Confirmado por el Gobierno: los jóvenes menores de 30 años recibirán una ayuda de hasta 1.500 euros para formación

Isabel Díaz Ayuso este miércoles durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. CAM

Las claves nuevo Generado con IA La Comunidad de Madrid mantendrá en 2026 el Cheque Formación, una ayuda de hasta 1.500 euros para jóvenes menores de 30 años desempleados. La subvención cubre total o parcialmente cursos de formación de al menos 10 horas, presenciales, online o mixtos, pero excluye jornadas, seminarios o congresos. Para acceder a la ayuda es necesario ser residente en Madrid, estar inscrito como demandante de empleo, no haber recibido la ayuda en 2025 y cumplir con el límite de ingresos familiares. El pago está condicionado a la superación del curso y la presentación del diploma, y las solicitudes se tramitarán por orden de llegada hasta agotar fondos.

La Comunidad de Madrid mantiene el Cheque Formación este 2026, una ayuda económica destinada a jóvenes menores de 30 años en situación de desempleo, con el objetivo de mejorar su empleabilidad mediante cursos de formación especializados.

La subvención puede alcanzar un máximo de 1.500 euros por beneficiario, cubriendo total o parcialmente el coste de los cursos, dependiendo de su precio.

Según el Gobierno regional, esta medida busca que los jóvenes puedan adquirir competencias profesionales demandadas en el mercado laboral, actualizar habilidades específicas y reforzar su perfil frente a los procesos de selección de distintas industrias.

La ayuda se aplica a cursos de al menos 10 horas de duración, que pueden ser presenciales, online o mixtos, excluyendo jornadas, seminarios o congresos, dado que la formación debe estar estructurada.

En términos económicos, si el curso tiene un coste inferior a 1.500 euros, la ayuda cubrirá la totalidad del mismo, sin embargo, para cursos más caros, el beneficiario deberá asumir la diferencia.

Además, el pago de la subvención queda condicionado a la superación de la formación, debiéndose presentar el diploma o certificación con resultado "APTO" o equivalente.

Entre los requisitos para acceder al Cheque Formación encontramos la obligatoriedad de ser residente en la Comunidad de Madrid, estar inscrito como demandante de empleo, no haber recibido la ayuda en 2025, y que los ingresos de la unidad familiar no superen tres veces el IPREM en 14 pagas.

La solicitud debe presentarse dentro del mes posterior a la matrícula o reserva del curso.

El procedimiento exige la entrega de documentación como justificante de matrícula, informe de orientación profesional, declaración de ingresos de la unidad de convivencia, certificado bancario y certificado de empadronamiento.

No obstante, la administración puede revisar otros documentos como NIF, certificaciones de Seguridad Social o Hacienda según sea necesario.

La Comunidad de Madrid ha señalado que las solicitudes se tramitarán por orden cronológico hasta agotar el crédito disponible, por lo que se recomienda que los jóvenes interesados gestionen su inscripción con rapidez.

Esta medida se enmarca dentro de la estrategia regional para fomentar la formación continua y reducir el desempleo juvenil, que afecta a un segmento clave de la población laboral.