de Madrid, ya andaba diseñando con 19 años la marca corporativa de lo que soñaba que fuera, algún día, su propia empresa de carpintería.

El taller Espacio a Medida Carpintería. Nieves Díaz El Español

"Elegí Periodismo porque toda la vida me ha gustado escribir. Estuve trabajando en RTVE, hasta que acabé denunciando", cuenta ella sobre su paso por los medios de comunicación.

Mientras tanto, Juan Francisco iba ganándose una clientela y haciéndose un nombre trabajando en otros talleres de Madrid. Hasta que decidieron unir fuerzas y lanzarse.

Inversión de 135.000 euros

La empresa la montaron con fondos propios. "Nuestra inversión ha sido de unos 100.000 euros más 35.000 de la furgoneta para la logística, sacados de capitalizar nuestro paro. Nuestros padres no nos han ayudado", informa Beatriz.

"Es un proyecto que ponemos en común y yo tenía claro que quería montar mi propia empresa de carpintería teniendo en cuenta cómo está el periodismo en este país. No se nos reconoce. Se entra por enchufe y está mal pagado", expone sin rodeos.

Beatriz Silva en su oficina. Nieves Díaz El Español

"Hemos invertido una parte de nuestros ahorros y me he lanzado a la piscina con 25 años. No tengo un colchón y podría acabar con deudas", reconoce sobre los riesgos de emprender.

Aun así, Beatriz no ha cortado del todo con su vena periodística. "Sigo haciendo documentales. Ahora estoy con uno para la ONG contra la leucemia Movimiento desde Siempre", apunta como quien no quiere soltar del todo el hilo de una vocación que nunca ha dejado de tirar.

Muebles desde cero para pisos de Madrid

Lo que principalmente hacen en Espacio a Medida son muebles de interior a medida y restauración. Puertas, panelados, estanterías, escritorios, altillos... todo pensado, diseñado y fabricado desde cero en su taller.

"No compramos grandes cantidades de material para ser sostenibles y nuestras maderas son de proximidad. Nuestro público tiene una renta media-alta. Al final hacemos muebles desde cero, carpintería de interior", explica Beatriz.

Trabajan con maderas macizas, hoja natural, aglomerados... Cuando EL ESPAÑOL visita este martes el taller, Juan Francisco anda metido de lleno en un encargo para un piso del centro de Madrid.

"Nos han encargado un altillo espigado y estoy cambiando sus ventanales antiguos por unos cristales climalit, que aíslan bien del calor y el frío, y repasando la estructura con masilla. Un lado de cara", detalla mientras señala las piezas apoyadas entre la pared de la nave y su mesa de trabajo.

uan Francisco Nevado trabajando en unas ventanas. Nieves Díaz El Español

"No somos baratos porque es un trabajo artesanal, te lo hacemos en tiempo récord y tienes una garantía de tres años con la que nos puedes llamar para revisar. Un arreglo te cuesta mínimo 150 euros y hacer un escritorio o estantería a medida puede costar desde los 300 hasta los 4.500 euros", desgrana Juan Francisco.

"Por ejemplo, el pasado viernes lo dediqué a repasar muebles de antiguos proyectos. En toda mi vida habré tenido 600 clientes y puedo estar con unos tres proyectos a la vez".

"La chica de la oficina"

Si hay algo que Beatriz intenta que no le afecte en su día a día es el machismo cotidiano que impregna un sector donde las mujeres son una anomalía. "Es un sector muy masculinizado. Lo noto cuando tengo que tratar con proveedores, clientes, cuando paseo por el polígono... Hay mucha cosificación de la mujer. Algunos no me toman en serio cuando les digo que soy yo la dueña de la empresa. Parten de la base de que yo no sé y se refieren a mí cuando hablan con Juan como 'la chica de la oficina', en vez de como su socia y la que realmente decide los presupuestos y con qué clientes trabajamos y con cuáles no".

El patrón se repite: "A algunos les mando el presupuesto y llaman a Juan porque no quieren hablar conmigo. Él insiste en que soy yo la experta en eso y con la que lo deben tratar".

Muebles a restaurar y hehos por Juan que guarda en su taller. Nieves Díaz El Español

Beatriz hace una pausa y remata: "En carpintería no verás mujeres. Solo conozco una en Maderas Sobrado, donde está la hija del antiguo dueño".

Formar para dignificar el oficio

Además de fabricar muebles, Espacio a Medida Carpintería acepta estudiantes en prácticas del IES José Luis López Aranguren de Fuenlabrada. "Los formamos para dignificar el oficio, que se aprende con la práctica. Nosotros no recibimos ningún beneficio económico ni fiscal. De hecho, perdemos tiempo y dinero en enseñarles, les compramos material que estropean porque están aprendiendo...", explica Beatriz. Lo hacen, dice, porque alguien tiene que garantizar el relevo generacional de un sector que se apaga.

La pareja funciona como un engranaje: Bea no tiene problema en ayudar a lijar o montar cajones, mientras Juan le echa una mano con algún presupuesto cuando hace falta. "Estamos enfocados en lo mismo y estamos creciendo. Queremos cambiarnos a una nave más grande y ampliar equipo, pero es difícil encontrar carpinteros cualificados en Madrid, donde hay cultura de muebles prefabricados. En Córdoba hay más tradición de ebanistería", reconoce ella.

Beatriz Silva y Juan Francisco Nevado. Nieves Díaz El Español

Beatriz ha decidido que la precariedad de su sector no iba a definir su futuro y ha apostado junto a su pareja por un oficio que se resiste a morir. "Quiero dignificar el oficio y que sea sostenible. La carpintería va a desaparecer si todos los jóvenes quieren ser tiktokers, pero siempre harán falta muebles a medida", concluye Bea.