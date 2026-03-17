Alejandro, triunfador: "En mis negocios, me dicen que para ganar 1.200 €, cobran el paro. Vive mejor el que no trabaja"

Las claves nuevo Generado con IA El debate sobre si compensa trabajar en España se reaviva por los bajos sueldos y las ayudas públicas. Un empresario afirma que algunos empleados prefieren cobrar ayudas antes que trabajar por 1.200 euros al mes. Alejandro Tomás critica que las ayudas estatales incentivan a no trabajar y lamenta la pérdida de la cultura del esfuerzo. Las declaraciones han generado opiniones divididas, con algunos culpando a los bajos salarios y otros al sistema de ayudas.

Encontrar trabajo con un salario que permita vivir con tranquilidad se ha convertido en uno de los grandes retos para muchos ciudadanos de Madrid y del resto de España.

Aunque el mercado laboral ha mejorado en los últimos años, muchos trabajadores denuncian que los sueldos siguen siendo bajos en relación con el coste de vida, especialmente en las grandes ciudades.

Este contexto ha vuelto a reavivar el debate sobre si realmente compensa trabajar o si, en algunos casos, las ayudas públicas pueden acabar desincentivando la búsqueda de empleo.

El debate ha vuelto a saltar a las redes sociales tras un vídeo publicado en TikTok en el que conversan el creador de contenido Alejandro Tomás y un empresario que habla sobre su experiencia al frente de negocios en España.

En la grabación, el empresario asegura que, en más de una ocasión, algunos empleados le han reconocido abiertamente que preferían no trabajar.

"En España vive mejor el que no trabaja que el que trabaja. Yo he tenido negocios físicos en España y algunos empleados me decían: ‘para cobrar 1.200 euros cobro el paro o la ayuda que hubo durante el Covid’", afirma durante la conversación.

Incluso reconoce que entiende ese planteamiento: "Ni siquiera me sienta mal que me lo digas, es que lo entiendo. Yo haría lo mismo: te pagan lo mismo por no trabajar".

A partir de ese comentario, Alejandro Tomás reflexiona sobre el impacto que, en su opinión, pueden tener algunas ayudas públicas.

"Esta es la triste realidad con las ayudas que llegan por parte del Estado. Queriendo ayudar, lo único que consiguen es crear un incentivo perverso y que la gente no quiera trabajar", señala.

El creador de contenido también lamenta lo que considera un cambio de mentalidad en la sociedad actual: "La cultura del sacrificio se está perdiendo cada vez más y gana la cultura del mínimo esfuerzo, y así no vamos bien. ¿Crees, como yo, que estamos creando una sociedad de vagos profesionales?", plantea en el vídeo.

Las declaraciones han generado un intenso debate entre los usuarios de la red social, donde muchos han dejado opiniones muy diferentes sobre el tema.

Algunos recuerdan que el trabajo siempre fue visto como una obligación y un motivo de orgullo personal. "Cuando era joven, a mí y a mis amigos nos daba vergüenza cobrar el paro, teníamos otros valores", comenta uno de los usuarios.

Otros, en cambio, consideran que el problema no son las ayudas públicas sino los salarios bajos. "La culpa no es del Estado, sino del empresario que paga tan solo 1.200 euros al mes a sus trabajadores", critica otro comentario.

También hay quien defiende el derecho a las prestaciones por desempleo. "Para cobrar el paro hay que haber trabajado y eso muchos no lo tienen en cuenta, es un derecho de los trabajadores", recuerda un usuario.

Por último, algunos participantes del debate reclaman cambios en el sistema de ayudas. "Yo retiraba todas las ayudas y así se les acabaría el cuento a muchos", señala otro comentario crítico.