El ‘Vampiro de Humanes’ se matricula en Veterinaria en la UCM: acusado de vender sangre de perros y gatos por 80 €

Se investiga un posible delito de quebrantamiento de condena y se enfatiza la importancia de evitar que personas acusadas de maltrato animal puedan reincidir.

Luis Miguel V. tiene prohibido ejercer actividades con animales por resoluciones judiciales previas tras hallarse más de 250 animales en malas condiciones bajo su cuidado.

PACMA ha solicitado medidas cautelares urgentes para evitar que Luis Miguel V. estudie veterinaria, alegando posible riesgo para los animales.

El 'Vampiro de Humanes', acusado de extraer y vender sangre de perros y gatos, se ha matriculado en la Facultad de Veterinaria de la UCM.

El Partido Animalista Con el Medio Ambiente (PACMA) ha solicitado medidas cautelares contra el 'vampiro de Humanes', para evitar que estudie veterinaria al considerar que podría suponer un riesgo para los animales.

El caso se destapó en 2022 cuando salió a la luz que presuntamente extraía y comercializaba sangre de animales que mantenía para tal fin, con el posible objetivo de venderla a clínicas veterinarias sin garantías sanitarias.

El Refugio está personado en la causa como acusación popular, según Europa Press.

Un perro del Centro de Transfusión, de la raza galgo y con una herida. Guardia Civil

PACMA ha solicitado para el investigado la ampliación urgente de las medidas cautelares impuestas al haberse matriculado en la Facultad de Veterinaria de la Universidad Complutense de Madrid, donde podría tener trato con animales.

Luis Miguel V. tiene prohibido el ejercicio de cualquier actividad relacionada con animales, en virtud de resoluciones judiciales previas dictadas tras la alerta de un trabajador de un horno crematorio al que llevaba multitud de cadáveres semanalmente y el posterior el hallazgo de más de 250 animales en penosas condiciones bajo su tutela.

Ante estos hechos, el equipo jurídico del Partido Animalista ha solicitado al juzgado que se investigue la posible comisión de un delito de quebrantamiento de condena, tipificado en el artículo 468 del Código Penal.

Asimismo, han instado a la ampliación de las medidas cautelares con carácter urgente, al considerar que los hechos podrían ser graves, reiterados en el tiempo y con potencial riesgo tanto para los animales como para la salud pública.

Desde PACMA subrayan la importancia de garantizar el cumplimiento estricto de las resoluciones judiciales en casos de maltrato animal, así como de evitar que personas investigadas por este tipo de delitos puedan reincidir o acceder a entornos donde exista contacto directo con animales.

Los antecedentes

Luis Miguel fue director del Centro de Transfusión Veterinaria y presidente de la Asociación de Hematología y Homeopatía Animal y llevaba desde 2006 dedicado a extraer sangre de perros y gatos en una finca de Humanes de Madrid. Según la denuncia presentada en su día por El Refugio, sometía a los animales, en su mayoría galgos donantes universales, a extracciones dolorosas y crueles, a veces pinchando directamente el ventrículo izquierdo del corazón, y muchos morían sin reposición de sangre. Sólo entre abril y mayo de 2022 se contabilizaron 60 cadáveres, mientras que en el registro de la Guardia Civil se liberaron 240 animales hacinados. Vendía la sangre a 80 euros los 400 mililitros de perro y 85 euros los 400 mililitros de gato. .

El Partido Animalista continuará personado en la causa para evitar cualquier posible vulneración de la legalidad vigente en materia de protección animal.