Muere un hombre en silla de ruedas tras ser atropellado por un camión que maniobraba marcha atrás en Campo Real

Trágico accidente en el municipio de Campo Real. Un hombre de 65 años en silla de ruedas ha fallecido tras ser atropellado por un camión que estaba realizando una maniobra de marcha atrás según informa un portavoz del 112 de la Comunidad de Madrid.

El accidente se ha producido en la calle Carretera de Villar del Olmo del citado municipio hacia las 11.10 horas de la mañana de este martes.

Tras recibir el aviso, se han desplazado los sanitarios del Summa 112, que a su llegada han iniciado maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzadas, aunque, finalmente, solo han podido confirmar el fallecimiento de este hombre.

El conductor del camión ha precisado ayuda del psicólogo de guardia del 112.

En el suceso han colaborado Protección Civil de la localidad, SUREM-PC, que ha iniciado las maniobras de reanimación, Guardia Civil y Policía Local de Campo Real, que se ha hecho cargo de la investigación en torno a lo ocurrido.