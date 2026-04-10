El joven detenido por matar a un menor de 11 años en Villanueva (Madrid) tenía una discapacidad del 70%

La familia y la comunidad local han mostrado su conmoción y han señalado posibles fallos en los protocolos, ya que el agresor había sufrido brotes psicóticos previos.

La víctima, David, fue trasladada en estado crítico al Hospital 12 de Octubre, donde falleció a causa de las heridas de arma blanca en cuello, tórax y espalda.

El agresor, de nacionalidad peruana y conocido en la zona, atacó a la víctima en el baño del centro mientras asistía a una clase de inglés.

Un joven de 24 años con un 70% de discapacidad y autismo apuñaló a un niño de 11 años en un centro cultural de Villanueva de la Cañada (Madrid).

El joven detenido por apuñalar a David, de 11 años, en Villanueva de la Cañada (Madrid), había sido diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista con una discapacidad del 70%, según han confirmado fuentes de la Guardia Civil a EL ESPAÑOL.

El agresor, llamado Julio, de 24 años y nacionalidad peruana, atacó a David, un niño de nacionalidad rumana, cuando este se encontraba en la clase de Inglés del Centro Cultural de Villanueva de la Cañada. Aprovechó la salida al baño del menor para asestarle varias puñaladas.

"El menor se encontraba en clase de Inglés en el centro cultural, salió al baño y el autor, con autismo y conocido por la zona, lo abordó asestándole multitud de puñaladas. El autor huyó del lugar y fueron los empleados del centro los que encontraron el cuerpo", tal y como detallan estas fuentes del Instituto Armado.

Un agente de la Policía Nacional fuera de servicio fue quien dio el aviso a los servicios de emergencia, alertando de que había “un niño con múltiples heridas en un baño”, compatibles con un ataque con un cuchillo.

La primera llamada al Centro de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid informando de una agresión en el Centro Cultural La Despernada se produjo a las 19.45 horas. Los sanitarios lograron estabilizar al menor y lo evacuaron en helicóptero al Hospital 12 de Octubre donde por desgracia falleció.

El menor presentaba heridas de arma blanca en el cuello, el tórax y la espalda, y entró en parada cardiorrespiratoria antes de su traslado en estado crítico en helicóptero al 12 de Octubre.

“Queremos decirle a su familia que lo sentimos mucho y queremos pedirles perdón. Ellos conocían a mi hijo”, tal y como confesaron los padres del agresor, Julio y María, en declaraciones en exclusiva en Mañaneros 360 de TVE, programa líder en su franja horaria.

Durante su entrevista con el reportero Dani González, los padres han relatado que su hijo, a pesar de tener 24 años, solía juntarse con niños porque “su edad mental era la de un niño de 10 años”. De hecho, a 'Julito', como le conocían sus familiares, le gustaba ir al parque que hay cerca del Centro Cultural de Villanueva de la Cañada y "se ponía a jugar con los chiquillos".

La madre ha explicado que a veces discutía con otras madres porque no entendían que su hijo, un veinteañero, se pusiera a jugar con niños de 10 y 11 años a los que doblaba la edad. “A veces, algunos críos le pegaban y le insultaban”, según ha relatado María. “Mi hijo me solía preguntar por qué no podía tener amigos”.

Buen estudiante

David era un "buen estudiante", iba a sexto de primaria y jugaba al fútbol en el Club Deportivo Villanueva de la Cañada y era de origen rumano, de ahí que la comunidad rumana de Villanueva de Cañada se haya despedido de él con el montaje que ilustra esta noticia y con un mensaje en Facebook.

Por su parte, el agresor, llamado Julio, solía jugar con menores por su "edad mental" y había recibido mofas de algunos niños debido a su discapacidad mental.

Ayuso lamenta lo sucedido

Isabel Díaz Ayuso ha sido de las primeras en lamentar el fallecimiento del menor lanzando un mensaje a través de las redes sociales. ""Lamentamos profundamente el asesinato de este niño en Villanueva de la Cañada y trasladamos nuestro pésame a su familia. También, nuestro ánimo y felicitación a todo el gran equipo de SUMMA112 por este despliegue y su incansable lucha por la vida", ha escrito en un tuit colgado en la red social X.

Buenos días:



Lamentamos profundamente el asesinato de este niño en Villanueva de la Cañada y trasladamos nuestro pésame a su familia.



También, nuestro ánimo y felicitación a todo el gran equipo de #SUMMA112 por este despliegue y su incansable lucha por la vida. https://t.co/8VUIXG7CVd — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) April 10, 2026

Por su parte, el alcalde de Villanueva de la Cañada, Luis Manuel Partida Bruente, en el minuto de silencio, ha calificado este viernes como "el peor día de su vida como regidor", aunque lleve 47 años en el cargo. Se ha puesto a disposición de la familia para "ayudar en todo lo que puedan" y ha confesado que "la familia del agresor ha sufrido muchos problemas durante los últimos años", a la vez que ha confirmado que "eran vecinos de la localidad".

Los familiares y amigos de la víctima, en el minuto de silencio convocado por el consistorio, han apuntado a fallos en el protocolo de actuación. "¿Por qué no estaba ingresado en un hospital el agresor?", se preguntaban, ante las evidencias de que ya había sufrido brotes psicóticos en el pasado.

Allí ha acudido también la alcaldesa de Brunete, Mar Nicolás, de donde era vecino David, aunque este hiciera su vida en Villanueva. "No hay palabras para describir lo que sentimos en estos momentos. Es algo horroroso lo que ha sucedido".

Por último, las primas de David han encendido dos velas en el lugar de los hechos en su recuerdo.