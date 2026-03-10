Herido un hombre tras ser apuñalado en el interior de una mezquita en Tetuán: la Policía busca a los agresores

Efectivos sanitarios y agentes de la Policía Nacional en Tetuán, esta madrugada. Emergencias Madrid

Un hombre de 40 años de origen magrebí ha sido apuñalado durante la madrugada de este martes en el interior del centro cultural Islámico ubicado en la calle Geranios, en el madrileño distrito de Tetuán, según informa un portavoz de la Policía Nacional.

Tal y como indican las citadas fuentes, el hombre presentaba varias heridas de arma blanca en el cuello, el vientre y la rodilla.

Según informa un portavoz de Emergencias Madrid, la víctima fue trasladada consciente con pronóstico reservado al Hospital La Paz.

Según informan desde la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Madrid, dos hombres entraron en la mezquita hacia las 5.00 horas de la madrugada y, antes de que comenzara el rezo, agredieron a la víctima.

Algunos testigos afirman que se escucharon detonaciones, pero lo cierto es que la víctima no fue herida de bala tras la agresión.

Tras haber agredido a este hombre, los atacantes escaparon y, según informan desde la Policía, todavía se desconoce quiénes son.

Fuentes cercanas a la investigación informan de que lo más probable es que el motivo de esta agresión haya sido un ajuste de cuentas entre ellos.

La Policía Nacional mantiene una investigación abierta con el fin de esclarecer qué pasó exactamente.