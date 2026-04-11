Obsesiones y bullying: el cóctel que hizo que ‘Julito’ engañara a David para asesinarlo en un baño de Villanueva

La comunidad local, incluyendo políticos y familiares, ha expresado su conmoción y dolor por el suceso, señalando posibles fallos en los protocolos de atención al agresor.

El agresor fue detenido en un hospital tras el ataque, mientras que la investigación continúa para esclarecer el móvil y encontrar el arma homicida.

Julio, el agresor, estaba obsesionado con David y había estado acosándole en las semanas previas al crimen, según familiares y amigos del menor fallecido.

David, un niño de 11 años, fue asesinado a puñaladas en el baño de un centro cultural de Villanueva de la Cañada por 'Julito', un joven de 23 años con autismo y discapacidad del 70%.

David estaba a una semana de cumplir 12 años, pasaba religiosamente de curso, era “buen estudiante” y este jueves había acudido, como siempre, a clases de cuarto de inglés del Centro Cultural la Despernada de Villanueva de la Cañada (Madrid). Lo que jamás se imaginó es que 'Julito', al que conocía de sobra, lo iba a estar esperando allí para asestarle “varias puñaladas” en el cuarto de baño.

Pero así fue. Julio, a sus 23 años, peruano, le quitó la vida. Quizás tras darle un brote psicótico o quizá por su condición de autista con una discapacidad del 70%, como confirmaron los padres a los medios de comunicación. De momento, el móvil del crimen sigue investigándose. Pero lo cierto es que aguardó a que David saliera de la clase para perseguirlo y asesinarlo con sendas puñaladas en el cuello, la espalda y el tórax.

¿Los motivos? La investigación trata de certificar si se debió a un arrebato o si, por el contrario, había otros motivos detrás. Porque lo cierto es que Julio estaba “obsesionado” con David, según han desvelado familiares y amigos del fallecido. Al parecer, hasta había dicho que era su pareja.

La Guardia Civil inspeccionando la zona del ataque mortal en Villanueva de la Cañada (Madrid).

Incluso, durante las semanas previas al asesinato, Julio había estado acosándole, según las mismas fuentes, y la madre de David llegó a decirle al joven que le dejara en paz.

Siempre a misa

Pero Julio la había tomado con David, que precisamente era uno de los pocos niños que habían tratado de integrarlo cuando estaban en el parque y le dejaba jugar al baloncesto con ellos en el Centro Cultural.

Porque Julio, a pesar de tener 23 años, jugaba con los más pequeños al “tener mentalidad de 10”, según confirmaron sus padres. Era conocido en el municipio, además, por ir todos los domingos a misa, pero también por lo mucho que le costaba relacionarse con los otros niños.

Además, habría sufrido “bullying”, según sus progenitores, por su discapacidad. Motivo principal por el que a menudo se le veía solo y se sentía desplazado con respecto al resto de niños.

El crimen

Un Policía Nacional fuera de servicio se ocupó de dar el aviso a los servicios de emergencias, alertando de que había “un niño con múltiples heridas en un baño”. Los sanitarios trataron de estabilizarlo al llegar al Centro Cultural y lo trasladaron de urgencia en helicóptero al Hospital 12 de Octubre, donde por desgracia falleció.

Al agresor lo detuvieron en el Hospital Universitario Rey Juan Carlos de Móstoles, donde lo llevaron sus padres. “Estaba en shock. No se acordaba de nada”, según cuentan sus progenitores.

Lo que todavía se desconoce es dónde está el arma homicida. “No se ha encontrado aún. Se está buscando con perros detectores de restos biológicos”, añaden fuentes de la investigación.

Despedida

“All nostru, pentru totdeauna, David! (Nuestro para siempre, David)”. Así despidió a través de Facebook al menor fallecido la comunidad rumana de Villanueva de la Cañada, que lo conocía de sobra por estar en el equipo de la localidad.

A esta le siguieron los políticos. Isabel Díaz Ayuso lo hizo a través de redes sociales. “Lamentamos profundamente el asesinato de este niño en Villanueva de la Cañada y trasladamos nuestro pésame a su familia. También, nuestro ánimo y felicitación a todo el gran equipo de SUMMA 112 por este despliegue y su incansable lucha por la vida”.

Buenos días:



Lamentamos profundamente el asesinato de este niño en Villanueva de la Cañada y trasladamos nuestro pésame a su familia.



También, nuestro ánimo y felicitación a todo el gran equipo de #SUMMA112 por este despliegue y su incansable lucha por la vida. https://t.co/8VUIXG7CVd — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 10, 2026

Le siguió, en el minuto de silencio que organizó el ayuntamiento de Villanueva de la Cañada, el alcalde de la localidad, Luis Manuel Partida Bruente. Él reconoció que, a pesar de llevar 47 años en el cargo, este “era el peor día de su vida”. Y, a su vez, se puso a disposición de la familia para “ayudar en todo lo que pueda”.

Los familiares y amigos de la víctima, sorprendidos por lo sucedido, en el minuto de silencio, apuntaban a fallos de protocolo. “¿Por qué no estaba ingresado en un hospital el agresor si ya había tenido brotes psicóticos?”.

Y Mar Nicolás, alcaldesa de Brunete, de donde era vecino David, también lamentó lo ocurrido: “No hay palabras para describir lo que sentimos en estos momentos. Es algo horroroso lo que ha sucedido”.